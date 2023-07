Patrouille normande avec la Brigade Phoque

Temps de lecture: 5 min

Il est 12h30, la marée basse est dans exactement quatre heures. C'est le moment pour les phoques résidents de l'estuaire de l'Orne (Calvados) de venir se reposer sur les bancs de sable. Sur le sentier principal, Stéphanie, armée d'une longue-vue et d'une veste estampillée «Brigade Phoque», est déjà en train d'observer la colonie au repos sur le banc de sable situé en face. Stéphanie fait partie des bénévoles recrutés pour la saison estivale dans l'équipe de la Brigade Phoque, un programme de suivi et de protection des phoques de l'estuaire de l'Orne, mis en place par le Groupe mammalogique normand (GMN).

Cette association, fondée en 1978, œuvre à la connaissance et la protection des mammifères sauvages. Largement investi dans les chauves-souris, le GMN est également mobilisé dans l'étude et la protection des mammifères marins, en particulier les phoques, de plus en plus nombreux dans la région. Face à cette recrudescence, le GMN décide de créer la Brigade Phoque, mise en place en 2018. Surtout active pendant la période estivale, cette brigade assure de manière quotidienne une présence sur la baie afin de préserver la tranquillité des phoques et de communiquer avec les promeneurs pour les sensibiliser.

Assurer un suivi régulier de la population

Pour faciliter le recensement des phoques, l'association a localisé cinq bancs d'observation où les phoques viennent régulièrement se reposer. La routine des bénévoles se calque sur leur rythme: se positionner sur le premier point d'observation avec la longue-vue et… observer dans un premier temps. Aujourd'hui, Stéphanie est accompagnée de Mélissande, chargée de mission des mammifères marins au sein du GMN.

Toutes deux l'œil vissé sur la longue-vue, elles comptent treize phoques sur le banc de sable. Quasiment invisibles à l'œil nu, il est facile de se promener sans se rendre compte de leur présence. «Il y a quelques années, ils étaient sur un banc de sable plus proche du sentier, explique Mélissande. Mais à cause des dérangements causés par les visiteurs, ils s'éloignent de plus en plus pour assurer leur tranquillité.»

En poste pour observer les phoques endormis. | Marie Herblot

Dans l'estuaire de l'Orne, on trouve surtout des phoques veau-marins, une espèce qui avait quasiment disparu des côtes normandes au cours du XXe siècle. On l'observe aujourd'hui en baie du Mont-Saint-Michel, en baie des Veys dans la Manche, et depuis 2014, dans la baie de Sallenelles (Calvados, près de Caen). Une vingtaine de phoques veau-marins a été recensée par l'équipe en 2022. Le phoque gris est plus rare dans la région. Il se reproduit surtout en Bretagne et en baie de Somme, dans les Hauts-de-France.

Stéphanie, nouvelle dans la brigade, a fait sa journée de formation il y a quelques jours. Penchée sur sa feuille de suivi, elle s'applique à noter toutes les quinze minutes les comportements des phoques: dans quelle position dorment-ils? Ont-ils été dérangés par un bruit? Des promeneurs tentent-ils de s'approcher d'eux?

«J'ai connu l'association via Facebook, explique la nouvelle recrue. Je suis dans la RH en parallèle, mais je pose des jours et m'organise pour venir ici. Sensibiliser les autres à la nature, en termes d'expérience et de rencontres c'est incroyable», raconte cette passionnée.

Avec Mélissande, elle essaie d'identifier les phoques, mais ces derniers étant enduits de vase, difficile de savoir qui est qui. Les phoques sont des animaux plutôt sédentaires et ce sont les mêmes individus que les bénévoles observent la plupart du temps. Pink, Baloo… chacun a son petit nom en fonction de ses particularités physiques. Certains sont même bagués. La plupart du temps, il s'agit de jeunes phoques passés au centre de soins puis relâchés une fois soignés.

Didou, c'est toi? | Bruno Morcel

Sensibiliser les promeneurs

Alors que l'heure avance, les promeneurs se font de plus en plus nombreux. Intrigués par les longues-vues, certains s'avancent, curieux. La marée continue de descendre et la colonie de phoques n'est quasiment plus visible, cachée par un banc de sable. Par chance, un phoque solitaire est venu se reposer tout près. La Brigade Phoque interpelle les promeneurs qui les observent de loin: «Venez voir discrètement dans la longue-vue si vous voulez voir le phoque!»

Petit à petit, un groupe se forme autour des bénévoles. Certains viennent dans la baie pour tenter d'observer les phoques sans jamais les voir, d'autres ne sont même pas au courant que ces animaux résident ici. Peu importe l'âge, une fois l'œil dans la longue-vue, l'émerveillement est le même: «Oh c'est formidable!», «Il est bien là!», «C'est super de voir un phoque comme ça!» Le moment parfait pour les bénévoles d'expliquer la marche à suivre si l'on croise un phoque.

Les chiens aussi ont le droit d'observer les phoques. | Marie Herblot

En effet, sur les plages normandes, il n'est pas rare d'apercevoir un ou plusieurs phoques se reposer. La période estivale est celle où les phoques sont le plus dérangés, les touristes étant nombreux à fréquenter les plages et ne sachant pas toujours le comportement à adopter face à un phoque. Certains l'arrosent, pensant à un échouage, d'autres s'approchent simplement trop près pour avoir la photo parfaite et provoquent la remise à l'eau de l'animal, et d'autres encore ne tiennent pas leur chien en laisse et prennent le risque de maladie pour les deux espèces.

Assurer la tranquillité des phoques

Si voir un phoque seul sur le sable peut être impressionnant et intriguant, c'est en réalité tout à fait normal. Les phoques viennent s'y réchauffer, recharger leurs batteries, leurs stocks de graisse ou encore mettre bas ou allaiter. Déranger l'animal et provoquer sa remise à l'eau, c'est perturber tout son équilibre. Leur activité est réglée en fonction des marées.

Alors que faire si vous voyez un phoque sur la plage? Ne pas s'approcher est la règle de base. S'il vous regarde avec insistance, c'est que vous êtes déjà trop près. Si vous pensez que le phoque est blessé ou mal en point, vous pouvez contacter le GMN si vous êtes en Normandie, ou plus globalement Pelagis partout en France.

Sous les phoques, la plage. | Marie Herblot

Justement, Stéphanie a repéré des pêcheurs à pied non loin d'un phoque solitaire. Ils sont à une distance respectable, mais la bénévole veille à leurs déplacements et note le comportement du phoque. Vanessa, nouvelle dans la Brigade Phoque également, vient prendre la relève de Mélissande. «C'est mon tout premier jour! s'exclame-t-elle avec un grand sourire. Je rêvais de voir les phoques et en tant qu'intermittente du spectacle j'avais du temps à offrir, ça me semblait important de contribuer à ça.» Elle se retrouve très vite plongée dans le bain à devoir répondre aux multiples questions des promeneurs, tous fascinés de voir un phoque.

Alors que la colonie qui se prélassait au soleil avait disparu de la vision des bénévoles, en voilà deux qui sont observés dans l'eau. La marée va bientôt commencer à remonter, signe de la fin de la sieste chez les phoques. Au total, les bénévoles ont sensibilisé une cinquantaine de personnes sur l'après-midi, et la saison n'a même pas encore vraiment commencé. Une action nécessaire pour préserver cette espèce protégée à forte valeur patrimoniale en Normandie.