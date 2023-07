Si vos relations amoureuses sont foireuses, c'est peut-être à cause de votre type d'attachement

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur HuffPost

Vous est-il déjà arrivé de perdre tout intérêt romantique lorsque l'autre vous dévoile ses sentiments? Pour Nicole Philipp, une social media strategist de 30 ans, cette situation est quasiment systématique dans ses relations amoureuses. «Quand quelqu'un s'intéresse vraiment à moi, je me braque», confie-t-elle.

Une expérience également vécue à plusieurs reprises par Jaz Melody, 27 ans: «Dès que ça devenait plus sérieux, je pouvais sentir mon corps les rejeter physiquement.»

Se basant sur une étude de la Southern Methodist University publiée en 2020, le HuffPost nous livre quelques conseils pour éviter que cette situation se répète en nous aidant à découvrir quel est notre rapport aux relations amoureuses.

Connaître son type d'attachement

Il existe trois types d'attachement qui peuvent nous mener la vie dure dans nos relations amoureuses. Nicole et Jaz ont toutes deux découvert le leur durant une thérapie, mais le simple fait d'étudier les différents types peut nous aider à trouver à quelle catégorie nous appartenons.

Pour les personnes qui ont un attachement anxieux, la peur du rejet et la méfiance sont souvent au cœur des relations interpersonnelles. La psychologue Shaura Gahlawat précise ainsi que ces personnes veulent «un haut niveau d'intimité, se sentent souvent inquiètes à propos des sentiments de leur partenaire et recherchent surtout à être rassurées».

Si vous avez plutôt tendance à être très autonome et à ressentir une peur de l'engagement, alors vous vous rapprochez plus de l'attachement d'évitement. «Les personnes avec ce style d'attachement peuvent avoir des difficultés à laisser transparaître leurs émotions et peuvent être mal à l'aise avec l'idée d'être plus vulnérables en confiant leurs sentiments ou en les recevant.»

Enfin, les personnes qui se retrouvent plutôt dans un style d'attachement qualifié de désorganisé, méprisant ou craintif «peuvent exprimer à la fois des comportements anxieux et d'évitement de manière simultanée», explique la spécialiste. «Par exemple, elles peuvent rechercher une certaine proximité avec leurs partenaires, mais décider brusquement de se retirer ou d'avoir des réactions agressives et craintives lorsque ceux-ci se rapprochent.»

Shaura Gahlawat rappelle tout de même qu'il est «important de noter que les styles d'attachement ne sont pas figés; ils peuvent être influencés par différents facteurs et changer au fil du temps, avec le développement personnel et les expériences», mais aussi qu'ils peuvent être différents d'une relation amoureuse à une autre.