Harcèlement de rue: un guide pour intervenir sans se mettre en danger

Temps de lecture: 6 min

Les températures grimpent et les tenues se font plus légères ces derniers jours: l'été est bel et bien installé. Si la saison estivale est dans l'imaginaire collectif synonyme de vacances, de sérénité et de farniente, elle est aussi pour beaucoup de femmes synonyme d'angoisses, comme en témoignent les récentes ripostes de femmes sur TikTok expliquant devoir se couvrir en été pour prendre les transports en commun. En effet, le harcèlement de rue fait partie du quotidien de millions de femmes, et le phénomène est décuplé en été, poussant notamment ces dernières à adapter leur tenue afin de pouvoir occuper l'espace public un peu plus sereinement.

Pourtant, le harcèlement de rue n'a pas de saison. Et s'il s'agit d'un délit puni par la loi d'une amende pouvant aller jusqu'à 30.000 euros et de deux ans d'emprisonnement, le phénomène est loin de ne faire que quelques victimes. En effet, 80% des femmes déclarent avoir déjà subi du harcèlement sexuel dans les lieux publics au cours de leur vie, selon un sondage réalisé par L'Oréal Paris et Ipsos en mars 2021. Un autre rapport du Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh), publié en 2015, estimait que 100% des femmes ont déjà été importunées, suivies ou agressées dans les transports. Alors comment lutter toutes et tous ensemble, et enfin offrir aux femmes des espaces publics libres de toute violence? Voici quelques pistes.

Une angoisse quotidienne

Le harcèlement de rue fait tellement partie du quotidien des femmes que beaucoup d'entre elles ont développé des stratégies d'évitement, sans même parfois s'en rendre compte: adapter sa tenue et son apparence, réfléchir en amont à son itinéraire, rentrer à plusieurs ou encore payer un taxi lorsqu'il se fait tard. Mais aussi sortir ses clefs avant d'arriver en bas de chez soi pour ne pas passer trop de temps devant la porte, baisser les yeux dans la rue pour éviter tout contact visuel, toujours avoir des écouteurs dans les oreilles, mais sans musique pour pouvoir entendre un éventuel danger se profiler, etc.

Pour Safiatou Mendy, coordinatrice chez Consentis, une association française qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles en milieu festif, ces réactions individuelles sont symptomatiques de la façon dont les femmes sont élevées:

«On ne parle pas, entre nous, de ces stratégies d'évitement qui font partie de nos vies à toutes. Pourtant, l'hypervigilance est une des conséquences les plus courantes, mais aussi les plus perverses du harcèlement de rue: on peut croire qu'on est parano, que c'est nous le problème. D'autant plus que les femmes sont considérées comme plus émotives que les hommes. Du coup, on va avoir tendance à croire qu'elles exagèrent, ou à croire nous-mêmes qu'on exagère. Il faut pourtant garder en tête que le harcèlement de rue impacte la qualité de vie, la situation sociale, économique, et psychologique des victimes.»

En sensibilisant aux conséquences du harcèlement de rue, l'association Consentis veut faire comprendre la réalité du terrain, afin de permettre d'entrer en empathie avec les victimes pour inciter à l'action. Car pour les hommes, il est parfois difficile d'avoir pleinement conscience du problème, précise Safiatou Mendy.

«Ils ont une lecture de l'espace public qui n'a rien à voir avec celle des femmes, détaille-t-elle. Donc avant de leur donner les clés pour agir en tant que témoin actif et nous aider à lutter contre le harcèlement de rue, il faut qu'ils prennent conscience des conséquences que ça implique dans la vie de toutes les femmes.»

Passer outre l'effet spectateur

Selon un sondage réalisé par Consentis, seulement 5% des témoins réagissent à une situation de harcèlement. Pourquoi avons-nous donc si peu l'habitude d'intervenir dans un tel cas de figure?

Parmi les causes évoquées par l'association, on retrouve la notion d'«effet témoin», ou «effet du spectateur». Plus qu'une réaction anodine, il s'agit d'un réel phénomène psychosocial. Ce dernier se déclenche lors de situations d'urgence, pendant lesquelles le comportement d'aide d'une personne est inhibé par la présence d'autres personnes sur les lieux. Autrement dit, être plusieurs témoins d'une situation problématique donne l'impression de ne pas devoir réagir.

Cet effet est causé par plusieurs facteurs: la dilution de la responsabilité, c'est-à-dire le fait de se sentir moins responsable des faits lorsqu'on est en groupe, ou encore une appréhension de l'évaluation. À cet effet du spectateur peuvent s'ajouter certaines peurs, dont celle de se tromper dans l'évaluation de la situation, le manque de légitimité à intervenir, ou la crainte de se mettre en danger. Esther, qui a pourtant l'habitude de s'interposer dans ce type de situation, en sait quelque chose:

«La première fois où je suis intervenue, j'avais lu sur internet quelques jours auparavant une technique consistant à faire semblant de connaître la victime quand on est témoin d'une scène de harcèlement. Ce jour-là, j'ai vu une jeune femme attendre sur le trottoir. Un homme s'est approché d'elle et lui a parlé. J'ai directement compris que la situation n'était pas ok, j'ai donc fait demi-tour, et j'ai inventé un prénom pour l'interpeller. J'ai ensuite marché avec elle jusqu'à semer l'homme en question, puis je suis repartie. Je suis intervenue dans d'autres cas par la suite, mais pas à chaque fois, car ça reste compliqué à mettre en place dans certaines situations. On peut avoir peur d'être nous-même victime de violences, il y a plein de paramètres à prendre en compte, chaque situation est différente.»

Devenir témoin actif avec la méthode des 5D

Pourtant, des petits gestes simples existent pour désamorcer une situation problématique, sans pour autant se mettre en danger. Ils font partie de la méthode des 5D, un moyen mnémotechnique développé par l'association américaine Hollaback, désormais appelée Right To Be, pour lutter contre le harcèlement de rue.

Les 5D sont utilisés partout dans le monde pour sensibiliser au harcèlement de rue, et notamment via Stand Up, une formation pensée par l'association américaine Right To Be et qui est portée en France par La Fondation des Femmes, en collaboration avec L'Oréal Paris. Il s'agit de cinq outils dans lesquels piocher pour réagir lorsqu'on est témoin de harcèlement de rue. Safiatou Mendy expose:

«Le premier D, c'est pour “distraire”. Cette technique consiste à créer une distraction pour détourner l'attention de la personne qui agresse et désamorcer la situation: renverser un verre en soirée, faire tomber quelque chose dans les transports en commun, demander l'heure à la victime… L'idée est de lui ouvrir une porte de sortie. C'est une façon simple, discrète et efficace d'intervenir. On imagine souvent qu'il faut faire de la pédagogie aux auteurs de violences, alors que, lorsqu'ils sont pris la main dans le sac, ils ne sont pas du tout réceptifs à ce genre de discours.»

Le deuxième D consiste à déléguer, c'est-à-dire appeler une aide extérieure pour la faire intervenir. Il peut s'agir de la sécurité en soirée, d'un homme dans la rue… Le troisième D correspond à l'idée de documenter: le but est de récolter des preuves pour pouvoir appuyer la victime qui voudrait éventuellement porter plainte après l'agression (et de s'en débarrasser si la victime ne souhaite pas donner suite). Ensuite, il y a diriger: cette méthode consiste à s'adresser frontalement à la personne autrice du harcèlement pour lui demander d'arrêter. Enfin, le dernier D vaut pour dialoguer: il s'agit de réagir après coup, pour aller voir la victime et valider son vécu, la rassurer.

Julia se souvient avoir pu bénéficier du premier des 5D de la part d'un inconnu lors d'une situation de harcèlement. Cette technique lui a permis de s'extraire de la scène et de rentrer chez elle plus sereinement:

«J'étais à un arrêt de tram, et un homme est venu me parler pour me tenir des propos tout à fait inappropriés. J'avais très peur. Heureusement, un autre homme est venu me voir et il m'a demandé si je voulais attendre avec lui et ses amies. J'ai immédiatement accepté et je me suis tout de suite sentie rassurée. Après, nous sommes partis chacun de notre côté, sans rien nous dire de plus.»

Car venir en aide à une victime ne fait pas d'elle quelqu'un de redevable, insiste Safiatou Mendy:

«Chez Consentis, nous aimons rajouter un sixième D, pour “délaisser son ego”. En effet, on nous a souvent rapporté que certains hommes, après être venus en aide à des femmes, profitaient de la vulnérabilité des victimes pour leur demander leur numéro de téléphone ou les draguer. Comme si elles leur étaient redevables d'avoir été aidées. Quand on aide quelqu'un dans une situation de détresse, on le fait pour aider et en aucun cas pour obtenir quelque chose en retour.»

La méthode des 5D peut également être transposée à tout type de harcèlement de rue, qu'il s'agisse de transphobie, de racisme, de sexisme, ou encore de validisme.