Ce que les avocats en droit du divorce ne font jamais dans leur propre couple

Auprès de leurs clients, ils en ont vu de toutes les couleurs. Procédure compliquée, ruptures désastreuses… les dossiers des avocats spécialisés dans le divorce regorgent de exemples et de contre-exemples à méditer pour réussir son mariage (ou sa rupture).

Loin de s'en lamenter, les avocats puisent dans leurs affaires professionnelles des cas pratiques riches d'enseignements pour leur propre vie conjugale. Le HuffPost a recueilli les bonnes pratiques qu'ils ont retenues de leur métier.

Confiance, transparence, communication

Pour commencer, «si vous voulez un mariage durable, vous devez avoir confiance», affirme Marilyn B. Chinitz, avocate en droit du divorce. Pour elle, cela implique de ne fouiller ni dans les poches, ni dans les mails, ni dans les SMS de son mari. «Si vous retrouvez à vouloir enquêter, cela indique déjà qu'il y a un problème dans le mariage», explique-t-elle. En effet, cette pratique établit ou perpétue dans le foyer un comportement qui encourage le secret et la dissimulation.

De la même manière, Randy Kessler, avocat spécialiste des divorces, préconise de ne rien cacher de ses finances: «Si l'un des conjoints se montre méfiant ou réticent lorsqu'il s'agit d'argent, cela n'augure rien de bon pour l'avenir de la relation.»

Les avocats insistent tout particulièrement sur la communication au sein du couple. Me Kessler préconise d'abord de ne pas faire de blagues sur le divorce. Il raconte que ses clients menacent souvent de mettre fin à leur relation, pensant que cela amènera leur conjoint à changer de comportement. «Malheureusement, cela a généralement l'effet inverse, c'est-à-dire que le conjoint commence à se préparer au divorce et à le planifier, le rendant plus susceptible d'arriver.»

L'avocat ajoute que dans le cadre de sa vie privée, il s'efforce de ne jamais plaisanter sur le fait de divorcer («surtout compte tenu que je suis avocat spécialisé dans les divorces!»).

Et quand survient conflit avec le ou la partenaire, pas question de l'éviter –mais il y a des règles à suivre. Lorsqu'un différend apparaît dans le couple, Nicole Sodoma, avocate en droit du divorce et autrice du livre Please Don't Say You're Sorry, met en garde contre un réflexe facile: celui consistant à rejeter la faute sur l'autre. Le conflit relationnel n'est «presque jamais la faute d'une seule personne», affirme-t-elle. «À moins qu'il y ait des preuves réelles –en dehors de vos dommages émotionnels–, le jeu du blâme va toujours créer un conflit supplémentaire.».

Aussi, les avocats conseillent d'éviter de communiquer sur des sujets trop importants via des messages numériques. Ceux-ci «peuvent facilement être mal interprétés, en particulier au niveau du ton», constate Dana Stutman, avocate spécialisée dans les divorces. Il est donc préférable d'avoir ces conversations sérieuses de visu, pour qu'aux mots s'ajoutent vos expressions faciales, votre langage corporel et vos intonations.

Une fois face à face, Me Chinitz rappelle qu'il faut faire très attention à ne pas prononcer de paroles que l'on ne pense pas vraiment. «Une fois que c'est sorti de votre bouche, ce n'est jamais oublié», explique-t-elle. «Cela signifie que, par exemple, il faut éviter les insultes en-dessous de la ceinture, ou de s'en prendre aux insécurités [de l'autre] ou à sa famille», ajoute-t-elle.



Les avocats préconisent enfin de laisser son ou sa partenaire s'adonner à ses propres loisirs et nouer de nouvelles amitiés. «L'indépendance renforce le mariage!» conclut Marilyn B. Chinitz.