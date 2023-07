Les hémorroïdes, anuscopie d'un tabou

Temps de lecture: 8 min

Parlons cul, mais parlons bien.

Depuis le XXe siècle, la société française s'échine à briser ce que nous appelons des sujets tabous; c'est-à-dire ces comportements humains dont on sait qu'ils existent mais qu'on évite à tout prix d'évoquer publiquement parce qu'ils traînent derrière eux un sillage de honte. Ces choses «dont on ne parle pas» ont été l'homosexualité, le sida, les règles, le cancer, l'alcoolisme, les troubles du comportement alimentaire, autant de sujets autrefois intouchables et que l'on peut désormais aborder ouvertement dans le débat public sans craindre d'être montré du doigt.

Il en reste cependant un que rien n'ébranle, remarquablement absent des plateaux télé, des unes des magazines et même des conversations quotidiennes: les hémorroïdes. Selon la Société nationale française de gastro-entérologie, une personne sur trois «déclare [en] avoir souffert au moins une fois» au cours de sa vie. Sachant que c'est probablement le moins glamour de tous les maux susceptibles de vous tomber dessus au cours de votre séjour dans cette vallée de larmes, et qu'à ce titre, beaucoup préfèrent le silence ou le mensonge à l'aveu, ce chiffre est probablement bien en deçà de la vérité.

De deux choses l'une: soit vous avez gloussé en vous disant «quel sujet de merde, c'est le cas de le dire hahaha» et vous n'en avez jamais eu. Soit vous avez gloussé et vous vous êtes dit «ah ouais, je connais, c'est osé d'en parler dans le journal» et je suis désolée pour vous.

Dans tous les cas, à l'instar de ma rédaction, de mes enfants, de mes amis et des convives de la table d'à côté quand j'en ai parlé (trop fort) hier au restaurant, vous avez pouffé. Parce que les hémorroïdes, c'est à la fois très gênant, vaguement humiliant et totalement ridicule, puisque ça concerne, comme chacun sait, le trou du cul.

Ceux qui en sont atteints (des hémorroïdes) n'ont généralement qu'une idée assez approximative de ce dont il s'agit exactement; ceux qui n'en ont jamais eu ne perdent rien pour attendre et pourront tirer profit de ces quelques éclaircissements, tout en serrant les fesses en espérant être épargnés.

La valse des veines

Pour commencer, le terme «hémorroïdes» pour désigner une pathologie, une douleur, est impropre au départ, mais fait désormais partie du langage courant. Les hémorroïdes sont simplement des veines qui forment un réseau entrelacé autour et à l'intérieur de l'anus (la sortie de votre tube digestif) et du rectum (le bout du tube juste avant la sortie).

Contrairement à vos autres veines, elles ne sont pas linéaires mais disposées en grappes (on parle de lacs sanguins). Elles participent au mécanisme de fermeture du rectum; au moment où vous allez à la selle, elles s'aplatissent pour laisser passer vos excréments.

C'est toujours à ce moment-là que votre voisin/crush/boulangère ou l'instit des enfants fait la queue derrière vous pour acheter de l'aspirine.

En gros, explique le Dr Albert Amsellem, gastro-entérologue et proctologue exerçant dans le XVIIIe arrondissement de Paris, il s'agit de trois coussinets à l'ouverture du rectum, «des éponges jointives, grâce auxquelles tout ce qui est fin ne passe pas: gaz, odeurs, suintements. Ces veines hémorroïdaires ont un rôle dans la continence anale.» Pas sexy, donc, mais sacrément utile.

Impropre ou pas, il est d'usage de parler d'hémorroïdes quand elles deviennent douloureuses (ne pas confondre avec «hémorroïdesse», ou «hémoroïsse», le nom donné dans la Bible à la femme affligée d'un «flux de sang» qui fut guérie juste en touchant l'habit de Jésus. Aucun rapport, donc, sauf s'il s'agit d'une métaphore et qu'il l'a, en réalité, débarrassée de ses douleurs hémorroïdaires).

Il en existe deux sortes: les internes, situées à l'intérieur du canal anal, qui lorsqu'elles deviennent douloureuses sont compliquées à identifier et à soigner, et les externes, à l'extérieur de l'anus, qui dépassent parfois en cas de crise et forment de petites boules facilement identifiables. Les symptômes, outre la douleur, peuvent également prendre la forme de saignements. Chaque symptôme peut apparaître indépendamment ou en conjonction avec les autres.

Mais attention, prévient le Dr Amsellem. Très souvent, les patients se plaignent d'hémorroïdes parce qu'ils ont une gêne, un saignement ou une douleur dans cette zone; or il peut s'agir de tout autre chose: fissure, fistule, maladie infectieuse, tumeur, dermite, mycose... C'est pour cette raison, explique-t-il, qu'il est toujours indispensable dans ces cas-là de consulter une bonne fois pour toutes et d'écarter, après diagnostic, la possibilité de problème (potentiellement très) grave.

Pain in the ass

Le spectre de la douleur de la crise hémorroïdaire est extrêmement étendu et peut aller de la simple gêne (picotements, démangeaisons, douleur faible) à une douleur extrême, voire, dans certains cas rares, insupportable et résistant à toute forme d'antalgiques. Cette douleur est due à une thrombose, c'est-à-dire à la formation d'un ou plusieurs caillots dans l'hémorroïde.

Lorsque ça vous arrive, deux solutions: soit attendre que le caillot se résorbe dans la circulation ou qu'il sorte par la paroi (et ça saigne); soit inciser (c'est-à-dire y mettre un petit coup de bistouri) sous anesthésie locale –l'incision n'étant possible que sur des hémorroïdes externes.

Par défaut tous les gastro-entérologues sont proctologues et donc tout à fait aptes à se charger de votre problème.

Les crises douloureuses se soignent communément avec des crèmes, des suppositoires et des anti-inflammatoires. Le plus difficile dans ce cas reste d'aller les demander à la pharmacie et de détailler les symptômes sans mourir de gêne au milieu des autres clients (car c'est toujours à ce moment-là que votre voisin/crush/boulangère ou l'instit des enfants fait la queue derrière vous pour acheter de l'aspirine).

Selon le Dr Amsellem, dans la plupart des cas, les thromboses hémorroïdaires ont une «évolution favorable» (ce qui n'est pas le cas des fistules ou des abcès), c'est-à-dire qu'elles se résorbent d'elles-mêmes (en trois semaines en moyenne), et les médicaments veinotoniques de type Daflon ou Ginkor Fort que proposent souvent les pharmaciens «ne servent strictement à rien».

Les traitements plus lourds demandent d'aller voir un spécialiste, le fameux proctologue, dont la simple mention fait sourire. Sachant que, précise le Dr Amsellem, par défaut tous les gastro-entérologues sont proctologues et donc tout à fait aptes à se charger de votre problème. Lorsqu'on connaît la position de consultation de proctologie, on comprend que cela ne soit pas le sujet de conversation le plus courant le soir à la veillée.

Pour voir l'état de vos hémorroïdes, le médecin vous fait mettre à genoux sur la table, les avant-bras posés bien à plat, dans une position à mi-chemin entre la levrette et la prière à la Mecque. Il vous introduit un anuscope, au nom on ne peut plus transparent, et constate l'étendue des dégâts.

Origine incontrôlée

Au-delà des crèmes, pommades, suppositoires et anti-inflammatoires, on peut proposer au patient victime de ce mal fâcheux mais toujours bénin plusieurs types d'opérations plus ou moins efficaces à long terme et plus ou moins douloureuses. Certaines sont plus faciles à gérer que d'autres (ligature élastique, infrarouge pour les hémorroïdes internes par exemple, réalisables en cabinet; laser ou ligature doppler pour étrangler tous les paquets hémorroïdaires d'un coup, pratiqué en bloc opératoire).

La plus radicale, l'hémorroïdectomie, qui consiste à enlever les trois paquets hémorroïdaires, est à la fois très douloureuse et longue à cicatriser, explique le Dr Sarah Taieb, gastro-entérologue-proctologue exerçant au sein du groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon, à Paris: «Cela revient à créer des plaies ouvertes qui mettent six ou huit semaines à cicatriser car c'est une zone humide, pas propre à cause du passage de selles, et qui n'est pas à l'air libre.»

En outre, elle peut engendrer (rarement, mais bon) des complications comme un rétrécissement cicatriciel de l'anus ou des difficultés à contrôler les gaz et les selles (moyennement gérable socialement).

Mais à quoi est donc dû ce mal si embarrassant, et comment l'éviter? Eh bien c'est là qu'on rigole: on ne sait pas trop. La seule cause vraiment documentée est la constipation, situation au cours de laquelle l'effort de poussée favorise la crise hémorroïdaire.

Soulignons que nous sommes avant tout des tubes digestifs et que du bon fonctionnement de ce tube dépend l'harmonie de tout le reste.

Le Dr Taïeb recommande donc de ne pas hésiter à utiliser des laxatifs, et à surtout ne pas rester des plombes aux toilettes à bouquiner, discuter sur les réseaux sociaux ou lire de passionnants articles sur l'extrémité la moins noble du tube digestif. Pourquoi? Parce que «lorsqu'on est aux toilettes, il y a un relâchement du périnée qui favorise la poussée hémorroïdaire», précise le Dr Taieb. Il convient donc de lutter contre ce qu'on appelle la «mauvaise hygiène défécatoire» lorsqu'on est sujet à ces crises.

Aussi contre-intuitif que cela puisse sembler, explique le Dr Taieb, la sodomie n'est pas un facteur déclencheur. Vous pouvez donc vous y livrer le cœur et l'anus léger (en lubrifiant); en revanche, si vous y êtes sujet (aux hémorroïdes, pas à la sodomie), il semblerait qu'il vaille mieux éviter une surconsommation de piments et d'alcool, ainsi que tous les sports qui induisent des chocs (tennis, équitation...).

Comment ça va?

«Si vous faites du sport ou à haute intensité ou à glotte fermée (ce qui augmente la pression intra-abdominale), comme la musculation, il ne faut surtout pas oublier de serrer le périnée» , explique le Dr Taieb, car les muscles poussent les organes vers le bas et favorisent la poussée hémorroïdaire.

Ce relâchement est plus courant chez les femmes, qui ont le périnée plus fragile (notamment après la ménopause, puisque les hormones jouent aussi un rôle dans sa tonicité) et doivent veiller à protéger leur périnée tout au long de leur vie pour se préserver des mauvaises surprises sur le tard. On sait également que la diarrhée et certains facteurs hormonaux (notamment la période prémenstruelle) les favorisent. En outre, il y a un facteur héréditaire certain.

Pas de solution miracle, donc, pour ce mal secret pourtant si commun. Le tabou qui le touche est lié au côté «sale» de l'excrément, mais aussi au fait que tout ce qui touche à l'anus, l'endroit le plus caché de notre anatomie, concentre un sacré paquet de nœuds freudiens. S'il semble à beaucoup que moins on en parle, mieux on se porte, soulignons que nous sommes avant tout des tubes digestifs et que du bon fonctionnement de ce tube dépend l'harmonie de tout le reste.

Comme on le sait, la phrase la plus banale incarnant la fonction phatique du langage, la salutation entre deux personnes: «Comment allez-vous?» ou «Ça va?» fait étymologiquement référence à la manière dont l'interlocuteur se libère de ses selles. On a beau ne pas aimer en parler, force est de constater qu'aujourd'hui comme hier, le destin de l'humanité tourne encore et toujours autour du pot.