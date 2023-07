Le guide des émojis cul indispensables pour du sexting de qualité

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Mashable

Parce qu'une émoticône fait parfois autant voire plus d'effet que pas mal de longs discours, Mashable vient de publier une liste (évidemment non exhaustive) d'émojis susceptibles de pimenter vos conversations à distance et de faire augmenter la température de votre interlocuteur ou interlocutrice.

Il pourrait également être nécessaire d'envoyer ce guide à quelques-uns de vos proches, comme vos parents ou votre boss: passé un premier moment de gêne, cela pourra vous éviter de recevoir un jour ou l'autre un émoji aubergine de la part de quelqu'un qui croyait juste vous parler moussaka.

D'ailleurs, l'aubergine ne figure pas dans la liste de quinze émojis proposée par Mashable, probablement parce que sa signification est censée être connue de tous et de toutes. Ou parce qu'il existe d'autres solutions tout aussi picturales et beaucoup moins éculées pour parler de pénis.

Une idée comme une autre: pourquoi ne pas avoir recours à l'émoji cactus (🌵) en guise de substitut phallique? C'est à la fois une référence involontaire à Jacques Dutronc («Dans mon slip, j'ai mis des cactus») et la promesse certes un peu flippante d'un contact potentiellement piquant. En guise d'alternative, on nous suggère également un épi de maïs (🌽).

Postérieurs et vibrations

Tout en haut de sa liste, Mashable vante les mérites de l'émoji cerise (🍒), susceptible de représenter «a juicy derrière» (en français dans le texte). Mais il y a un hic: ces deux fruits sphériques juxtaposés peuvent aussi faire référence à une poitrine ou à une paire de testicules. Gare aux confusions (et aux noyaux). Même constat pour le melon (🍈), qui peut être employé de la même façon et avec les mêmes risques de malentendus.

Pour parler popotin, l'émoji pleine lune (🌝) semble plus approprié, et moins ambigu –même si son regard semi-lubrique est un peu perturbant. En plus, l'analogie entre fessier et astre lunaire date de 1743, nous apprend Mashable. Mais bien entendu, le fameux émoji pêche est toujours autorisé (🍑), tout comme la châtaigne (🌰), la poire (🍐) et la pomme (🍎), qui ressemblent elles aussi à des postérieurs, de formes subtilement différentes.

Le cœur rose qui vibre (💗), arrivé il n'y a pas si longtemps dans nos banques d'émoticônes, n'a pas conservé longtemps l'aspect pleinement romantique qui lui avait été insufflé au départ. Du «tu fais battre mon cœur» initial, son utilisation a vite dérivé vers des références au twerk ou aux vibrations des sextoys. Car nous salissons tout.

Cuisine du monde

Côté vulves, on nous propose d'utiliser une tulipe (🌷). Plein de lyrisme, Mashable cite la peintre Georgia O'Keeffe, spécialiste des tableaux floraux, à la limite de l'abstraction. Il est en revanche étonnant que cette douce et délicate fleur ne soit pas accompagnée de l'émoji cyprine gouttes d'eau (💦), qui fait partie des grands classiques.

Au niveau des pratiques, la sucette (🍭) semble pouvoir désigner tous types de sexe oral, d'autant que son aspect multicolore la rend merveilleusement inclusive. Clairement, ici, la subtilité n'est pas de mise, pas plus qu'avec le hot-dog (🌭), dont Mashable estime qu'il peut être utilisé pour représenter aussi bien un pénis qu'une vulve –mais un petit sondage montrerait très probablement qu'on est loin du 50/50. Quand au taco (🌮), dépourvu de la forme oblongue qui caractérise la plupart des pénis, il semble assez idéal pour évoquer la pratique du cunnilingus tout en laissant la fellation de côté.

Parmi les propositions les plus tordues, on notera celle de l'émoji cœur brisé (💔), censé pouvoir représenter deux fesses bien distinctes, séparées par un pli interfessier. Une suggestion à tester avec prudence. Mais bien entendu, en cas d'interactions avec un·e partenaire consentant·e et susceptible de partager votre goût de la métaphore, le mieux est de créer son propre imagier du sexe, plus ludique et plus personnalisé.