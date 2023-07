L'avenir trouble du Groupe Wagner en Afrique

Temps de lecture: 4 min

Sur le continent africain, où il se paie rubis sur l'ongle grâce à la complicité d'États défaillants, le Groupe Wagner pourra-t-il continuer ses opérations comme avant? Il est permis d'en douter après le coup de force avorté d'Evgueni Prigojine, chef du groupe paramilitaire privé, dont les miliciens se sont mutinés les 23 et 24 juin, s'approchant à quelques centaines de kilomètres de Moscou, jusqu'à ce que «l'ancien cuisinier» de Vladimir Poutine décide de replier ses colonnes blindées. Lesquelles ont abattu plusieurs aéronefs russes et pris le contrôle du principal centre de commandement militaire russe pour l'Ukraine à Rostov-sur-le-Don (sud-ouest de la Russie).

«Une trahison», selon le maître du Kremlin, qui a néanmoins scellé un accord dans la foulée, afin de réintégrer les mercenaires aux forces armées régulières, et autorisé Evgueni Prigojine à s'installer en Biélorussie. «On va assister à une reprise en main», assure le colonel Peer de Jong, spécialiste des sociétés militaires privées. «L'État russe va ramener Wagner à son métier de base. C'est-à-dire le gardiennage et les missions périphériques de sécurité. Sur 30.000 hommes, la moitié devrait intégrer l'armée, un quart protéger Evgueni Prigojine en Biélorussie et le reste demeurer en Afrique, explique-t-il. Mais pour voir ce qu'il va se passer, il faut d'abord se demander ce que va devenir Prigojine. Pour le moment, il est attentiste.»

La milice privée devrait poursuivre ses opérations, mais à quel prix?

Depuis Minsk (la capitale biélorusse), son nouveau lieu de résidence, l'oligarque peut-il continuer à diriger les opérations sur le continent africain, grâce auquel il s'est considérablement enrichi, et a permis à Moscou d'obtenir des gains politiques, économiques et diplomatiques importants? D'autres groupes peuvent-ils prendre la relève? De toute évidence, à Moscou, on ne donne pas l'impression qu'une chasse aux sorcières est en cours.

«Le groupe de mercenaires continuera d'opérer au Mali et en République centrafricaine», a assuré Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, lundi 26 juin, lors d'un entretien à la chaîne de télévision RT. Vieux roublard de la diplomatie, ce dernier a estimé que l'Europe et la France «avaient abandonné la République centrafricaine et le Mali», deux États où Wagner est désormais bien implanté, et que lorsque ces pays «se sont retrouvés face à face avec la menace terroriste, ils ont demandé à la société Wagner d'assurer la sécurité de leurs dirigeants».

Créée au moment de la guerre en Crimée et de la crise du Donbass en 2014, la société paramilitaire arrive trois ans plus tard en Afrique. Le Kremlin nie d'abord tout lien avec celle-ci. Dans chacun des douze pays africains où Wagner s'implante progressivement, les situations sont très distinctes et le partenariat adapté aux particularismes locaux.

La première incursion se fait au Soudan en 2017, permettant à la société minière russe M Invest, détenue par Evgueni Prigojine selon le Trésor américain, de prendre pied. Une de ses filiales, Meroe Gold, est désormais l'un des plus grands producteurs d'or du continent. De plus, la Russie pourrait bientôt ouvrir une base navale à Port-Soudan (nord-est du pays), sur les rives de la mer Rouge.

En Centrafrique, «un accord avec la Russie et non avec Wagner»

En République centrafricaine (RCA) et au Mali, le Groupe Wagner assure la sécurité d'État, organise des campagnes de propagande, des concours de beauté et fait même de la vente de produits alimentaires. En retour, il reçoit de l'argent ou des droits d'exploitation de ressources naturelles et minières comme l'or, les diamants et l'uranium. «En RCA, il y a un Russe de très haut niveau par ministère, mais qui n'appartient pas à Wagner, détaille Peer de Jong. La société militaire privée n'est que la tête de gondole d'un ensemble plus grand. Il y a une myriade de petites sociétés. C'est les poupées russes.»

C'est d'ailleurs dans cette ancienne colonie française que le modèle de Wagner est le plus abouti. Ministre conseiller spécial du président centrafricain Faustin-Archange Touadéra, Fidèle Gouandjika a déclaré à l'Agence France-Presse lundi 26 juin que son pays avait signé «un accord de défense avec la Russie et non avec Wagner. [...] La Russie a sous-traité avec Wagner, si la Russie n'est plus d'accord avec Wagner, elle nous enverra un nouveau contingent.»

L'éventail vertigineux des activités de Wagner et ses multiples sources de revenus rendront la tâche difficile au Kremlin, pour ramener les activités du groupe dans son giron. En outre, la présence russe en RCA est ainsi qualifiée de véritable «captation d'État», selon un nouveau rapport de The Sentry (l'ONG cofondée par l'acteur et activiste George Clooney), publié mardi 27 juin et intitulé «Architectes de terreur».

L'organisation accuse notamment le Groupe Wagner de ciblage ethnique et religieux, principalement envers les communautés Gbaya et peule (Mbororos) et les musulmans en général. Plusieurs militaires des Forces armées centrafricaines (FACA) y racontent la torture pratiquée lors d'interrogatoires, durant lesquels ils coupaient des mains, des jambes et arrachaient les ongles. Le 27 juin, les États-Unis ont adopté de nouvelles sanctions visant les activités du groupe de mercenaires en Centrafrique.

Plus globalement, la politique africaine russe sera sûrement redéfinie lors du sommet Russie-Afrique prévu à Saint-Pétersbourg du 26 au 29 juillet 2023. De même que la position de la Russie sur le continent pourrait être clarifiée lors du sommet des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), en août 2023 à Durban, en Afrique du Sud. «On va vers une marginalisation des Nations unies et du G7, perçu comme totalement occidental. Quant aux Russes, ils vont durcir leurs positions et redéfinir une nouvelle ossature autour des Brics», prédit le colonel Peer de Jong.