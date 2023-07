Huit BD à embarquer dans votre valise pour l'été

Temps de lecture: 8 min

Comment faire son choix parmi les quelque 10.000 bandes dessinées et romans graphiques publiés chaque année en France? En raison de son prix souvent élevé et de son format parfois imposant, on n'a pas envie de se tromper lorsqu'il s'agit d'acheter LA bande dessinée à glisser dans sa valise cet été. Après une lecture assidue d'un certain nombre d'albums publiés récemment, nous avons sélectionné pour vous huit BD et romans graphiques qui méritent bien une petite place dans vos bagages.

En selle

Simon, livreur à vélo, avale les kilomètres en évitant les bouchons. Son ami Florent, lui, vient d'entrer dans une agence de pub à l'ambiance start-up des plus anxiogènes. Tous les deux rêvent d'une bouffée d'air frais, idéalement loin des particules fines de Paris. Quand les deux amis décident de toute plaquer et d'enfourcher leurs vélos pour un périple de 500 km jusqu'en Bourgogne, ils ne se doutent pas que la «ride» (prononcer «raïde») leur réserve bien des surprises.

Dessinée dans un style souple et coloré, cette première BD de Simon Boileau et Florent Pierre pourrait passer pour ce qu'elle n'est pas: l'histoire un peu anecdotique de deux bobos qui découvrent la France au-delà du périphérique parisien. Mais à y regarder de plus près, La Ride est un récit initiatique dans tout ce qu'il peut y avoir de plus intemporel, et une ode à l'instant présent qui fait du bien.

Pleine d'autodérision dans son traitement des inaptitudes des deux personnages, pas franchement taillés pour une aventure à vélo, cette histoire nous embarque dans une épopée aussi comique que philosophique. On espère que ces deux-là publieront d'autres bandes dessinées ensemble. En attendant, on va se faire un plaisir de lire et relire celle-ci entre deux étapes du Tour de France.

La Ride de Simon Boileau et Florent Pierre Dargaud 108 pages 18 euros Parution: 21 avril 2023

Crime sous les tropiques

Deuxième adaptation d'un roman de Michel Bussi par l'illustrateur Didier Cassegrain, dessinateur bien connu des fans d'heroic fantasy, ce polar au suspense bien dosé nous emmène jusque sous les tropiques. Dans un hôtel pour touristes de l'île de La Réunion, une femme monte dans sa chambre d'hôtel, laissant son mari et leur petite fille au bord de la piscine.

Lorsque son époux monte la chercher une heure plus tard, elle a disparu et la chambre est saccagée. Dès les premières heures, les éléments de l'enquête pointent vers lui, Martial Bellion, qui n'est pas le simple touriste pour lequel il aimerait passer. Quand il prend la fuite avec sa fille, une véritable chasse à l'homme s'engage dans les magnifiques paysages de La Réunion, dont on découvre aussi bien les bas-fonds que les beautés luxuriantes.

Véritable personnage de cette histoire, l'île donne son charme à cette histoire bien ficelée, dont certains dialogues sont même en créole. Malgré quelques personnages un peu stéréotypés, comme ce vieux policier alcoolique venu se la couler douce outre-mer, Ne lâche pas ma main réussit à nous faire voyager tout en nous tenant en haleine jusqu'à la dernière page. Vous ne regretterez pas d'avoir embarqué dans vos bagages les 974 grammes de ce livre grand format.

Ne lâche pas ma main de Michel Bussi, Fred Duval et Didier Cassegrain Dupuis - Aire Libre 136 pages 29 euros 95 Parution: 2 juin 2023

À pleine vitesse

Autre île, autre histoire: au début des années 2000, sous le soleil de plomb de la Sardaigne, Franca pleure sa mère disparue deux ans plus tôt. La jeune romaine de 18 ans pense à ce qu'elle va faire de sa vie à la fin de l'été, quand il faudra poursuivre ses études. Elle le sait, elle va quitter Carbonia, petite ville sarde où vit sa tante et où il ne se passe rien, à part une course de moto annuelle.

Mais une balade en moto sur les routes tortueuses de l'île avec un ami réveille en elle un frisson nouveau. Ni une, ni deux, Franca décide d'acquérir la plus grosse bécane disponible et de se présenter à la course de Carbonia. Sous le regard inquisiteur des habitants du village, la jeune femme s'affranchit de toutes les règles.

Premier album de Jean Aubertin, qui signe les dessins et le scénario (avec l'aide d'Adèle Albrespy), Motorossa nous plonge dans une quête d'identité à 200 km/h. Touchant récit sur le passage à l'âge adulte, dans des couleurs saturées et sans nuances, cette histoire interroge notre rapport à la vie, à la mort, et au regard des autres. Un roman graphique pop et lumineux qui parlera aussi bien aux adultes qu'aux adolescents.

Motorossa de Jean Bertin et Adèle Albrespy Dargaud 161 pages 20 euros 50 Parution: 16 juin 2023

Monstre de cinéma

«Mon film ne se raconte pas, il se regarde», dit le réalisateur Jacques Tati dans cette bande dessinée consacrée à son œuvre. On pourrait affirmer la même chose de l'ouvrage lui-même. À mi-chemin entre une biographie et une analyse stylistique de la filmographie de Tati, la BD d'Arnaud Le Gouëfflec et Olivier Supiot se lit mieux qu'elle ne se raconte.

Dans cette savante déambulation d'un plateau de tournage à l'autre, l'auteur des Vacances de Monsieur Hulot, Mon Oncle ou encore Trafic disserte sur sa vision du cinéma. On se perd avec joie dans l'univers de cette grande figure du cinéma français. De la création d'un gag aux choix de pellicule en passant par le bruitage des séquences ou la construction d'un décor, on apprend tout du style de Jacques Tati dans cette BD qui jongle avec les angles et les styles de dessin.

Savant mais pas barbant, Tati et le film sans fin ravira les cinéphiles et donnera envie aux autres de découvrir le cinéma de Jacques Tati, dont l'atmosphère est particulièrement bien retranscrite au fil des planches. Une sympathique leçon de cinéma à feuilleter entre deux visionnages de films.

Tati et le film sans fin d'Arnaud Le Gouëfflec et Olivier Supiot Glénat - 9 1/2 136 pages 22 euros 50 Parution: 12 avril 2023

BD, ton univers impitoyable

Alors que son ancienne école d'art organise une exposition consacrée aux membres de sa promo, Daniel Blanquette réalise qu'il est l'un des seuls à ne pas avoir «réussi» dans la bande dessinée. Daniel en est sûr: s'il parvient à intégrer la fameuse expo, il parviendra à (re)lancer sa carrière.

Pour parvenir à ses fins, Blanquette n'hésite ni à harceler ses anciens camarades de classe, ni à bâcler sa BD en cours sur «l'instauration des règles de la lutte gréco-romaine au XIXe siècle». Reste à savoir si les organisateurs de l'événements le rangeront dans la catégorie «winners» ou «losers» de sa promo...

Il ne faut pas chercher très loin pour voir en Daniel Blanquette l'alter ego de Daniel Blancou, qui signe ici sa deuxième autofiction sur l'univers de la bande dessinée après Un auteur de BD en trop. Satire de cette profession où les injonctions à «lâcher prise» et «être libre» se heurtent à une dure réalité économique, Deviens quelqu'un! parle surtout du sentiment assez commun de passer à côté de sa vie.

Porté par un dessin au style pop art et agrémenté d'une vingtaine de planches réalisées par d'autres auteurs et autrices (dont Lisa Mandel, Boulet ou encore Mathieu Sapin), cet album à l'humour grinçant résonnera chez quiconque a déjà vécu une crise existentielle. Un album XXL de près d'un kilo qui devrait vous occuper un bon moment.

Deviens quelqu'un! de Daniel Blancou Sarbacane 192 pages 25 euros Parution: 3 mai 2023

Sublime laideur

Peut-être la plus intrigante des BD de cette sélection, Fleur de lait nous plonge au cœur d'un triangle amoureux pour le moins malsain. D'un côté, Stella, une ado bourgeoise et manipulatrice qui adore se moquer des autres. De l'autre, Marco, son petit ami timide qui a des problèmes d'érection. Et au milieu, Ludovica, une jeune mère célibataire au physique disgracieux qui engage Stella pour garder son bébé pendant qu'elle travaille.

Lorsque Marco rencontre Ludovica, il est immédiatement fasciné par son imposante poitrine gorgée de lait et se découvre un fantasme sexuel pour la lactation. Fantasme que Ludovica est tout à fait prête à assouvir avec lui, dans le dos de Stella.

Brillante analyse des hypocrisies de chacun, ce roman graphique de l'Italien Miguel Vila place le lecteur dans une posture d'inconfort assez fascinante. Son secret? Des personnages plutôt laids, une alternance de cases de taille tout à fait disparates qui obligent à se pencher très près du livre, mais aussi (et surtout) une multiplication de gros plans sur des parties du corps pas forcément très sexy: du lait qui coule d'un téton crevassé, une bouche qui dévore un sandwich, une vulve que l'on rase... Nous voilà donc dans une posture voyeuriste de plus en plus malaisante pourtant impossible à lâcher.

Si on considère que les grands romans graphiques sont ceux qui proposent une expérience de lecture mêlant parfaitement le fond à la forme, on peut alors admettre sans problème que Fleur de lait a sa place dans cette catégorie. Attention cependant à ne pas le laisser sur la table du salon, les scènes de sexe sont assez explicites.

Fleur de lait de Miguel Vila Traduction: Laurent Lombard Presque Lune - Lune froide 160 pages 22 euros Parution: 17 mars 2022

Huis-clos en haute montagne

Un vieillard, un enfant de 12 ans, un unijambiste, un nain, un homme violent et un ingénieur se retrouvent sur la place d'un village du Kurdistan iranien pour aller chercher de la marchandise de contrebande de l'autre côté de la frontière, en Irak. Ce n'est pas le début d'une mauvaise blague, mais celui d'un roman graphique saisissant, Les oiseaux de papier, signé par Mana Neyestani, dessinateur iranien réfugié politique en France.

À travers le récit d'une expédition de «kulbars», ces porteurs qui acheminent des charges de 50 kg via des cols enneigés à plus de 4.000 mètres d'altitude, Mana Neyestani dénonce l'extrême pauvreté qui pousse des milliers de Kurdes à risquer leur vie pour quelques sous.

On s'attache petit à petit à ces hommes qui, obligés de s'entraider pour survivre à la pauvreté, à la neige et aux balles des garde-frontières, subissent leur vie comme leur mort. Croqués en noir et blanc dans un style hachuré assez étouffant, ces personnages inspirés de vrais «kulbars» émeuvent par leur capacité à continuer à avancer malgré les épreuves. Mais ce sont les deux personnages féminins, silencieux et solitaires, qui donnent sa vraie profondeur à ce roman graphique imaginé comme une fuite en avant. Un vrai «page-turner» dont la postface serre la gorge.

Les Oiseaux de papier de Mana Neyestani Traduction: Massoumeh Lahidji Çà et là / ARTE Éditions 160 pages 20 euros Parution: 3 mars 2023

Et pour les enfants?

Pas de raison que les plus petits n'aient pas droit, eux aussi, à leur BD des vacances. Qu'ils sachent déjà lire ou non, ils devraient adorer la série Le Club des Amis de Sophie Guerrive (et vous aussi). Dans chacun des trois petits albums déjà publiés, l'autrice explore l'enfance de l'ours Tulipe, son personnage fétiche, et de ses amis Crocus le serpent et Violette le petit oiseau –qui rencontrent de nombreux problèmes immobiliers.

Après avoir fondé leur club dans la chaleur douillette de la tanière que Tulipe partage avec sa mère dans le tome 1, dont ils ont été chassés par un déluge dans le tome 2, les voici à nouveau à la rue au début du tome 3. La cabane qu'ils avaient construite pour hiberner s'est effondrée sous le poids de la neige. En cherchant un abri pour passer l'hiver, Tulipe, Crocus et Violette tombent sur un gros ours des cavernes absolument terrifiant qui sépare la bande d'amis.

Impossible de ne pas s'attacher à cet ourson en slip et débardeur, à ce serpent plus gros que long et à cette oiselle qui vole très mal. Écrites avec une pointe d'humour qui ravira les parents, ces BD aux couleurs douces et aux paysages enchanteurs se lisent aussi bien qu'elles se regardent. Un must-have pour tous les enfants de plus de 5 ans.