Mort de Nahel: pourquoi la cagnotte pour le policier est légale (pour l'instant) 

Face à la cagnotte de soutien pour la mère de Nahel, c'est une autre tirelire, débordante et hautement polémique qui a vu le jour, quarante-huit heures à peine après que le policier de Nanterre a tué par balle l'adolescent de 17 ans. Depuis le 29 juin, cette deuxième cagnotte a pour but de venir en «soutien pour la famille du policier de Nanterre». Lundi après-midi, elle dépassait le million d'euros, et rien ne semble pouvoir arrêter son ascension.

Rien, pas même la plateforme de financement participatif GoFundMe, hôte de la cagnotte, qui annonçait ce lundi matin à Tech&Co (BFMTV) qu'elle était «conforme aux conditions d'utilisation». GoFundMe n'a donc, par conséquent, pas l'intention d'annuler ni de bloquer la collecte en cours.

À l'origine de cette cagnotte, on trouve Jean Messiha, polémiste d'extrême droite et soutien d'Éric Zemmour qui, vingt-quatre heures après la mort de Nahel, lançait cette campagne de financement pour «soutenir le policier Florian M. qui a fait son travail et qui paie aujourd'hui le prix fort». Aujourd'hui, il se targue du succès de son initiative, et de la décision de maintien de GoFundMe.

Face aux condamnations de nombreux élus et internautes, cette décision, fondée sur la conformité légale de cagnotte, n'apparaît pourtant pas comme une évidence.

L'absence de jurisprudence

Une cagnotte en ligne n'est pas inarrêtable: elle est soumise au règlement du site qui l'héberge, tandis que ses utilisateurs sont, eux, automatiquement soumis au droit (national et supranational) qui leur incombe. Il n'empêche que «les cagnottes en ligne restent des objets nouveaux pour le droit», rappelle un docteur en droit privé que nous avons interrogé et qui préfère rester anonyme. S'il n'existe pas de jurisprudence, une affaire sert tout de même de comparaison en la matière: celle de la cagnotte du boxeur «gilet jaune» Christophe Dettinger.

En 2018, une cagnotte avait été organisée pour soutenir l'homme, alors en garde à vue pour avoir frappé plusieurs policiers lors d'une manifestation des «gilets jaunes». La plateforme de collecte, Leetchi, voyant monter la polémique autour de la campagne, avait interrompu le financement participatif au bout de quarante-huit heures.

Trois ans plus tard, en janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris donnait raison à Leetchi en invoquant l'infraction de deux lois: la première qualifiait l'objet de la collecte comme «contraire à l'ordre public», dérogeant ainsi à l'article 1162 du code civil. La deuxième condamnait le «but illicite» de la cagnotte, qui aurait permis d'indemniser les amendes, frais et dommages-intérêts de l'accusé. Or, l'annonce publique de souscription pour participer financièrement aux frais juridiques d'une condamnation est interdite par l'article 40 de la loi du 29 juillet 1881.

Objet illicite ou trouble à l'ordre public?

La cagnotte en soutien au policier de Nanterre peut-elle tomber sous les même coups juridiques? «On peut comparer les deux cagnottes», affirme le docteur en droit que nous avons interrogé, et qui avait commenté à l'époque l'affaire du boxeur «gilet jaune». «Seulement, pour la cagnotte du policier, le bénéficiaire annoncé n'est pas directement l'accusé, mais sa famille.» D'autre part, l'objet de la collecte n'évoque pas de participation à de potentiels frais juridiques. L'infraction à l'article 40 ne s'applique donc pas (encore). «Il est encore très tôt pour que la justice s'exprime», explique le docteur en droit, faisant part de la situation de «flottement» en cours. «La seule chose qui pourrait arrêter la collecte, c'est qu'une personne diligente une action en justice. Mais je ne vois que l'hôte de la cagnotte pour le faire [GoFundMe, ndlr].» La déclaration de la plateforme, ce lundi matin, ne laisse pas entendre qu'elle aille dans ce sens.

Pour l'heure, l'appréciation de «trouble à l'ordre public» est donc entre les mains de la plateforme de financement participatif. En 2018, c'est Leetchi qui avait pris la décision de suspendre la campagne de don, pour mettre un terme à l'indignation générale.

Jean Messiha s'est d'ailleurs d'abord tourné vers Leetchi pour lancer sa campagne, mais la plateforme a très rapidement levé la collecte et demandé des documents complémentaires. L'organisateur n'ayant pas voulu les fournir, il s'est donc tourné vers la plateforme GoFundMe. Depuis le 29 juin, les réactions ne manquent pas pour accuser l'initiative d'alimenter les tensions. Le député Renaissance Éric Bothorel, entre autres, accuse Jean Messiha d'être un «générateur d'émeutes» qui «souffle sur les braises» avec une cagnotte qu'il qualifie «d'indécente et scandaleuse».

De la même manière, le 2 juillet, les Sleeping Giants, un collectif citoyen qui lutte contre «le financement du discours de haine», appelait sur Twitter GoFundMe à se prononcer sur la cagnotte, «très sujette à caution en regard de vos conditions d'utilisation. Rien que le fait qu'elle existe fait exploser le sentiment d'injustice et nourrit les tensions.»

Dans la partie «conduite interdites» du règlement de la plateforme, l'article 1 rappelle en effet qu'il est proscrit de «violer une loi, règlements [...] par lesquels vous êtes lié» (art. 1), tandis que l'article 8 affirme que tout contenu «qui reflète, incite ou promeut un comportement que nous considérons, à notre seule discrétion, comme un abus de pouvoir ou un soutien au terrorisme, à la haine, à la violence, au harcèlement, à l'intimidation, à la discrimination, au financement du terrorisme ou à l'intolérance de toute sorte reflète un abus de pouvoir lié à la race [...]» est prohibé.

En livrant son jugement lundi matin, GoFundMe affirme qu'«actuellement, cette cagnotte est conforme à [ses] conditions d'utilisation, car les fonds seront versés directement à la famille en question». Si elle ne considère pas son règlement enfreint, rien ne permet, avant que le jugement du policier ait lieu, de qualifier la cagnotte d'illégale, et d'interrompre la campagne de financement.