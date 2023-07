Vos vêtements sont peut-être en train de vous empoisonner

Temps de lecture: 3 min — Repéré sur The Guardian

Toux, éruptions cutanées, migraines, palpitations, vue troublée: lorsque Mary, hôtesse de l'air de la compagnie Alaska Airlines, a reçu son nouvel uniforme, elle ne s'attendait pas à ce qu'il déclenche chez elle autant de réactions. Comme elle, rapporte The Guardian, des centaines d'employé·es de la société ont rapidement constaté que quelque chose ne tournait pas rond. Parmi les réactions allergiques constatées, on peut ajouter des paupières enflées voire gorgées de pus, mais aussi des problèmes respiratoires sérieux. Un festival.

Après étude des uniformes en question, la liste des composés chimiques inclus dans le tissu a été rendue publique, et il y a de quoi attraper la nausée rien qu'en la lisant. Au menu: plomb, arsenic, cobalt, antimoine, toluène, chrome, mais aussi du fumarate de diméthyle, un antifongique qui vient d'être interdit dans l'ensemble de l'Union européenne.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

L'affaire a éclaté en 2011, le procès du fabricant, Twin Hill, a démarré en 2013... et s'est soldé par un non-lieu, au motif qu'aucun de ces produits n'était présent en quantité suffisante dans les uniformes pour être considéré comme dangereux. Alaska Airlines a commandé d'autres tenues pour l'ensemble de ses travailleurs et travailleuses, un second procès contre Twin Hill n'a rien donné non plus, et tout s'est arrêté là.

Cette affaire n'est hélas qu'un exemple parmi tant d'autres de ce qui se produit de plus en plus fréquemment: nos vêtements nous empoisonnent. Le journaliste Alden Wicker signe tout un livre sur le sujet, To Dye For, dont le sous-titre peut se traduire par «Comment la mode toxique nous rend malades –et comment riposter».

Si les exemples concernant des compagnies aériennes sont nombreux, c'est parce que le personnel est parfois contraint de porter les mêmes uniformes pendant des durées extrêmement longues, par exemple en cas de vol long courrier. «Cela ne veut pas dire que les autres catégories de la population ne sont pas touchées, explique la docteure Irina Mordukhovich, coautrice d'une étude sur le sujet, mais les gens qui possèdent des vêtements ayant la même composition ne les portent pas autant ou aussi longtemps.»

Interactions fatales

Pour Alden Wicker, la présence de produits chimiques indésirables dans nos vêtements «est un sujet complexe, opaque et insuffisamment fouillé». Les réglementations en la matière font sérieusement défaut: comme l'explique Irina Mordukhovich, il est souvent bien difficile «de décider des seuils au-delà desquels la présence d'un composant chimique doit être considérée comme un problème de santé publique».

Il faut dire que le principal danger est avant tout lié à la prolifération d'éléments chimiques différents: «Nous ignorons ce qui peut se produire quand des centaines d'éléments chimiques interagissent entre eux», confie l'experte. Et les combinaisons possibles sont trop nombreuses pour être étudiées une à une.

Les problèmes sont nombreux et difficiles à traiter. En Californie, le centre fédéral de santé environnementale vient par exemple d'épingler des dizaines de marques dont les articles –principalement des chaussettes et des soutiens-gorge de sport– contiennent du bisphénol A, un perturbateur endocrinien reconnu. Nike, New Balance ou encore Fruit of the Loom font partie des entreprises pointées du doigt.

Du côté des marques de fast-fashion, ce n'est évidemment pas mieux: une étude canadienne menée sur des vêtements pour enfants provenant de chez Zaful, AliExpress et Shein a montré qu'environ 20% d'entre eux contenaient des quantités élevées de PFAS, des composés chimiques extrêmement dangereux pour la santé.

Croyez votre nez

Selon Alden Wicker, qui a enquêté durant deux ans sur le sujet, il est nécessaire de modifier nos habitudes d'achat, et de favoriser des marques privilégiant les fibres naturelles. Des labels comme bluesign, Oeko-Tex ou encore GOTS sont à plébisciter, tandis que les produits prétendument faciles à repasser, anti-odeurs ou anti-taches sont à proscrire.

L'auteur de To Dye For conclut avec le conseil le plus pragmatique qui soit: faites confiance à votre nez et refusez coûte que coûte les vêtements dont l'odeur semble suspecte. Même après un ou dix lavages, ils seront encore susceptibles d'endommager votre peau, votre cœur ou votre système respiratoire. Car si la législation avance, notamment du côté de l'Union européenne, la route est encore longue avant que les magasins de vêtements se soient intégralement débarrassés des composés chimiques qui peuvent nous faire tant de mal.