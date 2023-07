Vous n'êtes plus à l'aise en soirée? Quelques conseils pour recommencer à sortir

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Stress, appréhension, peur du regard des autres… Depuis la pandémie de Covid-19, nous sommes plusieurs à avoir perdu le goût de la fête. Mais encore aujourd'hui, très peu de personnes assument publiquement détester les soirées. Certaines sont même étonnées de voir leur batterie sociale à plat après seulement quelques minutes.

Pourtant, les événements festifs qui nous rassemblent sont peut-être le «vestige de notre humanité» qui casse notre routine travail-maison-écrans, comme le suggère le Guardian. Alors si vous vous apprêtez à partir en soirée, voici quelques conseils du quotidien britannique pour passer un bon moment.

Boire moins, complimenter les hôtes et s'écouter

Alors que l'alcool est souvent systématique lors d'une fête, le «pre-drinking» s'impose comme une façon de ne pas céder à la pression sociale et à l'effet de groupe induit par la présence d'alcool. L'objectif est donc, pour celles et ceux qui souhaitent en consommer, de boire chez soi en amont et de ne plus boire une fois en soirée.

Alice Lascelles, autrice de The Cocktail Edit, confie même qu'«un petit ice-cold martini préparé par [son] mari» ou «un verre de pétillant» qu'elle se sert elle-même est parfois «la seule boisson alcoolisée [qu'elle veut] ou dont [elle a] besoin de toute la soirée.»

Une des clés pour une soirée réussie reste aussi et avant tout le contact humain… Ce qui est plus compliqué lorsqu'on se retrouve en compagnie de parfaits inconnus! Le décorateur d'intérieur David Carter, lui-même habitué à organiser des fêtes fastueuses chez lui, nous livre ses conseils pour être un très bon invité:

«Si vous ne connaissez personne, le tout est de trouver qui sont les hôtes. Ensuite, vous vous présentez, vous les remerciez de vous avoir invité et vous ne lésinez pas sur les compliments à propos de leur maison, leurs tenues, leurs bijoux, leurs cheveux… Toutes ces choses pour lesquelles ils ont passé du temps et dépensé de l'argent. En un rien de temps, ils s'empresseront de vous présenter à leurs amis les plus proches.»

Il n'est pourtant pas toujours évident de retrouver l'envie et l'énergie d'assister à un événement festif. Une situation qui est loin d'être alarmante pour la psychothérapeute Philippa Perry: «La sociabilité est comme un muscle. Durant la pandémie, une grande partie de ce muscle s'est atrophiée et elle n'est pas revenue à son niveau d'avant-confinement. Personnellement, je suis choquée en voyant ce que j'ai perdu.»

Le principal reste donc de ne pas se brusquer et de s'écouter. L'occasion aussi de rappeler qu'il ne faut pas culpabiliser si on ne veut pas sortir, que ce soit à cause d'un empêchement ou tout simplement pour préserver sa santé mentale.