Les chats ultra-riches sont-ils plus heureux que les autres?

Choupette est une Sacrée de Birmanie aux yeux «bleu saphir étoilé», précisait son principal compagnon humain. Quand elle ne voyage pas, la chatte née le 15 août 2011 dans un élevage de Seine-Maritime vit en région parisienne, où elle est bichonnée par deux personnes à son service, mange des plats faits maison, dispose d'un vétérinaire et d'un garde du corps attitrés.

Choupette n'est pas un chat ordinaire –même si nous savons qu'aucun ne l'est–, mais l'ancienne protégée et désormais héritière du couturier allemand Karl Lagerfeld. Elle gère sa carrière de mannequin d'une patoune de fer –258.000 fans sur Instagram– et pose «vautré[e], toutes pattes en l'air, dans les bras de Naomi Campbell» selon le magazine Vogue.

Elle fête son onzième anniversaire dans un jet privé au Bourget, avec du champagne et de la tarte au citron meringuée de grandes maisons pour ses invités, et a reçu des accessoires pour chats de la part d'une marque haut de gamme.

Icônes

Depuis le décès de Karl Lagerfeld en 2019, Choupette est à la tête d'une fortune estimée à 11,9 millions d'euros. Extraordinaire, mais pas autant qu'Olivia Benson, le chat Scottish Fold de la musicienne Taylor Swift, 89 millions d'euros au compteur –ça en fait des croquettes.

En réalité aucun animal ne peut hériter dans le cadre du droit français, rappelle France Info. Françoise Caçote, sa gouvernante et propriétaire actuelle, gère ses biens, sa carrière et son quotidien. «Une “jeune femme” très puissante, cette demoiselle C.», résume le New York Times.

Choupette a même inspiré de nombreuses célébrités lors du dernier Met Gala, dont le thème était «Karl Lagerfeld: A Line of Beauty»: robe argentée à capuche ornée d'oreilles de chat et prothèse de museau pour Doja Cat, masque aux moustaches félines stylisées pour Lil Nas X, et costume intégral à l'effigie de Choupette pour Jared Leto.

Mais la chatte a brillé par son absence: «Beaucoup de personnes m'ont invitée à marcher sur le tapis rouge du Met Gala 2023 en hommage à Papa, mais nous préférons rester au calme à la maison», déclarait-elle sur Instagram.

Mais l'ultra-riche Choupette, qui s'amuse avec un iPad et non pas avec son emballage vide, est-elle plus heureuse que tous ses congénères félins? Probablement pas. Est-ce que les chats et les chattes apprécient vraiment de porter des vêtements de créateur, comme ceux d'Anthony Rubio pour le Pet Gala (événement de charité sur le modèle du Met Gala)?

De «pawtisseries» en «dogguccinos»

Il y a quelques années, Eleanor Cummins décrivait pour Slate son expérience de promenade, un jour de décembre dans les rues de New York. Elle y avait croisé des chiens vêtus d'écharpes, de doudounes ou de cirés jaunes avec des bottes assorties, utiles pour éviter que l'animal ne lèche ses coussinets recouverts de produits nocifs servant au salage des trottoirs glacés de la ville.

«Bien sûr, ces choix relèvent de choix esthétiques, concrétisés par de solides comptes en banque, écrivait la journaliste, mais de nombreux propriétaires de chiens avancent que ces habits ne sont pas là que pour la rigolade –ils seraient essentiels à la santé de leur compagnon à quatre pattes.»

Karl Lagerfeld relevait de toute évidence du groupe des «aliénés», ou «passionnés» par leur chat, représentant 15% à 20% des individus.

Le premier confinement de 2020 a accentué la tendance à l'anthropomorphisme chez les propriétaires d'animaux de compagnie. Une tendance toujours de mise chez les millenials les plus aisés, rapporte Business Insider.

Fin juin 2022, Gucci présentait sa Pet Collection, allant du t-shirt à 190 euros au canapé à 6.500 euros. Des restaurants pour chiens ouvrent dans plusieurs grandes villes américaines, comme Dogue à San Francisco (qui propose des «pawtisseries», des «dogguccinos» et un menu à 75 dollars le dimanche), ou encore le food truck pour chiens Woofbowl à New York (dont le compte Instagram donne à voir plein de chiens mignons portant des vêtements).

«Les menus pour chiens sont devenus la nouvelle version des menus pour enfants dans certains restaurants», conclut le New York Times. La France n'échappe pas à la règle, le chef Thierry Marx ayant collaboré avec Bab'in en vue de créer un «moulin à saveurs poulet tomate» pour agrémenter les repas des chiens et chats.

Charlotte Devaux, vétérinaire nutritionniste, formatrice et autrice, fait remarquer en riant: «C'est bien, mais leur vrai parfum préféré c'est le caca de chien!», avant d'ajouter que le luxe, pour un chien, est de faire de longues balades quotidiennes, avec ou sans tacos sur le trajet.

Des siècles d'aliénation

D'après le chercheur Philippe Villemus, auteur de l'enquête Fous de chats!, Karl Lagerfeld relevait de toute évidence du groupe des «aliénés», ou «passionnés» par leur chat, représentant 15% à 20% des individus interrogés. Le félidé est traité comme un enfant, voire un amant (sans la déviance zoophile), au sein d'une relation fusionnelle dans laquelle le chat est un être souverain. Jusqu'à ce que la mort le sépare de son maître ou de sa maîtresse.

«Les aliénés ne sont pas un fantasme ou une exagération sortis du cerveau tordu des sondeurs ou des enquêteurs, écrit-il. Ce sont eux qui achètent, pour des centaines de millions d'euros, des produits et services très haut de gamme, parfois luxueux, commercialisés et achetés en France chaque années. [...] Dans ce groupe, le chat est devenu autre chose qu'un animal.»

L'anthropomorphisme est une pratique qui ne date pas d'hier. Au Moyen Âge les animaux étaient considérés comme «des créatures de Dieu, et Dieu les pourvoie d'un message», explique l'historien des animaux Éric Barata à Géo. Ce n'est pas pour rien que Jean de La Fontaine a donné à ses fables une incarnation animale dans le but d'instruire les êtres humains.

«On peut très bien mettre une chaîne en or à son chat, tant qu'on respecte ses besoins en tant qu'animal.» Joël Dehasse, vétérinaire comportementaliste, auteur et formateur

L'historien distingue l'anthropomorphisme «de projection», inutile voire nuisible, et celui «de questionnement» basé sur l'empathie et la curiosité. À méditer devant le reportage d'«Envoyé Spécial» consacré à Malka, une chienne Shih poo (croisement de Shih tzu et de caniche), chouchoutée par son humaine Mélanie pour lui faire oublier ses années de maltraitance passées.

Vêtements, cosmétiques, séance mensuelle de thalassothérapie à domicile, petits plats maison et bio, pour un budget mensuel de 350 euros environ, sans compter les éventuels frais vétérinaires: est-ce vraiment thérapeutique pour Malka, ou cela relève-t-il davantage d'une projection des craintes de Mélanie?

Le vrai luxe, c'est l'espace

«On peut très bien mettre une chaîne en or à son chat, tant qu'on respecte ses besoins en tant qu'animal», explique Joël Dehasse, vétérinaire comportementaliste, auteur et formateur. Pour un chat, le vrai luxe est plutôt de disposer d'un hectare de territoire où il peut se mettre en hauteur pour observer son environnement, marcher un kilomètre par jour, bouger, chasser sa nourriture et bondir à volonté pendant des heures.

Comme l'explique Joël Dehasse, «certains chats jouent le jeu et s'adaptent selon leur humain, qu'ils préfèrent aux autres chats» –à la manière de Choupette, qui a appris à manger à la même table que Karl Lagerfeld et à le suivre lors de ses nombreux déplacements. «Enrichir la vie de son chat en lui proposant des activités plusieurs heures par jour lui est très bénéfique, mais c'est aussi du luxe, car cela demande du temps que beaucoup de personnes n'ont pas.»

Nous touchons probablement au raffinement ultime dont bénéficie la richissime Birmane: non pas être présente aux événements les plus mondains ni voyager dans un sac Louis Vuitton, mais bel et bien pouvoir profiter d'une vie de chat en étant choyée et divertie.