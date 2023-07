Ce que l'Inde peut nous apprendre sur la psychanalyse

Temps de lecture: 12 min

Depuis le tournant libéral des années 1990, les psychothérapies sont en plein essor dans la société indienne. Dans Un divan à Delhi Psychothérapie et individualisme dans l'Inde contemporaine, la professeure et ancienne élève de l'École normale supérieure de Lyon Anne Gagnant de Weck se penche sur le cas particulier de la psychanalyse à Delhi, et décrit la façon dont cette nouvelle pratique s'insère dans les modes de vie. Pourquoi la thérapie devient-elle une pratique de plus en plus répandue? À quel besoin cela répond-il? Comment les structures sociales du monde indien imprègnent-elle la thérapie et quelles sont les particularités de la thérapie à l'indienne? Nous publions ici des extraits de l'introduction de son livre, paru en avril 2023 chez ENS Éditions.

Étudier la psychanalyse en Inde, c'est se situer dans un espace doublement marginal: au regard du monde psychanalytique, l'Inde n'existe quasiment pas tandis qu'au regard du monde indien, la psychanalyse est une tradition thérapeutique et intellectuelle négligeable.

Cette position doublement marginale peut interroger: à quoi bon s'intéresser à quelque chose d'aussi anecdotique en apparence? N'y a-t-il pas d'autres objets d'étude qui méritent davantage notre attention, tant pour la connaissance du monde indien, qui subit de profondes transformations, que pour la compréhension des dynamiques contemporaines du monde psychanalytique? Il me semble toutefois que l'étude de la psychanalyse en Inde est susceptible de faire progresser notre connaissance tant de la psychanalyse que de l'Inde.

Que devient la psychanalyse, arrivée en Inde dès les années 1910, dans un contexte social et culturel si différent de celui de l'Europe du début du XXe siècle où elle a vu le jour? Autrement dit, que fait l'Inde à la psychanalyse? De quelle façon les structures sociales et les représentations collectives propres au sous-continent donnent-elles une coloration spécifique à cette transaction intime qu'est la cure analytique? Et en quoi l'expérience contemporaine de la thérapie se fait-elle le reflet ou le catalyseur des profondes transformations sociales qui traversent la société indienne, et qui touchent tout à la fois la structure familiale, le rôle de la femme ou encore l'importance accordée à l'individu? C'est à répondre à cette série de questions que ce livre est consacré.

S'il est intéressant d'étudier la psychanalyse à Delhi aujourd'hui, c'est aussi parce que, depuis le tournant libéral des années 1990, les psychothérapies au sens large connaissent un réel essor dans l'Inde urbaine et s'imposent peu à peu comme une pratique bien identifiée par la classe moyenne et même à la mode dans certains milieux privilégiés des métropoles indiennes.

Le nombre de thérapeutes en cabinet a considérablement augmenté à Delhi, tout comme le nombre d'institutions qui recrutent des psychologues au sein de leurs équipes médicales. La psychothérapie est en train de devenir une pratique thérapeutique reconnue dans le monde de la santé mentale, par ailleurs fortement dominé par une conception très biomédicale de la psychiatrie. Mieux, l'idée que la thérapie aide à travailler l'étoffe de l'homme ordinaire confronté aux difficultés du quotidien, et non simplement à guérir des personnes souffrant de troubles psychiques prononcés, a fait son apparition et progresse au sein de la classe moyenne urbaine.

Ces psychothérapies sont majoritairement d'orientation cognitive et comportementale, orientation dominante dans les départements et les laboratoires de psychologie. Mais bien qu'elle demeure marginale, la psychanalyse profite elle aussi de cet essor des psychothérapies, en particulier à Delhi, où les psychanalystes ont réussi à imposer leur présence à l'université, dans les hôpitaux et dans un certain nombre d'autres institutions.

Or, le développement des psychothérapies dans les villes indiennes n'a, à ma connaissance, fait l'objet d'aucune enquête de sciences sociales. Des études consacrées à d'autres objets ont parfois abordé les psychothérapies, de façon indirecte ou marginale.

C'est le cas de l'enquête de Sarah Pinto sur les femmes et la maladie mentale en Inde du Nord, qui évoque le rôle des psychologues dans les milieux hospitaliers. C'est aussi le cas de l'enquête de Jocelyn Lim Chua sur le suicide au Kérala, qui consacre un chapitre à la façon dont ceux qui ont commis une tentative de suicide sont reçus à l'hôpital par les psychiatres et les psychologues. D'autres études, bien plus nombreuses, se sont penchées sur les techniques de soi au croisement de la thérapie et de la spiritualité, un point de jonction très fécond dans le sous-continent indien.

Dans la perspective de cet ouvrage, on retiendra en particulier les enquêtes sur les mouvements sectaires néo-hindous, qui s'adressent aux mêmes segments de population que les psychothérapies –les franges intermédiaires et supérieures de la classe moyenne urbaine. On peut citer l'enquête de Maya Warrier sur le culte de la Mata Amritanandamayi, celle de Lise Mckean sur l'organisation spirituelle Divine Life Society ou encore celle de Nandini Gooptu sur le mouvement néo- hindou des Brahma Kumaris.

Des sociologues ont aussi étudié la façon dont les pratiques spirituelles ont intégré le monde de l'entreprise. Carol Upadhya s'est par exemple penchée sur le coaching spirituel, tel qu'il est proposé aux employés dans des entreprises du secteur des technologies et de l'information (IT sector), secteur qui s'est imposé dans les représentations collectives comme le symbole de l'Inde libérée des rigidités socialistes et intégrée à la mondialisation.

Le management spirituel fait florès et de nombreux gurus se proposent de mettre la sagesse ancestrale hindoue au service de la prospérité des individus et des entreprises. La manière dont le tournant capitaliste et consumériste de la société indienne a transformé en profondeur les pratiques thérapeutico-spirituelles hindoues a ainsi fait l'objet de multiples études.

L'une des hypothèses de ce livre est que la multiplication des psychothérapies doit être comprise dans le contexte plus large d'un essor considérable des techniques de soi permettant aux individus de mettre en forme les tensions qui accompagnent les transformations de la société indienne depuis le tournant libéral des années 1990. Ce travail a ainsi pour objectif d'apporter un premier éclairage à ces pratiques psychothérapeutiques.

S'intéresser aux thérapies psychanalytiques plutôt qu'aux autres formes de thérapie présente plusieurs avantages. Tout d'abord, comme la psychanalyse est un petit monde, il est possible d'en faire une ethnographie assez complète, d'en cartographier les espaces et d'en recenser le personnel d'une façon qui ne serait pas possible avec la psychologie comportementale et cognitive. Ensuite, la psychanalyse existe en Inde depuis une centaine d'années et l'histoire de cette tradition thérapeutique et intellectuelle a fait l'objet d'un certain nombre d'études dans les deux dernières décennies.

L'existence d'une littérature consacrée à l'arrivée précoce de la psychanalyse en Inde permet de donner une profondeur historique aux pratiques psychanalytiques contemporaines, de repérer les continuités inscrites dans le temps long et de mesurer les changements intervenus dans les dernières décennies. Tout cela justifie à mes yeux d'entrer dans la pratique psychothérapeutique contemporaine par la focale de la psychanalyse.

[...]

Comment expliquer l'essor des thérapies dans l'Inde contemporaine?

L'une des principales hypothèses de ce travail, c'est que le récent dynamisme des psychothérapies est soutenu par les changements qui traversent le sous-continent depuis une trentaine d'années: essor d'une société de consommation et constitution d'une classe moyenne urbaine; transformations néolibérales du monde du travail; intérêt croissant pour l'individu et pour son bien-être, physique et psychique; désir d'indépendance et d'autonomie de la part des femmes, débats sur leur rôle dans la famille et leur place dans la société; diffusion d'une culture psychologique et multiplication des experts, dont les psychothérapeutes.

Tous ces changements transforment les façons individuelles et collectives d'agir et de subir, de penser, de ressentir et de s'exprimer. Ces transformations témoignent toutes, sous des formes diverses et à des degrés différents, de la pénétration d'un esprit social plus individualiste dans la société urbaine indienne. Précisons ce que l'on entend par esprit social individualiste. Cette expression entend souligner que l'individualisme n'est pas, comme on le croit souvent, quelque chose d'individuel, mais quelque chose de social, c'est-à-dire de commun à un groupe humain.

La pénétration de ce nouvel esprit social transforme aussi bien les pratiques individuelles que les pratiques collectives. Il s'agit d'un esprit commun qui attribue de la valeur à l'individu, non pas en vertu de ses qualités personnelles ou des particularités qui le distinguent, mais simplement parce qu'il appartient à l'espèce humaine. Durkheim le dit très bien lorsqu'il définit l'individualisme comme «la glorification non du moi mais de l'individu en général» et qu'il précise plus loin: «Une similitude verbale a pu faire croire que l'individualisme dérivait nécessairement de sentiments individuels, partant égoïstes. En réalité, la religion de l'individu est d'institution sociale».

En dépit des recommandations de Durkheim, les sociologies de l'individu se sont souvent adossées à l'idée que la promotion de l'individu se ferait sur fond de déclin de la vie collective. La sociologie devrait être attentive à la singularité individuelle parce que celle-ci échapperait de plus en plus à la puissance structurante de la société –ce qui peut être considéré comme une bonne chose, c'est le thème de l'émancipation par rapport à des traditions aliénantes, ou une mauvaise chose, c'est le thème du malaise social, voire des pathologies créées par la montée de l'individualisme.

Dans les deux cas, l'individualisme est vu comme le résultat (positif ou négatif) d'une crise des institutions (État, famille, école, entreprise). Une société individualiste serait une société qui laisse les individus livrés à eux-mêmes, pour le meilleur ou pour le pire, et conduit à une perte de substance de la vie sociale. Dans le sillage de sociologues comme Norbert Elias ou Alain Ehrenberg, je souhaite m'inscrire en faux contre cette analyse en considérant l'individu, non comme une puissance corrosive de la société, mais au contraire comme une norme et une valeur profondément sociales.

L'individualisme désigne ainsi une forme de société dans laquelle les représentations collectives et les pratiques sociales mettent l'individu au centre de leurs préoccupations. Individu est le nom donné à la personne lorsqu'elle est socialisée dans une société organisée autour de valeurs qui accordent une importance prééminente à l'être humain en tant qu'il appartient simplement à l'humanité.

La conceptualisation de la personne comme individu s'accompagne d'un certain esprit de l'action. L'agentivité, c'est-à-dire la capacité à agir sur le monde et à être tenu pour responsable des conséquences de ses actes, tend à être vue comme une propriété plus individuelle que collective. Le fait d'être l'agent de sa propre vie est valorisé, tout comme les principes d'autonomie, de choix et de bonheur personnel. La vie est appréhendée comme une aventure individuelle et non comme un destin collectif.

La société indienne a souvent été considérée comme tout à fait étrangère à cet esprit social individualiste. Certains anthropologues, comme Louis Dumont, en ont même fait le modèle de la société qui sanctifie le groupe –la caste– et dénie toute valeur à l'individu, l'idéal-type d'un monde holiste opposé à l'idéal-type d'un monde individualiste, incarné par l'Occident.

Notre enquête sur les psychothérapies nous permettra in fine de revenir sur cette hypothèse à la lumière des transformations actuelles de la société indienne telles qu'elles sont réfractées dans le cabinet du thérapeute. Précisons bien que ce livre ne prétend nullement décrire le triomphe d'un esprit social individualiste dans le sous-continent indien. Il a plutôt pour objectif de décrire les tensions qui entourent la montée en puissance de valeurs individualistes dans la classe moyenne des grandes villes, valeurs qui entrent en conflit avec les façons d'agir dominantes, où le groupe, plus que l'individu, est considéré comme le sujet légitime de l'action.

Le cabinet du thérapeute est l'un des lieux où ces tensions peuvent être mises en forme et élaborées. En nous penchant sur la thérapie, nous cherchons ainsi à observer à hauteur d'individus des transformations sociales bien plus vastes, ainsi que les tensions qu'elles génèrent. Cela signifie que dans ce livre, l'individu est à la fois un concept sociologique (niveau macrosociologique) et une échelle d'analyse (niveau microsociologique).

Comme concept sociologique, l'individu est à comprendre comme une valeur montante dans la société indienne. Comme échelle d'analyse, l'individu est la focale par laquelle nous espérons observer empiriquement ces changements de valeurs et les dilemmes qui les accompagnent. Pour décrire la façon dont ces tensions sociales trouvent à s'exprimer dans le cabinet du thérapeute, ce travail s'attachera à la fois à décrire les formes prises par la psychothérapie à Delhi et à comprendre ce que les individus cherchent dans la thérapie, ce qu'ils y trouvent, et la façon dont cette expérience peut réorganiser leur rapport à eux-mêmes et aux autres.

Ce travail a ainsi deux versants principaux, eux-mêmes étroitement intriqués: d'une part, considérer le cabinet du thérapeute, lieu d'élaboration subjective, comme un laboratoire des renégociations à l'œuvre dans une Inde urbaine en plein essor; d'autre part, chercher à décrire la façon dont les structures sociales et les représentations collectives propres au sous-continent façonnent la coloration spécifique que prend, en contexte indien, la cure analytique et plus globalement la psychothérapie. En somme, il s'agit d'articuler une question sur le sens (comprendre la place et la signification que cette pratique acquiert dans des vies individuelles) et une question sur la forme (décrire les spécificités formelles de cette technique de soi particulière qu'est la thérapie indienne).

En décrivant ainsi les formes et les significations prises par la thérapie à Delhi aujourd'hui, j'espère aussi contribuer à la connaissance des franges supérieures de la classe moyenne de la capitale, qui constituent l'espace de recrutement privilégié des thérapeutes et de leurs patientèles. Cet ouvrage a notamment pour objectif de mieux comprendre la façon dont les transformations sociales qui affectent cette classe moyenne métropolitaine ont des répercussions dans les mutations subjectives d'individus particuliers.

Ce livre est donc aussi une étude de la classe moyenne indienne. C'est pourquoi, avant d'en venir à la description de mon enquête de terrain et de la méthodologie employée pour répondre aux problématiques formulées ici, il convient de préciser ce que j'entends par classe moyenne, une catégorie qui a connu un immense succès dans les discours et les représentations, mais dont le contenu demeure relativement flou.