Je suis-je O négatif, mon mari A négatif et mon fils A positif: comment est-ce possible?

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Pourquoi suis-je O négatif, mon mari A négatif et mon fils A positif?»

La réponse de Jean Grimon:

Il y a trois possibilités.

La première qui doit être considérée, car la plus fréquente, c'est que votre mari n'est pas le père biologique de votre fils. Essayez de ne pas rejeter cette hypothèse directement. Considérez-la, essayez de voir si elle est plausible ou pas.

La deuxième hypothèse, qui est rarissime par rapport à la première (d'où l'importance de considérer la première hypothèse malgré les conséquences), est une erreur de laboratoire. C'est rare, mais c'est beaucoup plus fréquent que la troisième hypothèse.

Troisième hypothèse: une mutation sur le gène responsable. Les phénotypes correspondant à un rhésus positif (RH+) ont un gène D. Les phénotypes correspondant à un rhésus négatif (RH-) ont un gène d –mais nous y reviendrons. La différence entre le gène D et le gène d est une mutation de type délétion. Si la mutation inverse se produit, alors votre fils sera RH+.

Mais voilà: je n'ai retrouvé aucun élément qui montre que cette mutation est possible.

Je n'ai retrouvé aucune trace de l'ampleur de la différence entre les gènes D et d autre que «d est un D qui a subi une délétion». Il est déjà improbable qu'un petit bout d'ADN soit parti. Mais si on parle de vingt ou trente nucléotides, alors c'est complètement impossible.

Donc ma conclusion serait plutôt de se pencher sur une des deux premières hypothèses.

Reprenons

Dans les groupes sanguins on distingue plusieurs choses, notamment les groupes ABO, et les rhésus.

Dans la première catégorie on retrouve les groupes A, B, AB et O. Ces groupes sont déterminés par la présence des gènes A et B qui sont dominants, et O qui est récessif.

Ainsi, une personne AB possède obligatoirement un gène A et un gène B. Un individu O possède forcément deux gènes O. Et un individu A ou B possède soit deux exemplaires de son gène (AA ou BB) soit un seul exemplaire de son gène plus un gène O (AO ou BO).

Pour le rhésus, on regarde un autre gène qui peut être noté D, qui va coder pour les rhésus positifs et qui est dominant, et le gène d, qui va coder les rhésus négatifs et qui est récessif.

Un rhésus positif peut donc être DD ou Dd. Un rhésus négatif est forcément dd.

Ici, on a un parent A-, un parent O- et un fils A+.

Au niveau du groupe ABO: l'un des parents est A, le fils est A, pas de souci.

Concernant le rhésus, les deux parents sont Rh-, donc les deux parents sont dd. Le fils par contre est Rh+, c'est-à-dire qu'il est soit Dd, soit DD. Dans les deux cas, il ne peut avoir hérité d'un D venant de ses parents. Alors d'où sort-il? Voilà la question!