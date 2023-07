Aux États-Unis, la fin de la discrimination positive à l'université

Temps de lecture: 4 min

La décision était aussi attendue que redoutée. À six voix contre trois –les conservateurs d'un côté et les progressistes de l'autre–, la Cour suprême des États-Unis a conclu à l'inconstitutionnalité des mesures de discrimination positive mises en place dans les universités du pays. Au cœur de l'affaire se trouve Students for Fair Admissions, une association dirigée par Edward Blum, figure conservatrice engagée de longue date contre l'«affirmative action» –ce que nous appelons en France «discrimination positive».

Plaignante dans deux affaires l'opposant à l'université Harvard et à l'université de Caroline du Nord, la Students for Fair Admissions vient d'obtenir une victoire décisive pour la droite conservatrice américaine: l'aboutissement d'une bataille judiciaire qui durait depuis quarante-cinq ans et l'arrêt Bakke de 1978.

Surannée

Rédigée par le Chief Justice John Roberts, qui préside la Cour suprême, la décision de justice interpelle à bien des égards: premièrement, fidèle à son image de juge pragmatique, le magistrat ancre sa décision dans une série de précédents. Le juge nommé par George W. Bush en 2005 rappelle ainsi que le 14e amendement de la Constitution ne saurait s'accommoder de la discrimination raciale.

Pour illustrer son propos, le chief justice invoque les grands précédents historiques que sont Brown (au sujet de la ségrégation scolaire) et Loving (au sujet des mariages «interraciaux»). La majorité met ainsi sur un même plan les discriminations raciales qui se sont traduites par la ségrégation et les mesures réparatrices qui permettent à des jeunes issus des minorités d'accéder aux études universitaires.

On peut se demander de quelle manière les universités parviendront à maintenir une certaine diversité sur leur campus.

En 1978, la Cour suprême avait, non sans mal, permis certaines mesures de discrimination positive. En invalidant les quotas raciaux mais en autorisant l'usage d'un critère racial dans la sélection à l'université, la plus haute juridiction des États-Unis donnait naissance à un arrêt aussi fondateur que fragile: l'arrêt Bakke avait été accouché dans la douleur (six opinions différentes!) mais permettait aux universités de prendre en compte la «race» si cela répondait à un «intérêt impérieux».

Vingt-cinq ans après Bakke, la Cour rendait ses décisions dans les affaires Grutter et Gratz: tout en confirmant l'usage d'un critère racial, elle scellait le sort de la discrimination positive. Citant leurs propres propos tenus dans l'arrêt Croson de 1989, les juges soulignaient que la condition selon laquelle tous les programmes d'admission tenant compte de la race ont une date limite «assure à tous les citoyens que l'écart par rapport à la norme d'égalité de traitement de tous les groupes raciaux et ethniques est une question temporaire, une mesure prise au service de l'objectif d'égalité lui-même».

L'idée selon laquelle certaines mesures auraient une sorte de date de péremption n'est pas nouvelle: en 2013, le même juge Roberts notait que la «preclearance», mesure destinée à éviter l'entrave à l'exercice du droit de vote dans les États du Sud, ne «caractérise plus l'exercice du vote dans les juridictions couvertes». De même, début juin, le juge Brett Kavanaugh notait que «l'autorisation de procéder à un redécoupage [électoral] basé sur la race ne peut pas s'étendre indéfiniment dans le futur». Ici, l'aspect suranné de la discrimination positive a été conjugué à l'inapplicabilité des directives énoncées par la Cour suprême elle-même.

Manque de clarté

Soumises à un «examen strict» de constitutionnalité, les universités devaient faire en sorte que le critère racial à l'admission soit étroitement lié à la poursuite d'intérêts impérieux. La Cour, par la plume du juge Roberts, a jugé que les objectifs qui étaient ceux de Harvard ne peuvent être mesurés. Selon lui, une cour n'est pas capable d'évaluer dans quelle mesure l'existence d'un critère racial contribue à remplir un objectif tel que «mieux éduquer les étudiants à travers la diversité».

«Ce n'est pas une cour normale.» Joe Biden, président des États-Unis

Pour autant, c'est la même Cour suprême qui, à travers ses jurisprudences, a mené les universités à agir en ce sens –en interdisant notamment le recours aux quotas. Le parallèle avec l'arrêt Casey relatif à l'avortement est par ailleurs troublant: l'an dernier, la Cour avait reproché à cet arrêt, renversé par l'arrêt Dobbs, d'être «inapplicable». Sans le dire aussi explicitement, il semblerait que les précédents relatifs à la discrimination positive soient eux aussi la cause de leur propre renversement.

De manière étonnante, le juge Roberts conclut en rappelant que la Cour n'interdit pas aux universités de prendre en considération la manière dont la race affecte la vie d'un candidat ou d'une candidate. Pourtant, après avoir souligné que la couleur de la peau est une information qui n'a aucune valeur –contrairement à des indicateurs socio-économiques–, on peut se demander de quelle manière les universités parviendront à maintenir une certaine diversité sur leur campus.

Autrice d'une opinion dissidente incendiaire, la juge Sonia Sotomayor, rejointe par les deux autres juges Kagan et Jackson, a tenu des propos sans équivoque: «L'impact dévastateur de cette décision ne peut être surestimé. La vision de la majorité sur la neutralité raciale ancrera la ségrégation raciale dans l'enseignement supérieur parce que l'inégalité raciale persistera tant qu'elle sera ignorée.» Quant au président Biden, interrogé sur le caractère «scélérat» de la Cour suprême, il a longuement hésité avant de choisir l'euphémisme et de répondre simplement: «Ce n'est pas une cour normale.»