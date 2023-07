Vladimir Poutine fait-il appel à des sosies pour ses apparitions publiques?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

Qu'est-il arrivé à Vladimir Poutine? Le comportement récent du président russe interroge. Lors d'une apparition publique dans la région du Daghestan, on l'a vu serrer des mains au milieu d'une large foule, poser pour des selfies, embrasser une fille sur la joue, et même ajuster l'uniforme d'un officier russe, lui qui semblait ne jamais avoir eu d'interaction avec son service de sécurité depuis son arrivée au pouvoir en 2000.

Cet ensemble d'attitudes inattendues contribue à alimenter la théorie selon laquelle Poutine aurait recours à des sosies pour le remplacer lors de certains de ses déplacements. The Independent rapporte un certain nombre de rumeurs faisant état de la santé fragile du tyran russe, mais aussi de sa peur obsessionnelle d'être assassiné. Il vivrait reclus dans un bunker, exigerait d'être suivi absolument partout par son service de sécurité, et imposerait à ses rares visiteurs de passer par un tunnel de lumière ultraviolet.

Pour l'analyste politique Jason Jay Smart, basé à Kiev, il ne serait pas étonnant que le chef d'État ait recours à des doublures: «Depuis le Covid-19, Poutine fait preuve de beaucoup de prudence dans ses interactions avec le public. De plus, depuis la trahison de Prigojine, il est accompagné de ses gardes du corps même lorsqu'il rencontre son propre conseil de sécurité. Il semble donc tout à fait probable qu'il utilise des sosies pour se protéger de la maladie et de ses compatriotes.»

Body double

Une photographie récemment postée sur les réseaux sociaux, et sur laquelle il apparaît aux côtés du président tchétchène Ramzan Kadyrov, est venue donner encore un peu plus d'épaisseur à cette théorie. Poutine y semble plus petit qu'habituellement, et plusieurs détails diffèrent de ce que l'on peut observer sur d'autres clichés récents, de la texture de sa peau jusqu'à la forme de ses oreilles.



Les suppositions vont bon train, y compris à propos de problèmes de santé importants. Ce genre de rumeur existait déjà en 2014, un cancer du pancréas ayant été évoqué par plusieurs sources sérieuses, ce qui avait poussé Moscou à publier des photographies d'un Poutine vaillant, torse nu sur son cheval, symbole d'une virilité et d'une bonne santé qu'il ne souhaitait pas voir contestées.

Mais pour d'autres observateurs, les récents débordements –tout est relatif– du président russe constituent simplement une façon de démontrer qu'il continue à être très largement soutenu par la population de son pays. «Le Kremlin souhaite désespérément montrer un Poutine fort, maître des opérations, et pas en train de perdre le contrôle de la Russie», affirme Jason Smart.