Progresser en natation, c'est possible à tout âge

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur NPR

En France, on a dénombré 1.480 noyades accidentelles en 2021, dont 394 suivies de décès. Quant aux statistiques américaines, elles font état de 4.000 morts par noyade chaque année rien qu'aux États-Unis. Dans certaines situations particulièrement critiques, savoir bien nager ne suffit pas, mais une bonne pratique de la natation permettrait cependant d'éviter un certain nombre de ces drames.

Les statistiques ethniques venues du territoire américain permettent en outre de rappeler que les personnes racisées sont davantage touchées par les risques de noyade, conséquences de la ségrégation qui fut longtemps pratiquée dans les piscines et sur les plages. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui ont poussé le nageur noir Cullen Jones, plusieurs fois champion olympique en 4 x 100m avec l'équipe des États-Unis, à œuvrer en faveur d'un meilleur apprentissage de la natation dans l'ensemble de son pays.

NPR a demandé à Jones de fournir quelques conseils permettant d'aider toute personne à évoluer de façon plus sécurisée dans l'eau, et à bien nager –non seulement pour des raisons de sécurité, mais aussi pour le plaisir que cela peut procurer. Le sportif nous invite tout d'abord à prendre des cours de natation, et ce quel que soit notre âge. Il précise aussi que trouver le bon enseignant ou la bonne enseignante n'est pas forcément chose facile, et qu'il ne faut pas hésiter –si possible– à tester différents coaches: «N'abandonnez pas, vous finirez par trouver la personne qu'il vous faut.»

Apprendre à nager, cela prend du temps. Les personnes qui ne sont pas à l'aise dans l'eau ont souvent l'impression que leurs sensations ne s'amélioreront jamais. Cullen Jones les pousse au contraire à persévérer, promettant que plus on s'entraîne, et mieux on se sent. Il vante même les vertus de l'inconfort: «J'adore l'inconfort, car c'est de là que naissent les progrès.» Ce qui peut se discuter.

Cinq piliers

NPR relaie cinq piliers donnés par la Croix-Rouge américaine, et que tout le monde devrait maîtriser pour évoluer en toute sécurité dans l'eau:

s'assurer que l'on est capable de sauter dans l'eau, de s'immerger complètement et de remonter à la surface;



une fois à la surface, savoir flotter pendant au moins une minute, en tentant d'être aussi relax que possible pour éviter le surmenage;



être capable de se frayer un chemin pour sortir de l'eau (selon Cullen Jones, «il est aussi important de savoir en sortir que de savoir y entrer»);



savoir nager 25 mètres sans s'arrêter (c'est la longueur standard de bien des piscines européennes);



parvenir à sortir d'un bassin sans utiliser l'échelle, à la simple force des bras.

Pour réussir ce dernier point, on peut se servir de la comptine que le nageur enseigne à son fils, «elbow, elbow, tummy, knee, knee» (qui signifie «coude, coude, ventre, genou, genou»). «Placez vos deux coudes à la surface et hissez-vous jusqu'au niveau de l'estomac... voilà, vous avez déjà sorti la moitié de votre corps.» Il faut ensuite sortir un premier genou, puis le second.

Cullen Jones insiste également sur l'importance de la transmission: aider ses proches à mieux évoluer dans l'eau, à prendre confiance, à avoir connaissance des bonnes pratiques pour évoluer en toute sécurité, c'est fondamental. Et c'est réellement faisable à tout âge.