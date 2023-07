L'étude des livres de magie, une discipline universitaire de plus en plus approfondie

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Debrief

Si les grimoires et la magie vous passionnent, postulez donc pour l'université Julius-Maximilians de Wurtzbourg, située en Bavière. Une équipe d'enseignants vient en effet d'y monter un centre dédié tout entier à l'analyse des anciens ouvrages consacrés à la magie, avec la volonté de se focaliser tout particulièrement sur les livres venus d'Égypte et du Proche-Orient.

Le petit nom de cette section flambant neuve est MagEIA, pour «Magic between Entanglement, Interaction, and Analogy» («magie entre enchevêtrement, interaction et analogie»). Comme l'explique The Debrief, celle-ci dispose pour l'heure d'un budget de 3,5 millions d'euros, et son existence est assurée pour les quatre années à venir, le contrat établi étant renouvelable.

Il s'agira notamment d'étudier les écrits sur la magie et ceux dits magiques afin de déterminer la provenance des connaissances ancestrales contenues dans les textes. Le but est aussi d'établir de quelle façon certaines croyances ont pu être propagées, il y a plusieurs millénaires, depuis la Méditerranée orientale jusqu'à l'Égypte et l'Asie centrale.

L'ensemble portera moins sur la façon dont la magie a pu être utilisée pour jeter des sorts et tenter de combattre certains ennemis –tout cela existant déjà dans d'autres universités– que sur les racines et la transmission des connaissances considérées comme magiques.

Un autre niveau

Le tout constituera un apport indéniable aux recherches sur l'histoire des religions et des civilisations, comme l'explique Martin Andreas Stadler, professeur d'égyptologie: «Les textes sur la magie venant d'Égypte ou de Mésopotamie sont couramment présentés comme ayant très tôt influencé les traditions qui se sont ensuite développées dans l'Europe antique et post-antique.» Sans que le sujet soit jamais réellement creusé ou compris.

Son collègue Daniel Kölligan, qui enseigne la linguistique comparée, confirme que le sujet reste globalement un impensé de la culture universitaire: «Les questions portant sur les interconnexions, les interactions et les analogies entre les différentes traditions évoquées dans les textes magiques restent inexplorées, et les relations réciproques [entre les civilisations] sont bien mal comprises.»

Il faudra néanmoins s'armer de patience, puisque les trois professeurs (Stadler, Kölligan et le professeur d'études proche-orientales Daniel Schwemer), qui s'apprêtent à passer au moins quatre ans sur ces recherches, ne sont doute pas près de transmettre quoi que ce soit à des étudiant·es et encore moins au grand public. Mais la promesse est là, écrite noir sur blanc dans le programme de présentation du centre MagEIA, dont on nous assure qu'il «va mener l'étude de la magie antique vers un niveau supérieur».