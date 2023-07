«Les Filles d'Olfa», «Au cimetière de la pellicule», «Welfare»: génie du documentaire

Temps de lecture: 12 min

Ce 5 juillet sortent sur les grands écrans trois films qui rendent sensible la richesse et la diversité de ce qu'on englobe sous le terme «documentaire».

Ce sont bien, autant que ce terme signifie quelque chose, des documentaires, et des documentaires remarquables. Ce sont à part entière des œuvres de cinéma, mais aussi trois manifestations de la diversité des manières d'activer le cinéma documentaire, d'une actualité absolue aussi bien quant à leur sujet que quant à leur méthode.

Cela vaut à l'évidence pour Les Filles d'Olfa, qui fut un des événements de la compétition officielle du Festival de Cannes cette année, un endroit où on trouve aussi rarement des documentaires que des films de réalisatrices tunisiennes. Les formes de l'enquête sur un cas ô combien réel, à travers la mise en place de dispositifs empruntés à la fiction, dispositifs explicités par le film lui-même, sont exemplaires de toute une dynamique actuellement en cours.

Si le thème est bien différent, on trouve une variante du dispositif documentaire/fiction avec Au cimetière de la pellicule: autre approche qui se déploie actuellement, celle de l'intervention à l'écran du réalisateur, qui se met en scène comme personnage de fiction pour ouvrir à la compréhension de faits réels, qu'ils soient historiques ou contemporains.

Et cela vaut pour un film pourtant réalisé il y a un demi-siècle (mais resté inédit en salles), Welfare, qui multiplie les propositions formelles –cadre, montage, son…– afin de donner accès à la complexité de l'univers qu'il évoque.

«Les Filles d'Olfa», de Kaouther Ben Hania

Le nouveau film de la cinéaste découverte grâce à l'étonnant Le Challat de Tunis croise dispositif de mise en scène très élaboré et plongée dans une réalité terriblement crue.

Cette réalité, ce fut d'abord celle de cette femme, Olfa, ouvrière et mère de famille ayant affronté les règles sociales de son pays, la Tunisie, en élevant ses quatre filles après le départ d'un mari qu'elle n'a jamais laissé imposer sa loi –quitte à ce qu'elle impose la sienne propre à ses filles.

On la voit, Olfa, et on voit aussi l'actrice Hend Sabri, qui jouera le rôle à sa place, et devant elle, lorsque les situations évoquées deviennent trop douloureuses. On voit également deux des véritables filles. Les deux autres, «qui ont été dévorées par le loup» comme il est indiqué au début de la projection, sont incarnées par des comédiennes.

On entend la voix de la réalisatrice, qui explique le dispositif. Grâce à la présence physique de celles qu'elle filme il y a du jeu, à tous les sens du mot, de la comédie, dans ce récit d'une histoire qui ne manque pas d'aspects dramatiques.

La véritable Olfa Hamrouni et celle qui interprète son rôle, Hend Sabri, sont deux protagonistes à part entière. | Jour2fête

Ces sept femmes, en comptant la réalisatrice, racontent, décrivent, essaient de comprendre. Et ce qui pourrait être très abstrait s'avère incroyablement vivant, drôle souvent (au début), émouvant.

La guerre des imaginaires

Ce qui sera raconté, c'est ce qui advient à quatre adolescentes dans la Tunisie actuelle –mais, mutatis mutandis, cela vaudrait pour bien d'autres pays. C'est-à-dire, au cœur de ces trajectoires toujours considérées avec une attention pour les personnes une par une, comment les deux aînées ont, avec un enthousiasme passionné, rejoint Daech –et s'y reconnaissent toujours.

Film de famille, comédie, tragédie, Les Filles d'Olfa est aussi un film de guerre. Cette guerre-là, qui a des dimensions militaires dont on entrevoit des épisodes, est surtout une guerre des esprits, des imaginaires, des désirs.

Grâce à la présence de ces femmes à l'écran –et la séparation entre «vraies filles» et actrices (qui sont aussi des jeunes Tunisiennes d'aujourd'hui) devient bientôt assez peu importante–, grâce à ce que les cinq protagonistes, Olfa et ses filles, ont de séduisant, de très humain et de vivant en même temps que de parfois terrifiant, le film devient une exceptionnelle voie d'accès aux processus selon lesquels se jouent des formes mortifères de radicalisation.

Rahma (Nour Karoui), Ghofrane (Ichraq Matar), Eya et Tayssir Chikhaoui, les quatre sœurs ensemble, dont deux représentées par des actrices. | Jour2Fête

Le film s'avère ainsi l'une des approches les plus fines et les plus approfondie de ces processus opaques, si présents dans l'actualité. Il est aussi, et du même élan à la fois attentif et vital, une mosaïque très composée d'éléments de quotidien, de rapports au monde, de manières de faire face.

Il y a l'évocation de moments marquants de leur parcours (celui de la mère, celui des filles, les relations entre générations) avant l'irruption de l'État islamique dans leur paysage mental. Et puis les échanges entre Olfa Hamrouni et celle qui l'interprète, c'est-à-dire aussi entre deux femmes tunisiennes à peu près du même âge, mais aux parcours très différents.

L'ensemble de ces éléments contribue à enrichir la compréhension de ce qui se trouve au cœur du film. Il s'agit évidemment du choix de Rahma et Ghofrane, celles qui sont parties, mais aussi des comportements d'Eya et Tayssir, celles qui sont restées.

Mais il s'agit également de ce qui se transmet entre femmes de générations différentes, de ce qui se partage entre adolescentes. Et il s'agit d'inscrire ces événements et ces comportements individuels dans des contextes plus vastes, sans lesquels il est impossible de commencer à comprendre la situation et les choix de chacune.

Les Filles d'Olfa de Kaouther Ben Hania avec Olfa Hamrouni, Eya Chikhaoui, Tayssir Chikhaoui, Hend Sabri, Nour Karoui, Ichraq Matar Durée: 1h47 Sortie le 5 juillet 2023 Séances

«Au cimetière de la pellicule» de Thierno Souleymane Diallo

Avez-vous vu Mouramani? Sans doute pas. Vous n'avez même probablement jamais entendu parler de ce qui serait, datant de 1953, le premier film tourné par un réalisateur d'Afrique sub-saharienne. Thierno Souleymane Diallo, lui, en a entendu parler, d'autant plus que ce film est attribué à un réalisateur du même pays que lui, la Guinée.

Mais le film a disparu, et le nom de ce réalisateur pionnier, Mamadou Touré, est oublié. Alors, tel un chevalier de la table ronde en quête du Graal, armé de sa caméra et de sa perche son, Thierno Souleymane Diallo part à la recherche du film perdu.

Il y a du conte dans la mise en route d'Au cimetière de la pellicule, et même du légendaire, aussi bien du côté de l'objet de la quête que dans la manière dont elle narrée.

Mais, sous les pieds nus du jeune réalisateur, qui parcourt sans chaussures les rues de Conakry et d'autres villes guinéennes, les pistes et plus tard les trottoirs parisiens, afin de traduire à l'image le dénuement dans lequel se trouve le cinéma de son pays, s'enclenche un parcours qui vise à décrire des situations bien réelles.

Ces situations concernent aussi bien l'histoire que l'état actuel du cinéma, et des cinémas, en Afrique anciennement francophone. Héritage colonial, épopée et trahisons des indépendances, effets des politiques d'ajustement et des gouvernements dictatoriaux, projets artistiques et politiques, pratiques culturelles: sous ses apparences de fable bricolée, le film convoque une ambitieuse cohorte de fantômes.

Chemin faisant, Diallo visite les anciennes salles de cinéma aujourd'hui en ruine, recueille les témoignages de ceux qui y ont projeté des films ou vécu des moments mémorables comme spectateurs, explore le contenu de vieilles boites de pellicule, quand il le peut rallume un projecteur.

Il fait ainsi affleurer l'importance qu'avaient ces lieux collectifs de rencontres et d'échange, et combien furent actives les activités liées au cinéma dans les premières décennies de l'indépendance.

Thierno Souleymane Diallo, chevalier errant du cinéma africain. | Dean Medias

À travers le rapport de son pays au cinéma, c'est aussi une histoire de la Guinée que conte le film, depuis les engagements révolutionnaires à l'heure de l'indépendance jusqu'à la situation actuelle, qu'illustrent tristement les bâtiments en ruines et le désenchantement des habitants.

Le cimetière de la pellicule, dont on voit de nombreuses boîtes rouillées contenant des images poussiéreuses, abimées, difficiles à identifier, devient dès lors celui d'espoirs et d'idées qui ont concerné l'Afrique entière.

Cheminant, discutant avec ceux qu'il rencontre, regardant et écoutant, le jeune homme à la caméra fait revivre les enthousiasmes et les désillusions, le tournant dictatorial du leader indépendantiste Sekou Touré et la répression qui, en 1971, envoya tant de gens, dont des cinéastes, en camps de concentration.

Puis vinrent les effets ravageurs des régimes suivants, sous la double influence de la finance internationale et des militaires. Le cinéma national, entre autres, n'y a pas survécu.

Spectres de film

Paladin non dépourvu d'humour, Thierno Souleymane Diallo va faire cours aux étudiant·es en cinéma de Conakry en leur offrant des caméras en contreplaqué, en absence de tout matériel.

Avec eux, il fait naître cette magnifique idée du cinéma surgissant de ce qu'ils ont, chacun·e, vu et entendu, compris et imaginé, tel qu'ils et elles le décrivent. Et, oui, même avec caméra de bois dépourvue de pellicule, ce sont bien des films. Ou des spectres de films.

En fouillant dans les boites entassées dans les ruines des cinémas détruits, l'espoir de retrouver une mémoire, des histoires, l'Histoire. | Dean Films

Mais toujours pas de Mouramani. La réponse, riche de sens et de questionnement quant aux cinémas d'Afrique, devient récurrente au fil de l'enquête en Guinée: s'il en existe trace, ce sera forcément à Paris. Où débarque donc le jeune homme, toujours pieds nus, mais désormais revêtu d'une panoplie d'homme-sandwich en forme d'avis de recherche du film disparu.

Il y rencontre la grande spécialiste de la conservation des films, Béatrice de Pastre, au Fort de Bois d'Arcy où sont conservées les millions de bobines des Archives Françaises du Film. Mais c'est un autre interlocuteur qualifié, l'un des meilleurs connaisseurs des cinémas de cette partie du monde, Olivier Barlet, qui formule pour le jeune réalisateur la réponse quant à cette quête des origines qu'il mène avec tant d'opiniâtreté.

Si le film, qui contait l'histoire du fondateur d'un royaume aux confins des actuels Mali et Guinée au XVIIe siècle, a bien existé (un article du Monde de l'époque en témoigne), non seulement il n'est pas le premier réalisé par un Africain, mais surtout le plus important se joue ailleurs.

Barlet explique que l'important est ce qui se construit, dans les faits et dans les mémoires, à partir d'un acte qui dès lors devient effectivement fondateur –a posteriori. Le «premier film africain» reste bien à ce titre Afrique sur Seine de Paulin Soumanou Vieyra, tourné à Paris en 1955.

À cette passionnante proposition historique et politique de l'historien, Thierno Souleymane Diallo apporte une réponse de cinéaste : puisque Mouramani est introuvable, il le filmera lui-même.

On songe à la séquence finale de Vers un avenir radieux de Nanni Moretti –ou à la manière dont se terminaient Inglourious Basterds et Once Upon a Time... in Hollywood de Quentin Tarantino, avec leurs vérités historiques alternatives, revendiquées comme telles.

Dans tous ces cas, la réponse du cinéma à une perte passe par un acte de filmage, qui ne dissimule rien de son statut fictionnel, et affirme malgré tout l'existence de possibilités, encore à inventer. Légitime aussi pour un documentaire? Assurément, dès lors qu'il importe également de documenter les spectres, si présents, si actifs.

Au cimetière de la pellicule de et avec Thierno Souleymane Diallo Séances Durée: 1h30 Sortie le 5 juillet 2023

«Welfare» de Frederick Wiseman

On doit sans doute au fait que le film serve de point de départ à la pièce homonyme qui fera l'ouverture du Festival d'Avignon dans une mise en scène de Julie Deliquet la sortie en salle de ce film, cinquante ans après sa réalisation.

La matière de l'image pellicule 16mm, même très bien restaurée en numérique, les vêtements et quelques autres indices comme l'omniprésence des cigarettes ou l'absence d'ordinateurs signalent l'époque à laquelle le film a été tourné.

Cela n'en rend que plus impressionnantes la pertinence, l'actualité, l'émotion au présent de tout ce qui s'y joue, de ce qui se passe dans le centre aide sociale newyorkais où Frederick Wiseman a filmé Welfare, et la manière dont il l'a tourné et monté.

Entièrement situé à l'intérieur du bâtiment, le huitième film de celui qui, de Titicut Follies (1967) à City Hall (2020) s'est affirmé comme une figure essentielle du cinéma documentaire –en particulier au sujet des institutions et des lieux publics–, et par là même un penseur de la vie politique américaine de première grandeur, impressionne par la multiplicités des chemins qu'il invite à accomplir.

Dans les grandes salles d'attente où patientent des centaines de demandeurs d'aide en situation d'extrême précarité, le film observe les corps, les visages, se rend disponible à ce qui vibre de singulier, d'humain et, oui, de beau, chez ces personnes aux apparences souvent abimées, aux comportements fréquemment troublés.

Au fil de gros plans bouleversants, c'est comme si le film se demandait qui il allait accompagner à présent. Ensuite s'accomplit, à un guichet, de part et d'autre d'un bureau, parfois dans un couloir ou dans le hall d'entrée, la rencontre entre un·e employé·e et une personne venue chercher l'une des aides (logement, nourriture, soins) susceptibles d'être obtenues dans cet endroit.

De part et d'autre du guichet, deux formes, inégales mais réelles, de détresse. | Météore Films

Systématiquement, Wiseman montre d'abord la personne qui demande. Il l'écoute, la regarde. Seulement ensuite apparaîtra celui ou celle qui lui répond. Entre ces deux rôles, incarnés par des gens très différents, se joue une immense variété de relations, un catalogue incarné des rapports de compassion, de domination, de manipulation, de confrontation, de réflexion, de rébellion que des humains sont capables de mettre en œuvre ensemble.

De celles et ceux quasiment mutiques face aux exigences d'une administration tatillonne représentée par des employé·es surmené·es et en nombre insuffisant, aux extraordinaires parleurs et parleuses, habité·es de récits ultra-précis, de prophéties, de délires, d'imprécations ou de complaintes, cet immense théâtre des corps, des gestes et des visages est aussi un théâtre de la parole (et de ses verrouillages).

Là-bas et ici, alors et aujourd'hui

Disponible à ce qui advient entre usagers et employés, du gardien au chef de service, le film accueille également ce qui se joue au sein de chacun de ces groupes, jamais considérés comme homogènes. Des personnalités diverses, des rapports de pouvoir, de séduction et de bienveillance circulent constamment, selon de multiples configurations, riches de sens et d'émotions, riches de sens parce que d'émotions.

Sans surprise, la majorité des usagers et usagères sont issu·es de minorités, celles qui sont représentatives de la société américaine. Et les formes multiples de racisme qui s'y manifestent ont aussi les formes propres à cette société et à son histoire.

Ces particularités, réelles et impossibles à esquiver, ont un effet paradoxal: elles soulignent combien tout ce qui est activé par cette mosaïque de cas singuliers, situés dans un pays et une époque, est, pour l'essentiel, pertinent pour bien d'autres situations, y compris celles en France aujourd'hui.

Face à des situations bloquées par un enchevêtrement d'obstacles, la colère des démuni·es. | Météore Films

Et alors que la question de la prise en charge de la misère par la puissance publique est plus que jamais en débat ici même, les problématiques innombrables, formulées de manière concrète à partir de cas toujours précis, par les demandeurs, par les employés et leurs supérieurs, et même par les policiers qui assurent l'ordre dans le bâtiment, sont fulgurants de justesse actuelle.

Cela tient à ce que l'essentiel des questions soulevées alors n'ont pas été résolues, cela tient aussi à l'usage impressionnant que Wiseman (qui ne tient pas la caméra, confiée à son acolyte William Brayne, mais le micro) fait des cadres, à son usage musical des zooms, et à l'agencement des rythmes par un montage virtuose.

Tendu, vibrant, attentif, parfois burlesque et souvent bouleversant, Welfare est un document passionnant, pour les questions qu'il suscite comme pour les situations qu'il décrit. C'est, aussi, un grand film d'aventure: d'aventure du regard et de l'esprit, pour quiconque le regarde.

Welfare de Frederick Wiseman (1973) Séances Durée: 2h47 Sortie le 5 juillet 2023