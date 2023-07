Au Mexique, les journalistes meurent autant que dans un pays en guerre

Temps de lecture: 8 min

Leslie Ann Pamela Montenegro del Real apparaît sur mon écran coiffée d'une perruque noire et frisée, surmontée d'un gros nœud jaune, derrière de fausses lunettes trop grandes et vêtue d'une robe verte. Caricature de femme au foyer, son costume outrancier typique transformait cette vlogueuse de 36 ans en son personnage d'internet: une YouTubeuse satirique, mieux connue sous le pseudonyme de Nana Pelucas.

De 2012 à 2018, Pamela Montenegro et son mari ont tenu une émission en ligne appelé «El Sillón» («Le Canapé») depuis la station balnéaire mexicaine populaire d'Acapulco (à 400 kilomètres au sud de Mexico, sur la côte Pacifique). Nana Pelucas était la présentatrice et la journaliste des émissions d'infos d'«El Sillón».

«On commence direct par les ragots», annonce une Nana Pelucas tout sourire quand j'appuie sur lecture. «On commence avec l'abruti –je veux dire, avec mon p'tit gars préféré– Chuchito cara de moco», dit la YouTubeuse en faisant référence au maire d'Acapulco de l'époque, Jesús Evodio Velázquez Aguirre, qu'elle surnomme donc «le morveux» (au sens littéral, «cara de moco»). Dans la peau de son personnage, Pamela Montenegro critique le discours annuel du maire et met en avant la liste des projets de travaux publics inachevés dont il avait promis l'accomplissement. «Ce morveux n'a même pas eu suffisamment de soutien pour se faire réélire, et maintenant il pense qu'il va devenir sénateur», ajoute-t-elle dans un éclat de rire tonitruant.

D'investigation ou locale: toute la presse mexicaine est visée

Ce style de vidéo était typique de ce que produisait Pamela Montenegro, dont les contenus satiriques intégraient des sketchs humoristiques sur la politique locale et des interviews avec des hommes d'affaires et des politiciens mexicains. Mais trois mois avoir publié cette vidéo, Leslie Ann Pamela Montenegro del Real a été tuée. Le 5 février 2018, alors qu'elle dînait avec son mari dans le restaurant qu'ils possèdent à Acapulco, deux hommes ont marché droit vers leur table et lui ont tiré trois balles dans le corps avant de prendre la fuite.

Entre février 2000 et août 2022, d'après les données de l'association Article 19 (qui défend la liberté d'expression et d'information à travers le monde), 157 journalistes ont été assassinés au Mexique. Ces statistiques couvrent les meurtres susceptibles d'être liés à leur travail et font du Mexique un des pays les plus dangereux et mortels au monde pour les journalistes, souvent comparé à des pays en guerre. La différence, c'est qu'au Mexique, ils ne périssent pas sous les frappes aériennes ou les bombes; ce ne sont pas des dommages collatéraux. Là-bas, ils sont spécifiquement visés et exécutés, à l'instar de Pamela Montenegro.

Beaucoup des journalistes assassinés ne sont pas les reporters d'investigation sans concession qui viennent d'instinct à l'esprit, de ceux qui ont affaire à des lanceurs d'alerte et assemblent soigneusement des révélations de corruption à grande échelle. Certes, ces reporters sont visés aussi, souvent par le biais de méthodes sophistiquées, comme le logiciel espion Pegasus. Mais mes recherches révèlent que le plus souvent, les journalistes assassinés sont ceux qui travaillent localement et de façon précaire: des reporters qui ont fondé leurs propres médias –blogs, sites internet et pages Facebook– dans lesquels il évoquent la vie quotidienne dans leur ville. Ils abordent tous les sujets, des rixes entre voisins avinés aux matchs de foot locaux en passant par les élections et les problèmes de voirie.

En 2018, six mois après le meurtre toujours non-élucidé de Pamela Montenegro, je me suis retrouvée en train de regarder à la chaîne ses vidéos YouTube, les unes après les autres, incapable de me détourner de mon écran, à chercher le moyen de mettre en place un dossier exhaustif de son œuvre. J'espérais que cela m'aiderait à comprendre ce qui avait conduit à son assassinat.

Dans la majorité des cas, leurs travaux produits avant de mourir ne relevaient pas de l'enquête d'investigation sans concession façon Hollywood...

J'ai refermé l'onglet de la chaîne d'«El Sillón», choquée que quelqu'un de si créatif, de si drôle et surtout, de si apparemment inoffensif, ait été assassiné. Je suis retournée à mon dossier de travail. Sur l'écran figurait une liste qui en était (à ce moment-là) à 118 noms, dont le sien: tous des journalistes assassinés dans mon pays, avec les liens vers les médias hébergeant leurs publications avant leur mort prématurée. Cette liste était le début de ce qui allait devenir la première et l'unique archive numérique, qui préserve le travail des journalistes mexicains assassinés: «Defensores de la Democracia».

J'ai de nouveau lu la liste avec attention, comme je l'avais fait déjà des dizaines de fois, submergée et incertaine quant à la manière de m'y prendre ou à l'endroit par où commencer la tâche colossale que je m'étais fixée. Après un moment de procrastination sans but et sans plus réfléchir, j'ai cliqué sur un autre lien et me suis mise à classer le travail d'un autre collègue mort. Commencer par là ne semblait pas plus incohérent que commencer ailleurs.

Honorer leur travail, alors que la liste s'allonge inexorablement

Les meurtres de journalistes mexicains sont rarement résolus. Même lorsqu'ils débouchent sur des arrestations, seuls les hommes de main sont poursuivis, les cerveaux restent en liberté, ce qui signifie que les mobiles ne sont presque jamais établis. C'est pour cette raison que j'ai voulu créer une base de données regorgeant d'informations qualitatives –des indices, si vous voulez– susceptibles d'éclairer quelque peu les cas non-résolus et de servir d'outil d'étude des schémas de violence. Si les enquêtes sur lesquelles ces journalistes travaillaient étaient accablantes au point que quelqu'un les a tués pour les empêcher de parler, alors nous devons les révéler.

Mais aujourd'hui, après cinq années de lecture, de visionnage et d'écoute des travaux des reporters assassinés, je me rends compte que je me trompais largement sur les raisons qui motivent cette épouvantable liste de journalistes tués, qui ne cesse de s'allonger. Dans la grande majorité des cas, les travaux qu'ils avaient produits avant de mourir ne relevaient pas de l'enquête d'investigation sans concession façon Hollywood... Il s'agissait plutôt d'informations quotidiennes déterminées, hyperlocales et souvent très orientées, et de signalements de citoyens qui dénonçaient sans ambiguïtés des abus de pouvoir, souvent publiés en ligne. Il s'agissait de productions à petits budgets, passionnées, focalisées sur la communauté –et extrêmement dangereuses.

Avant d'être poignardé à mort le 24 août 2019, le journaliste Nevith Condés Jaramillo, de l'État de Mexico (proche de la capitale), enchaînait les Facebook Live pour dénoncer le manque de médicaments à l'hôpital régional, interpellait le maire pour lui reprocher l'inaboutissement des chantiers des écoles et pour exiger qu'une rue affligée d'un énorme nid-de-poule soit réparée.

Début 2016, avant d'être abattu juste devant sa maison le 25 avril, Francisco Pacheco Beltrán, de l'État du Guerrero (sud du Mexique), publiait des éditoriaux sur son site internet dans lesquels il se plaignait de la mauvaise qualité des services publics de sa ville. Une semaine avant son meurtre, Francisco Pacheco Beltrán avait écrit un article sur un quartier dans lequel les habitants n'avaient pas d'eau courante, et critiqué le maire pour ses «excès» et parce qu'il ne s'occupait pas de ses administrés.

Des attaques à grande échelle contre la liberté d'expression et la participation à la vie civique.

De même, Samir Flores Soberanes, dans l'État de Morelos, utilisait sa radio communautaire pour mobiliser la population afin de manifester contre le projet de construction d'un gazoduc –jusqu'à ce qu'il soit tué devant chez lui, à l'aube, le 20 février 2019.

Comme le montrent les archives, dans leurs reportages, ces journalistes locaux interpellaient des politiciens négligents, des caïds impopulaires et des hommes d'affaires corrompus. Ils exigeaient de meilleurs services publics et demandaient que les responsables rendent des comptes. Ils ne dévoilaient pas des documents secrets, ne tombaient pas sur des preuves compromettantes. Leurs travaux confinaient souvent au militantisme. Les crimes perpétrés contre eux sont des attaques à grande échelle contre la liberté d'expression et la participation à la vie civique, sous de nombreuses et différentes formes.

L'impérieuse nécessité de conserver leur héritage en ligne

Quelques mois après avoir commencé à essayer de documenter les travaux de Pamela Montenegro, j'ai rassemblé tout mon courage et je suis retournée cliquer sur la page d'«El Sillón». Et là, de nouveau, le choc: le site que j'étais allée voir quelques semaines auparavant n'existait plus. Son nom de domaine était à vendre, me disait une publicité à l'écran, après cessation de paiement.

Le travail des journalistes tués, souvent publié sur leur propre site ou sur des plateformes de réseaux sociaux, est généralement autofinancé. Ils gagnaient rarement leur vie grâce au journalisme et la plupart avaient d'autres sources de revenus: ils étaient chauffeurs de taxi ou vendaient des tacos, par exemple. C'est également la raison pour laquelle, quand ils se font tuer, leurs travaux disparaissent bien souvent.

Heureusement, tout l'héritage de Leslie Ann Pamela Montenegro del Real n'a pas été perdu. La plupart de ses vidéos sont encore visibles sur YouTube, où des gens du monde entier ont exprimé leur choc après son meurtre et ont laissé des condoléances en commentaires. Mais peu d'autres journalistes publiaient sur YouTube; Pamela Montenegro est une exception.

Francisco Pacheco Beltrán avait un site internet qui a été perdu, avec tout son travail, après que les paiements pour le nom de domaine ont brusquement cessé, des années après sa mort. Ricardo Monlui Cabrera, abattu d'une balle dans la tête le 19 mars 2017 à Yanga (État de Veracruz, est du Mexique), a transféré son journal papier en ligne quelques années avant d'être assassiné; des mois après le crime, son site a également disparu.

Rubén Pat Cauich, José Guadalupe Chan Dzib et Francisco Romero Díaz –tués tous trois entre 2018 et 2019 dans l'État de Quintana Roo (est du Mexique)– travaillaient ensemble sur un site d'actualité chaude hébergé par Facebook. Leur travail a été perdu après avoir été signalé comme contenu sensible, puis supprimé.

Quand je repense à 2018, j'ai des flashbacks et je me revois debout à 2h du matin, submergée de terreur et d'angoisse, à faire l'inventaire des vidéos tout en pensant que je n'arriverais jamais à préserver tout ce travail sur le point de disparaître... Toutes ces vidéos et tous ces programmes radio, ces articles et ces interviews, tous les reportages couvrant l'histoire récente du Mexique et des indices menant à des dizaines de meurtres non-élucidés.

Pas seulement une archive: une aide pour prévenir la violence

Mais j'ai continué. Et fin 2019, au moment où j'ai mis en ligne mon projet d'archive, j'avais réussi à recruter une équipe. Ensemble, nous avons pu préserver plus de 12.000 vidéos de quarante-trois journalistes. Aujourd'hui, sous la forme d'une petite association sans but lucratif, nous continuons à lire, à classer et à protéger les travaux de journalistes assassinés –dont le nombre, hélas, ne cesse de croître au Mexique.

Et plus ils sont nombreux, plus je suis convaincue que cet entrepôt numérique constituera un outil précieux pour une analyse qualitative qui pourra aider à mettre en œuvre de meilleures politiques publiques (en partenariat avec des organismes publics et privés) pour empêcher la violence à l'encontre des reporters locaux et des journalistes-citoyens.

Le gouvernement fédéral et certains États du Mexique ont des programmes spéciaux visant à prévenir la violence contre les journalistes et les militants qui pourraient, par exemple, utiliser ces données pour identifier les moments où le risque est le plus grand en fonction des lieux. De même, des collaborations avec des entreprises comme Meta pourraient aider les journalistes à évaluer les risques en se fondant sur la portée de leurs contenus, l'impact du moment de leur publication en fonction du contexte local et les réactions qu'ils suscitent.

Nous devons aux journalistes assassinés de préserver leur travail et de nous en servir. C'est un moyen utile d'honorer leur héritage et de protéger les journalistes mexicains qui continuent à dire la vérité toute crue aux puissants avec des ressources limitées, et pour qui l'utilisation de ces technologies est cruciale pour diffuser et amplifier leurs appels à la justice.