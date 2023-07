Un couple de policiers emprisonne son fils de 3 ans parce qu'il n'est pas propre

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur HuffPost

Faire croire à son enfant qu'on va appeler la police en cas de bêtise est déjà une méthode éducative assez contestable. Mais en Floride, un couple de représentants des forces de l'ordre est allé plus loin. En octobre 2022, excédés par les problèmes de propreté de leur fils âgé de 3 ans et demi, ils ont décidé de le mettre derrière les barreaux, et ce à deux reprises.

Le policier et la policière, dont les noms n'ont pas été révélés, ont raconté avoir tenté toutes les techniques classiques avant d'en arriver à cette méthode pour le moins méprisable. Le couple, qui ne comprend pas ce qu'on lui reproche, s'est longuement livré à un enquêteur, et ses propos publiés par le HuffPost sont tout bonnement édifiants.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Pour la mère, enquêtrice pour la police de Daytona Beach, «ce sont juste les gens qui sont tordus». Elle ajoute que l'enquête qui a été ouverte contre son mari et elle-même constitue «la définition même de la folie». Quant au père, lieutenant exerçant aussi à Daytona Beach, il est très en colère et se dit «dégoûté que quelqu'un veuille traîner [sa] famille dans la boue».

Le couple est revenu sur les faits, expliquant que son petit garçon avait du mal à se passer de couches, et que cela commençait à poser problème au niveau de son école, laquelle exige normalement que les enfants soient propres à partir de 3 ans. L'équipe éducative ayant beau se montrer patiente et indulgente, il fallait trouver une solution. «Citez-nous n'importe quelle méthode, nous l'avons forcément testée», a affirmé le policier.

Au trou

Le 6 octobre, ce dernier a donc décidé d'avoir une explication avec son fils. «Je lui ai dit: “Tu sais ce que je fais dans la vie. Je suis un policier. Les vilains garçons qui ne respectent pas les lois, je les mets en prison.” Et c'est donc ce que j'ai fait. Je lui ai dit que s'il ne suivait pas les règles, alors j'allais le mettre en prison.»

Après avoir inspecté une cellule vide (dont il reconnaît lui-même qu'elle était sale) pour vérifier qu'il n'y avait pas de produits ou d'objets dangereux, il y a alors enfermé son fils pendant près d'un quart d'heure, en tout cas selon ses dires. «J'ai gardé les yeux sur lui pendant tout ce temps», se justifie l'homme. L'enfant s'est bien évidemment mis à pleurer, ce qui semble avoir ravi son père: «C'était la réaction que j'attendais de sa part.»

La veille, la mère du jeune garçon l'avait également placé derrière les barreaux, durant environ trois minutes, avec le même objectif: provoquer un choc chez l'enfant. Le couple de policiers se félicite du résultat: son fils a promis de ne plus avoir d'accident de pot, et il s'y est apparemment tenu, trop effrayé à l'idée de retourner derrière les barreaux en raison d'un besoin mal contrôlé.

Au cours de l'interrogatoire, l'homme a confié avoir déjà employé cette méthode neuf ans plus tôt avec son fils aîné, après que celui-ci lui a avoué avoir frappé une camarade de son école maternelle. Le couple, qui n'a pas été suspendu de ses fonctions, va devoir répondre de ses actes devant le tribunal, mais les détails du dossier judiciaire n'ont pas été révélés. On ignore pour le moment la nature exacte des charges retenues, même si la porte-parole du département floridien de l'enfance affirme que les deux policiers pourraient être accusés d'abus, de négligence et d'abandon d'enfant.