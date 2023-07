L'aéroport le plus flippant du monde a fermé ses portes en 1998

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

Le 6 juillet 1998, l'aéroport international Kai Tak fermait définitivement ses portes après soixante-quatorze ans d'existence. Hong Kong ayant besoin de nouvelles infrastructures aéroportuaires plus vastes et plus sûres, la construction d'un nouvel ensemble avait été décidée dès 1991, avec pour objectif de terminer les travaux avant la rétrocession du territoire à la Chine, prévue pour 1997. Un pari presque réussi.

Depuis son ouverture en 1998, l'aéroport international de Hong Kong est régulièrement cité parmi les plus agréables et les mieux conçus, indique CNN. C'est en outre le champion presque incontesté du vol d'avions cargo, puisqu'il a remporté ce titre tous les ans depuis 2010 (sauf en 2020, année bien particulière à plus d'un titre). Mais son prédécesseur était entré dans la légende pour d'autres raisons, sans doute moins glorieuses.

L'aéroport Kai Tak étant en effet connu comme l'un des plus craints du monde, et beaucoup n'hésitent pas à dire qu'il était sans doute le moins praticable de la planète. Il faut dire qu'il se situait au beau milieu de la citadelle de Kowloon, enclave chinoise se trouvant en plein centre de Hong Kong. Entouré de hauts bâtiments, c'était le cauchemar des pilotes, y compris les plus expérimentés: les décollages et surtout les atterrissages n'étaient clairement pas des parties de plaisir.

Un challenge à chaque atterrissage

Devenu instructeur après avoir piloté pendant trente ans, Russell Davie s'en souvient avec émotion: «En tant que pilote, c'était totalement unique. Parmi les principaux aéroports du monde, c'était le seul qui nécessitait de réaliser un virage à 45 degrés en-dessous des 500 pieds [152,4 mètres, ndlr] pour s'aligner avec la piste, et de voler littéralement entre les très grands buildings.»

Les immeubles n'étaient pas le seul problème: la roche du Lion, une montagne dont le point culminant se trouve à 95 mètres d'altitude, constituait un autre obstacle de taille, qui empêchait d'approcher de face et contraignait donc les pilotes à effectuer ce fameux virage, connu de toute la corporation, peu avant d'atterrir. «C'était un sacré challenge, surtout par grand vent», commente Russell Davie.

Si les pilotes de la compagnie hongkongaise Cathay suivaient des formations spécifiques liées à la configuration singulière de l'aéroport et de ses pistes d'atterrissage, les autres étaient souvent mis devant le fait accompli. Russell Davie, qui a longtemps travaillé pour Cathay, dit avoir observé de nombreux atterrissages. Il a souvent constaté d'importants balbutiements chez certains pilotes peu habitués, dont certains ont eu besoin de s'y prendre à plusieurs fois avant de parvenir à atterrir.

Mais à en croire celles et ceux qui l'ont fréquemment fréquenté, Kai Tak était aussi l'aéroport du ravissement esthétique, à condition d'avoir le cœur bien accroché. «Les passagers suffisamment chanceux pour se trouver près du hublot avaient une vue fantastique de la côte sud de l'île de Hong Kong, puis du centre et du port, tout cela avant d'atterrir au-dessus de Kowloon.»