Ces grenouilles femelles émettent un son pour tenir les mâles à distance

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur New Scientist

Chez les grenouilles non plus, le consentement ne va pas de soi: bien souvent, les mâles forcent les femelles à s'accoupler avec eux, nous dit New Scientist. Mais une espèce fait exception, et elle est de taille: chez les grenouilles d'étang à pois noirs (Pelophylax nigromaculatus), celles qui souhaitent qu'on les laisse tranquilles émettent un signal qui leur permet de le faire savoir.

Par ce coassement particulier, la femelle annonce officiellement (et à la cantonade) qu'elle n'est pas fertile, et que tout accouplement serait donc vain. De quoi convaincre les mâles de passer leur chemin, eux qui ne sont intéressés que par le fait d'assurer leur descendance.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Il fallait bien cela pour repousser des mâles aussi oppressants que peu finauds: ceux-ci sont «généralement connus pour sauter sur tout ce qui ressemble à une femelle, y compris les objets non organiques», comme l'explique Makoto M. Itoh, de l'université japonaise de Nagoya. D'où sans doute la nécessité pour les femelles de trouver un moyen de les maintenir à distance.

Mâles bruyants, femelles efficaces

D'ordinaire, ce sont les mâles qui se font le plus entendre: ils émettent fréquemment des sons bruyants, ceux-ci étant justement destinés à attirer l'attention des femelles et à leur faire comprendre qu'ils sont intéressés par elles –ou en tout cas par leurs capacités de reproduction. Mais le scientifique japonais a découvert il y a quelques années que les femelles à pois noirs produisaient elles aussi des sons plus simples, plus courts et moins intenses que ceux de leurs congénères.

Désireux d'étudier la raison pour laquelle elles émettaient ces signaux, Makoto M. Itoh a alors procédé à une série d'expériences qui lui ont permis de déterminer l'objectif de ces sons, uniquement destinés à être entendus par les mâles situés aux alentours –d'où leur faible volume. Il a également établi que ces signaux étaient «honnêtes»: les femelles ne le produisent que si elles ne disposent pas d'œufs fécondables, ou si elles n'ont pas d'œufs du tout.

Comme chez les humains, il semble hélas qu'un «non» ne suffise pas: lorsqu'elles émettent leur signal en forme de fin de non-recevoir, les femelles font souvent l'objet d'une deuxième tentative de la part des mâles, qui produisent alors leur propre son, comme pour insister. À ce moment, la moitié d'entre elles décide de produire de nouveau son propre signal, qui est alors respecté par les mâles dans 100% des cas.

Bilan: les femelles qui disent non deux fois auraient l'assurance d'être laissées tranquilles par les mâles, tandis que celles qui se contentent d'un premier refus finiraient par être ciblées comme si elles n'avaient rien dit. Des conclusions qui devront être confirmées par d'autres études et sur des échantillons plus importants que ceux auxquels le scientifique japonais a pu avoir accès.