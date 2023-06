Pourquoi les ultra-riches prennent plus de risques que vous

Temps de lecture: 2 min

La saga dramatique de la disparition –puis de l'explosion– du sous-marin Titan a défrayé la chronique. Tous les médias ont évoqué l'histoire de ces visites touristiques autour de l'épave du Titanic, réservées à une clientèle plus que favorisée.

Face au phénomène et à l'effroi de l'accident, Nigel Holt, professeur de psychologie à l'université d'Aberystwyth, n'a pas pu s'empêcher de se demander pourquoi ces personnes étaient prêtes à payer si cher pour courir un tel risque. Il livre ses réflexions dans un article publié par The Conversation: «En fin de compte, les milliardaires de ce type sont-ils simplement vaniteux ou stupides ? Ou la prise de risques inconsidérés est-elle inscrite dans leur ADN?»

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

En Allemagne, une étude réalisée sur 1.125 personnes au patrimoine net supérieur à 1 million d'euros révélait plusieurs traits de personnalités récurrents chez ces personnes: une tendance générale à l'extraversion, et surtout une tolérance plus importante au risque. Nigel Holt s'interroge: qui, du goût du risque ou de la richesse, est arrivé en premier?

Une valeur sociale qui pousse à l'extrême

«La réponse est: un peu des deux», affirme le chercheur. D'une part, parce qu'avoir une personnalité peu frileuse peut très probablement vous aider à gagner de l'argent; d'autre part, parce que lorsque vous avez acquis votre fortune, vous jouissez d'une grande sécurité, et d'une grande stabilité dans votre vie. Ces soucis primaires assurés, certains auraient besoin de connaître d'autres expériences susceptibles de leur donner des frissons –et donc de se confronter au risque.

Tout comme notre personnalité, le goût du risque n'est pas inscrit dans nos gènes. En revanche, il évolue en fonction des expériences vécues. «Si vous prenez beaucoup de risques dans votre vie quotidienne, cela devient un reflet de votre identité», explique Nigel Holt. La multiplication des risques, tant dans le travail que dans la vie personnelle, tend à accroître ce trait de caractère.

Or le risque est perçu comme une qualité souhaitable dans le monde des affaires: les personnes qui en sont dotées sont considérées comme à même de faire avancer une entreprise. La prudence, loin d'être louée malgré la stabilité qu'elle apporte, est davantage considérée comme un frein.

De même que notre personnalité change avec le temps, notre perception de la vie évolue. En l'occurrence, les personnes riches perçoivent différemment le risque par rapport à leurs concitoyens moins privilégiés. En réalité, c'est surtout la conception de ce que vaut «une vie pleinement vécue» qui varie. «Conduire des voitures rapides, faire du ski et sauter en parachute sont des expressions normales du “risque” tel que beaucoup de gens le définissent. Mais, si vous êtes très riche, il vous est offert de vivre des expériences plus extrêmes, et donc plus dangereuses.»

Pour comprendre ce comportement, Nigel Holt rapproche l'hédonisme d'Aristote, qui consiste à vivre sa vie en plénitude, au capitalisme, qui nous amène à «consommer pour satisfaire nos besoins existentiels». En fonction de ses moyens, une vie qui vaut la peine d'être vécue doit alors comprendre du rafting, de l'équitation, des expéditions sous-marines, voire des voyages spatiaux.

Suivant cette logique, «il n'est pas étrange que les gens paient cher pour l'expérience promise par Titan». Loin d'une stupidité avide, le comportement des riches face aux risques répond davantage à des valeurs sociales, enchaînées aux mécaniques du capitalisme.