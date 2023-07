Aux États-Unis, l'obstétrique est devenue un sport de combat

Temps de lecture: 5 min

Depuis la décision Dobbs de la Cour suprême des États-Unis il y a un an, l'avortement est interdit dans quatorze États, et de nombreuses cliniques ont fermé. Jackson Women's Health, la clinique du Mississippi au cœur du procès qui a fini à la Cour suprême, est désormais un magasin de meubles de luxe.

Selon les données disponibles, les avortements n'ont diminué que de 3% en un an, car de nombreuses femmes voyagent vers des États où l'avortement est encore autorisé ou réalisent des IVG médicamenteuses, mais l'impact de cette décision de justice se fait sentir bien au-delà des interruptions de grossesses non désirées.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Les interdictions ont aussi complètement chamboulé la façon dont les gynécologues-obstétriciennes font leur travail. En effet, dans les cas de fausses couches, grossesses extra-utérines et malformations graves du fœtus, les interruptions médicales de grossesse sont désormais criminalisées.

Depuis juin dernier, l'État du Tennessee dispose de l'une des lois anti-avortement les plus strictes du pays. Laura Andreson, une gynécologue-obstétricienne qui pratique près de Nashville, a décidé d'embaucher une avocate:

«Je voulais me protéger, m'assurer que ce que j'écrivais dans mes dossiers médicaux ne m'incriminerait pas si quelqu'un décidait d'engager des poursuites. Je me souviens de la première fois que je suis intervenue sur une grossesse extra-utérine. Je me suis dit: “Aujourd'hui, j'ai commis un crime.” Je n'ai pas été poursuivie en justice, mais par définition, j'avais enfreint la loi.»

Tant de cruauté

Grâce au lobbying de plusieurs médecins, la loi du Tennessee a été assouplie en avril, avec l'ajout d'exceptions pour certaines grossesses non viables –mais pas assez pour rassurer les obstétriciens, qui risquent jusqu'à quinze ans de prison si un jury en venait à conclure qu'une interruption de grossesse médicale n'était pas réellement nécessaire.

Un homme a déjà poursuivi en justice les amies de son ex-femme, car elles l'avaient aidée à trouver des pilules abortives.

«Si une patiente arrive aux urgences avec une hémorragie et un fœtus dont le cœur bat toujours, même si la grossesse n'est pas viable, le lobby anti-avortement pourrait trouver un expert médical qui remette en question la décision d'avoir pratiqué une interruption de grossesse, résume la Dre Andreson. Après le passage de l'interdiction, les patientes avaient peur qu'on les abandonne, qu'on les laisse mourir aux urgences pour éviter les poursuites.»

Selon un sondage réalisé auprès d'environ 500 obstétriciens, dans les États où l'IVG est interdite, 40% d'entre eux affirment que les nouvelles lois ont affecté leur façon de traiter les fausses couches. Et comme celle de quatorze autres États, la loi du Tennessee n'autorise pas l'interruption médicale de grossesse en cas de malformation fatale du fœtus. Une association anti-IVG, Tennessee Right to Life, s'est battue pour que les avortements restent illégaux même dans ces situations, menaçant de ne plus soutenir les élus en désaccord avec leur position.

«Nous sommes un petit cabinet, mais nous avons eu au moins quatre cas d'anomalies fœtales pour lesquels les femmes ont dû quitter le Tennessee, explique la Dre Andreson. Avant l'interdiction, on disait à la patiente qu'on pouvait l'aider si elle voulait interrompre la grossesse. Maintenant, on lui dit qu'elle doit aller dans un autre État. Dans les cas de trisomies 13 et 18, par exemple, les bébés sont soit morts-nés ou meurent quelques jours après la naissance. C'est cruel de forcer une patiente à poursuivre une grossesse dans ces conditions si elle ne le veut pas. Les gens vont continuer à la féliciter, lui poser des questions. Fille ou garçon? C'est pour quand? C'est horrible.»

Aide interdite

Au Texas, les médecins doivent aussi éviter de dire aux femmes comment elles pourraient se faire avorter dans un autre État, car la loi criminalise le fait d'aider une personne à obtenir une IVG. Un homme a déjà poursuivi en justice les amies de son ex-femme, car elles l'avaient aidée à trouver des pilules abortives. Toujours au Texas, une dizaine de patientes et deux obstétriciennes font désormais un procès à leur État pour dénoncer les risques médicaux que la nouvelle loi les fait encourir.

Une des plaignantes, Amanda Zurawski, a souffert d'une rupture des membranes à dix-huit semaines de grossesse, mais au lieu de réaliser une IVG thérapeutique tout de suite, l'équipe médicale a attendu que la patiente développe une infection, car un avortement n'est autorisé qu'en cas d'urgence extrême. Elle s'est finalement retrouvée aux soins intensifs et a failli mourir.

En Irlande en 2012, une patiente dans une situation similaire était décédée des suites de son infection, une tragédie qui avait conduit les électeurs irlandais à voter pour mettre fin à l'interdiction de l'avortement.

«J'ai passé des années à me former, et ils pourraient retirer mon autorisation d'exercer la médecine ou me mettre en prison.» Dre Maria Phillis

Dans l'Idaho, dont la loi anti-IVG est très stricte, deux hôpitaux ont déjà fermé leurs maternités . Dans un communiqué, un des établissements a dénoncé «la législature de l'Idaho [qui] continue d'adopter des projets de loi qui criminalisent les médecins pour des soins médicaux reconnus comme essentiels». À l'assemblée, la majorité républicaine refuse pourtant d'assouplir la loi, s'inquiétant que la protection de «la santé de la mère» ne devienne un prétexte pour «ôter la vie d'un enfant potentiel».

Dans plusieurs États, la situation légale est instable, comme dans l'Ohio, où l'avortement a été interdit sans exceptions pendant trois mois de juin à septembre, avant d'être réautorisé à la suite d'un procès –une situation qui pourrait encore changer. Pendant ces trois mois, la Dre Maria Phillis a travaillé dans deux hôpitaux qui interprétaient la loi de façon différente.

«Quand il y a rupture prématurée des membranes, est-ce que je dois attendre que la patiente développe une infection? À quel moment est-ce une exception à l'interdiction? Un des hôpitaux avait fait une interprétation restreinte de la loi, disant que ces procédures ne seraient plus réalisées, l'autre hôpital a dit qu'elles étaient encore légales. C'est très inquiétant. Je suis au début de ma carrière, j'ai passé des années à me former, et ils pourraient retirer mon autorisation d'exercer la médecine ou me mettre en prison.»

Des situations édifiantes

Ancienne avocate, la Dr. Phillis souligne aussi la discrétion des procureurs locaux, qui peuvent décider d'appliquer la loi de façon plus ou moins stricte. «Comment prédire qu'un procureur local ou un procureur général ne va pas décider de porter plainte?»

Pour l'instant, aucun docteur n'a été poursuivi en justice, mais les interdictions ont eu un impact négatif sur la santé physique et mentale de nombreuses patientes qui ont vécu des grossesses désirées mais avec des complications. Lorsque les médecins tentent de discuter avec les législateurs pour assouplir la loi, ils se rendent compte que bien souvent, les élus n'avaient pas compris l'impact des interdictions sur la pratique de la médecine.

Le procès initié par des patientes et obstétriciennes au Texas, même s'il ne parviendra probablement pas à changer la loi, permet de faire parler de ces impacts négatifs.

«C'est important car ces cas montrent les dommages causés par les interdictions de l'avortement, explique Maria Phillis. Le fait est que l'avortement est nécessaire pour gérer efficacement les grossesses compliquées. C'est une partie essentielle des soins médicaux, quelles que soient les opinions morales des gens à ce sujet.»