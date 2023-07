Les feux de forêt et leur fumée impactent votre santé mentale

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Scientific American

Alors que le Canada connaît les pires feux de forêt de son histoire avec plus de 7,7 millions d'hectares partis en fumée , les incendies engendrent de larges nuages de fumée, qui se dirigent vers l'Europe . Si les scientifiques n'ont plus besoin de prouver que ces derniers sont mauvais pour notre santé physique, les études commencent à suggérer que les feux et la fumée ont également un impact sur notre santé mentale, rapporte le magazine Scientific American .

La destruction de son domicile par les flammes, ou encore la nécessité de fuir, peuvent causer des symptômes de dépression, d'anxiété et des troubles de stress post-traumatique (TSPT). Ces derniers sont présents chez les personnes ayant vécu l'incendie, y compris celles qui n'ont subi aucune perte, relevait en 2021 une étude parue dans la revue Behavioral Sciences.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Les capacités cognitives se voient aussi touchées. Jyoti Mishra, neuroscientifique à l'université de San Diego, a découvert que les personnes exposées aux feux qui ont ravagé ce même État américain en 2018 étaient moins aptes à se concentrer et à éviter les distractions que les gens qui n'avaient pas fait face au drame.

Jisung Park, de l'université de Pennsylvanie, qui étudie l'impact des facteurs environnementaux sur les opportunités économiques, affirme de son côté que les habitants de communautés victimes de catastrophes naturelles voient leur niveau d'éducation et leurs revenus baisser. Même si le scientifique n'a pas étudié l'impact direct sur la santé mentale, Scientific American note qu'une personne dont la sécurité financière est moindre est plus en proie au stress.

Une hausse de l'anxiété

Les particules présentes dans la fumée des feux sont en grande partie les mêmes que celles comprises dans l'air pollué. Les chercheurs ont déjà établi les conséquences de celui-ci: une étude chinoise montre par exemple que les étudiants exposés à un air de mauvaise qualité sont moins heureux et plus dépressifs que ceux qui profitent d'une atmosphère plus propre.

Aussi, il a été établi que la pollution de l'air fait baisser le niveau scolaire des enfants. Un article scientifique paru en 2022 dans la revue Nature Sustainability parvient à la même conclusion pour l'impact de la fumée des incendies, mais dans une plus faible mesure, rapporte Scientific American.

L'impact sur la santé mentale n'est cependant pas encore établi clairement. En 2014, une recherche parue dans la revue BMC Psychiatry montre qu'après un épisode de fumée de feux en Asie du Sud-Est, les personnes habitant les régions touchées ont vécu un léger stress psychologique, plus grave chez les victimes de symptômes physiques des incendies.

Des études plus anciennes, dont l'une est basée sur les individus ayant fait l'expérience des feux de forêt en 2003 dans la province canadienne de Colombie-Britannique, et l'autre sur les conséquences des brasiers californiens de 1987 , ne font état d'aucune augmentation des consultations médicales pour des problèmes mentaux dans les périodes qui ont suivi ces épisodes.