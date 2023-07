Boire de l'alcool en avion: bonne ou mauvaise idée?

Temps de lecture: 5 min

Des mignonnettes jadis distribuées dans les cabines aux coupes de champagne dégustées en plein vol: il n'est pas rare de boire un petit coup lors d'un trajet en avion. Une consommation d'alcool parfois festive, mais en réalité souvent plébiscitée par des passagers stressés par le voyage. Selon une étude du Centre de traitement de la peur de l'avion menée sur plus de 300 personnes effrayées par ce mode de transport, 14% ont déjà tenté de calmer leur stress par l'alcool.

Pourtant, l'éthanol et l'altitude ne font pas bon ménage. À plusieurs milliers de mètres du sol, la pression atmosphérique et la capacité d'absorption de l'oxygène diminuent. «La quantité d'oxygène disponible est plus faible et le corps se retrouve exposé à un manque. Cela va donc laisser à l'alcool plus de place pour pénétrer dans le sang», indique Benoît Marsan, chercheur et formateur en chimie du vin à l'Université du Québec à Montréal, interrogé par Le Figaro.

Cette hypoxie engendre des effets amplifiés, parfois jusqu'à trois fois supérieurs aux effets habituels de l'alcool. Fonctionnement des neurones amoindri, influx nerveux plus lent, légers étourdissements… Le shot d'éthanol destiné à détendre peut rapidement se transformer en cauchemar.

En parallèle, le corps se déshydrate à vitesse grand V: «L'air que l'on respire à l'intérieur de l'avion provient de l'extérieur. À haute altitude, il est froid et très sec, décrypte Benoît Marsan. Ce qui a pour conséquence de déshydrater l'organisme, tout comme l'alcool. Mauvaise combinaison, donc.» Le corps manque d'eau, il absorbe encore plus vite l'alcool et les symptômes de l'ivresse sont renforcés.

Surtout, les spécialistes s'accordent sur une recommandation: évitez les bulles! Champagne, whisky-soda ou même bières sont à bannir. «Dans les boissons pétillantes, il y a du gaz carbonique, clarifie le professeur Henri Marotte, enseignant en médecine aéronautique à l'Université Paris-Descartes dans un article de France Info. Ce gaz a une caractéristique: il dilate les vaisseaux, entre autres ceux du système digestif. L'alcool, au niveau de l'intestin, est absorbé plus rapidement. Le taux d'alcoolémie atteint plus vite son pic maximal.» Le voyage déjà stressant pour certains peut ainsi devenir encore plus désagréable, avec l'apparition de maux de tête, de déséquilibres voire même d'hallucinations.

Crises de panique et anxiété

Vous aviez prévu de boire un verre pour vous détendre ou calmer votre stress et vous voilà donc en fâcheuse posture. «C'est très fréquent qu'on reçoive des gens qui boivent de l'alcool pour traiter leur peur de l'avion, ce sont même des conseils donnés par le personnel navigant à bord!, note Velina Negovanska, psychologue clinicienne référente du Centre de traitement de la peur de l'avion. Mais c'est une fausse croyance: en fait, l'alcool est plutôt anxiogène.»

En se dégradant dans le sang, l'alcool occasionne les effets secondaires mentionnés plus haut mais aussi une augmentation du rythme cardiaque et de la pression sanguine. «Plus le rythme cardiaque est élevé, plus on se rapproche des attaques de panique, moins on est capables de gérer ses émotions et plus on a envie de fuir la situation, résume la docteure en psychologie, spécialisée dans le traitement des phobies et la gestion de l'anxiété. C'est plutôt déconseillé de boire quand on a peur, c'est se tirer une balle dans le pied.»

Viennent s'ajouter à cela une altération du jugement et un effet désinhibiteur accru: «L'alcool a tendance à désinhiber et, dans des moments de stress, ce n'est pas un bon mélange, poursuit la spécialiste. Plus on est stressé, plus on est dans des zones qui traitent les émotions, plus on peut avoir des réactions un peu paradoxales.» Des comportements dangereux pour soi-même ou pour les autres passagers et l'équipage sont ainsi parfois encouragés par l'ivresse.

L'alcool, un anxiolytique?

Si la consommation d'alcool en vol semble si délétère, pourquoi diable tant de voyageurs à travers le monde décident-ils de s'envoyer un petit verre en cabine? L'objectif est souvent de perdre la notion de la réalité et ainsi réduire son anxiété. Et effectivement, l'alcool permet cette perte de contrôle momentanée. Surtout, il reste connu pour son effet sédatif. L'idée serait d'endormir ses émotions ou de s'endormir tout court, pour passer un trajet plus apaisé et plus rapide.

Mais si l'alcool accélère en effet la somnolence, cette sieste dans le ciel risque bien d'être perturbée et pas reposante pour un sou. «En général, l'alcool n'aide pas, excepté sur les vols courts où on ne ressent pas l'augmentation de l'anxiété, analyse Velina Negovanska. Ça peut marcher pendant la première demi-heure parce qu'il y a un petit effet de calmant au début, mais si on prend un vol qui est long, on va au contraire avoir plus d'effets négatifs que positifs.» Une étude mentionnée sur le site d'Iberia, la compagnie nationale espagnole, confirme d'ailleurs ce constat: la majorité des personnes anxieuses en avion interrogées n'ont pas senti d'amélioration de leur état avec la consommation de spiritueux.

«Si on ne traite pas la peur de l'avion, elle augmente avec les années. Il faut la prendre en main le plus rapidement possible.» Velina Negovanska, psychologue clinicienne référente du Centre de traitement de la peur de l'avion

Cette inefficacité s'explique notamment par la puissance du cerveau et des mécanismes de l'anxiété. «Si on a dans l'idée que l'avion est dangereux, on va toujours essayer de combattre les effets du calmant, quoi que l'on vous donne: on est un peu programmés pour s'échapper du danger, développe la psychologue. Les gens qui veulent à tout prix avoir le contrôle de la situation ont tendance à combattre les effets des médicaments ou de l'alcool en compensant, en surveillant tout ce qu'il se passe.»

La spécialiste est formelle: l'alcool ne traite pas la peur de l'avion. Son effet demeure beaucoup trop rapide pour influer réellement sur l'angoisse, et les conséquences négatives apparaissent ensuite comme un boomerang.

Pratiquer la cohérence cardiaque

S'il faut absolument éviter de consommer des boissons alcoolisées pendant le vol, comment dès lors rencontrer cet effet sédatif tant recherché?

Les médicaments sont pour certains une porte de sortie, mais les spécialistes demeurent en réalité frileux sur leur efficacité. Il faut évidemment éviter le combo alcool-médicaments, cocktail explosif qui aura pour seul effet d'allumer tous les voyants au rouge.

Quant aux médicaments seuls, ils empêcheraient de traiter la phobie en profondeur et deviendraient inutiles sur le long terme. L'idéal serait donc de comprendre sa peur à travers une thérapie, d'apprendre les bons réflexes et de connaître le fonctionnement rationnel d'un avion lors d'un stage anti-stress encadré par des professionnels.

«Si on ne traite pas la peur de l'avion, elle augmente avec les années, prévient Velina Negovanska. Il faut la prendre en main le plus rapidement possible car plus on évite l'avion, plus on se crée des informations négatives et plus le cerveau va se donner des raisons de croire que le danger est grand. C'est un cercle vicieux, qui a tendance à s'aggraver avec les années.» La spécialiste conseille ainsi des thérapies cognitivo-comportementales, recommandées par la Haute Autorité de santé pour gérer les phobies.

Et pour celles et ceux qui prendront l'avion avant d'avoir entamé ces démarches, la docteure en psychologie fournit des conseils concrets comme alternatives à l'alcool: «La cohérence cardiaque fonctionne très bien. Il s'agit d'apprendre à respirer dans un bon rythme pour envoyer à l'organisme des signaux de détente au lieu de le laisser s'emballer. Par contre, il faut s'entraîner au moins quelques jours ou quelques semaines avant le vol.» Elle explique cette méthode en détails dans une vidéo accessible sur YouTube.