Comment améliorer votre mémoire

C'est fou, ce masque pour les yeux que l'on cherche des heures avant d'aller se coucher tous les soirs, juste pour se rendre compte qu'il est finalement déjà sur notre front… Fou, de perdre le bon mot, de louper cet horaire de rendez-vous, ou d'oublier cet anniversaire si important…

Si nous connaissons un déclin naturel de nos aptitudes mentales avec l'âge, cela ne veut pas dire, rappelle National Geographic, que nous ne pouvons rien faire pour y remédier. Dans certaines cultures, comme en Chine, vieillesse et perte de mémoire ne sont pas conçues comme allant de pair: la population chinoise obtient d'ailleurs de meilleurs résultats aux tests de mémoire que les autres.

Mais perdre la mémoire n'est pas pour autant un phénomène culturel, contrairement au mode de vie, qui en serait responsable. National Geographic revient sur les activités et les facteurs qui peuvent graisser les rouages de votre mémoire.

De l'exercice et un mode de vie sain

Tout se joue dans l'hippocampe, cette région du cerveau responsable du fonctionnement de la mémoire et de nos apprentissages (compétences, habitudes, gestuelle, etc). Pour conserver une bonne mémoire, il convient d'entretenir nos neurones dans cette partie du cerveau, puisque ce sont eux qui reçoivent et transmettent les informations.

Or, il apparaît que l'exercice physique, en particulier l'aérobic, favorise la création de nouveaux neurones dans l'hippocampe, grâce à l'activation d'une protéine: la BDNF, un facteur neurotrophique, en partie responsable de la croissance des neurones. Ces derniers auraient la capacité de s'intégrer plus rapidement dans les circuits de l'hippocampe, améliorant ainsi la mémorisation.

L'activité à intensité modérée ou élevée réduit également la concentration de plaques de bêta-amyloïde et l'enchevêtrement de tau. Ces deux protéines, en s'agrégeant autour des neurones, sont responsables du développement de maladies neurodégénératives.

En outre, en mesurant l'activité cardiovasculaire de femmes suédoises de 38 à 60 ans, une étude publiée en 2018 dans Neurology a révélé qu'après 44 ans, celles qui étaient très en forme au milieu de leur vie avaient évité la démence pendant neuf années supplémentaires par rapport à celles dont la forme cardiovasculaire était plus pauvre. Tous les bienfaits de l'exercice physique accumulé contribuent à constituer ce que les experts appellent une «réserve cognitive».

«Il ne s'agit pas de devenir un athlète d'élite», précise Wendy Suzuki, neuroscientifique à l'Université de New York. Une activité de trente minutes, trois à quatre fois par semaine, suffit à accélérer le rythme cardiaque. Ce dernier stimule la croissance des vaisseaux sanguins; et plus il y a de vaisseaux pour transporter l'oxygène vers le cerveau (le premier utilisateur d'oxygène de notre corps), plus le volume de l'hippocampe et du cortex préfrontal augmente, et plus la mémoire est performante.

À l'exercice physique s'ajoute un régime alimentaire pour améliorer votre mémoire: évitez les graisses saturées, et limitez la viande rouge et les produits laitiers trop riches. Préférez les oméga 3, présents dans les poissons gras comme le saumon, le thon, mais aussi les fruits de mer. Pour finir, intégrez des aliments riches en flavanols (pommes, agrumes, baies, cacao…), également favorables à la production de BDNF. Une fois de plus, l'expression «un esprit sain dans un corps sain» dépasse la philosophie de vie.