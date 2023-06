«Drag Race France», ou quand le queer devient mainstream

Temps de lecture: 8 min

Il y a tout juste un an débarquait pour le première fois sur France Télévisions la version française de l'émission culte «RuPaul's Drag Race». Une petite révolution dans le PAF, comme l'explique Fabien Randanne, journaliste culture et médias à 20 Minutes, qui a suivi le phénomène de près: «Pendant longtemps, la télévision française a donné aux personnes LGBT+ une représentation adaptée à un regard hétéronormé, en versant tantôt dans la caricature, tantôt dans une forme de misérabilisme. Rien qui permette de célébrer les identités queer.»

Avec «Drag Race», c'est très différent, ajoute Fabien Randanne: «Il s'agit d'une émission créée par des personnes LGBT+, avec pour cœur de cible des personnes LGBT+. Sans pour autant faire de concessions pour plaire à tout prix à un public hétéro cisgenre, elle est parvenue à séduire très largement.»

Les chiffres parlent d'eux-mêmes: la saison 1 a rassemblé près de 7 millions de téléspectateurs et téléspectatrices sur France 2 , et fut le cinquième programme le plus vu en replay sur France tv durant l'été 2022. Par ce biais, c'est un public peu ou pas familier de la culture gay et queer qui a pu en découvrir un petit aperçu, et qui a pu aussi être sensibilisé à des thématiques qui traversent les existences LGBT+.

Pour reprendre l'expression de Nicky Doll, présentatrice du show, «il y a souvent du drame derrière ce glam», ou du moins une forme de catharsis. Les paillettes et les perruques n'empêchent pas les queens de parler de leurs vécus en tant que personnes queers. Ce fut notamment le cas lorsqu'elles ont échangé sur leur coming out, lorsque La Grande Dame a raconté l'agression homophobe qu'elle a subie, que Lolita Banana a évoqué sa séropositivité et porté le message «Indétectable = intransmissible» , que La Briochée a abordé sa transidentité ou que La Big Bertha a dénoncé la grossophobie.

Cette parole rare dit aussi l'importance de la famille choisie et de la sororité, tout en mettant en avant la force et le courage qui traversent et transcendent la communauté –laquelle les sublime par l'humour, le kitsch et l'extravagance. C'est tout l'esprit du «camp» dans lequel s'inscrit l'art du drag.

Transgressions

Au-delà de ces expériences personnelles qui évoquent sans fard la réalité des personnes LGBT+ en France, le drag a, en lui-même, quelque chose d'intimement politique et militant. «Le simple fait d'être en drag questionne et transgresse les normes du genre ainsi que –puisque la grande majorité des drag sont gays– les normes de la sexualité», nous explique Minima Gesté, reine du bingo drag et l'une des plus célèbres drag queens parisiennes.

Il est précieux de pouvoir porter ce questionnement jusqu'à des personnes cisgenres et hétéros, pour qui le genre, construction éminemment sociale, s'impose de lui-même. Aaliyah Xpress, drag queen qui a fait de l'antiracisme un des thèmes centraux de ses performances, continue: «Pour moi, le drag est une sorte de cheval de Troie qui, sous couvert de divertissement, permet de faire passer des messages en sous-marin et de contribuer à faire évoluer les mentalités.»

Du côté des drag queens, le succès de «Drag Race France» a aussi apporté bien des choses, et avant tout de la compréhension et du respect. Enza Fragola, figure de la scène drag parisienne et membre du collectif Maison Chéri.e!, qui organise notamment des lectures dans les bibliothèques, raconte: «Quand je prenais le métro en drag, les gens ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient: ils étaient méfiants et me regardaient bizarrement. Aujourd'hui, ils m'identifient en tant que performer.»

«Nous devrions pouvoir être visibles lorsque l'on parle de la réalité de nos existences, pas uniquement pour faire rire et divertir les hétéros.» Matthieu Foucher, auteur, réalisateur et journaliste

En outre, le public a (enfin) compris que les drag queens sont des artistes à part entière. Minima Gesté poursuit ainsi: «Il y a désormais davantage de compréhension et de respect, moins de déshumanisation.»

Last but not least, la visibilité et l'intérêt accrus permettent aux drag queens françaises de mieux vivre de leur art: on fait davantage appel à leurs services, y compris dans des événements d'entreprise, et leurs cachets ont augmenté. «Nous avons désormais accès à des espaces où nous n'étions pas invitées avant», témoigne Aaliyah Xpress.

«Il y a de plus en plus de demandes et d'opportunités», confirme Minima Gesté, qui précise cependant que «cela vaut pour un certain type de drag». Le risque est celui d'un lissage visant à se conformer aux attentes d'un public qui ne connaît des drag queens que ce qu'il a vu à la télé. «“Drag Race” nous a donné un langage commun alors que nous étions un peu toutes dans notre coin», précise Enza Fragola. «Cela peut conduire à une uniformisation qui laisse de côté celleux qui ne rentrent pas dans les cases.»

Mainstream et uniforme

Sur son blog , Enza Fragola ajoute: «Si les médias de masse se souviendront des artistes populaires, j'espère que nos petits médias alternatifs se souviendront des tatas de troquets, des folles de caves, des fées d'after, ou des dykes de PMU.» Les drag queens avec lesquelles nous avons échangé regrettent également le peu de place laissée aux drag kings –dont la présence dans une émission de la saison 1 de «Drag Race France» fut bien brève.

Le risque est aussi celui d'une mise à l'écart de celles qui porteraient un discours politiquement plus radical que celui des queens médiatisées, «qui ne sont pas forcément toutes très investies dans le militantisme et dans la communauté», note Enza Fragola. Elle-même très engagée dans la lutte contre le VIH et le sida, elle déplore notamment que le Café Beaubourg, où ont eu lieu des «viewing parties» [soirées de visionnage collectif, ndlr] de «Drag Race France», ne daigne pas accueillir les drag queens qui se mobilisent lors du Sidragtion : «On est acceptées quand c'est beau, quand tout va bien, mais accueillir la communauté dans sa complexité n'est pas forcément une évidence pour tout le monde.»

«Cela ne me dérange pas d'avoir un public plus mixte, mais c'est parfois un public qui n'a pas les codes et qui peut parfois mal se comporter.» Minima Gesté, drag queen

Adoptant un point de vue plus large que celui de la seule scène drag, Matthieu Foucher, auteur, réalisateur et journaliste culturel, s'interroge: «Le succès de “Drag Race” pose la question de savoir à quelles conditions les artistes accèdent à l'espace public et au public cisgenre hétéro, quelle parole est autorisée dans l'espace médiatique. Il me semble qu'il y a là quelque chose de réducteur: je crains que nous ne soyons cantonnés au champ du divertissement sans qu'il y ait réellement d'autres propositions, d'autres possibilités, d'autres formes valorisées.»

«Par exemple, poursuit-il, j'ai parfois l'impression de croiser peu de jeunes auteurs, poètes, performeurs ou artistes pédés en dehors des scènes drag, surtout ceux qui tiennent des propos politiques ou militants. Le queer, ce n'est pas juste une esthétique, ni un monde où tout va bien. Quelle place avons-nous pour parler de nos conditions d'existence? Quelle place y a-t-il dans l'espace médiatique pour parler des crimes envers les gays? Nous devrions pouvoir être visibles lorsque l'on parle de la réalité de nos existences, pas uniquement pour faire rire et divertir les hétéros.»

Matthieu Foucher craint aussi –même si c'est un mouvement global, non uniquement lié à la démocratisation du drag– une «mainstreamisation» du queer: «Elle pourrait minimiser les spécificités homosexuelles et effacer nos propres cultures. Le queer devient en effet une sorte de fourre-tout où s'engouffrent aussi les artistes et les publics hétéros. Tout devient queer, mais paradoxalement on entend peu les pédés politisés, on ne voit plus les personnes qui ont besoin du queer –celles qui ont forgé cet outil parce que ce mot les désignait en premier lieu, qui le savent et le vivent de manière parfois violente. Je m'interroge sur cette appropriation et confiscation du mot queer.»

Hétéros gênants

Ce basculement mainstream d'un queer dépourvu de sa dimension communautaire et militante, c'est aussi l'arrivée de nouveaux publics hétéros et cisgenres dans des lieux qui étaient jusqu'ici presque uniquement fréquentés par des personnes LGBT+. Minima Gesté, qui anime à La Folie un bingo dont le public est devenu plus hétéro, en témoigne: «En soi, cela ne me dérange pas d'avoir un public plus mixte, mais c'est parfois un public qui n'a pas les codes et qui peut parfois mal se comporter. Cela peut parfois devenir infernal.»

Elle évoque ainsi les comportements parfois déplacées de participantes à des enterrements de vie de jeune fille qui «viennent un peu là comme elles seraient avant venues dans des clubs de strippers» –c'est-à-dire sans grand respect et en se croyant tout permis. Notre spécialiste du bingo raconte aussi que certains clubs queers ont réembauché des physionomistes pour «filtrer et expliquer», et ainsi permettre aux artistes d'avoir un public plus poli.

«Nous avons besoin que ceux et celles qui nous soutiennent viennent le faire sur place afin de faire nombre face à ceux qui s'opposent à notre venue.» Enza Fragola, drag queen

Cette problématique de l'incursion d'un public hétéro dans des lieux queers peut aussi constituer un souci pour les personnes qui les fréquentent habituellement. «C'est toute la notion de safe space. On peut avoir besoin d'espaces où on n'est pas soumis au regard héréronormé, où on se sent protégé, où on peut être soi-même», explique Fabien Randanne.

«Être un allié ou une alliée , c'est savoir apprendre les codes et parfois savoir laisser sa place», ajoute Aaliyah Xpress. De fait, certains lieux où performent des drag queens, comme par exemple Madame Arthur à Paris, sont davantage pensés que d'autres pour accueillir un public hétéro.

Enfin, et dans un contexte de montée des mouvances réactionnaires, homophobes et transphobes en France, une visibilité accrue des personnes queers dans les médias expose malheureusement la communauté à un retour de bâton. «Cette hypervisibilité excite les homophobes et les transphobes. On le voit avec les attentats terroristes, jamais nommés comme tels, envers les centres LGBT, ou encore dans les attaques contre les drag queens qui animent des ateliers de lecture dans les bibliothèques», explique Matthieu Foucher.

Enza Fragola en témoigne: «C'est de pire en pire depuis la fin 2022. On est sous le feu des projecteurs et donc plus faciles à attraper. Nous sommes contraintes de limiter la communication autour des lectures dans les bibliothèques. Nous avons besoin que ceux et celles qui nous soutiennent viennent le faire sur place afin de faire nombre face à ceux qui s'opposent à notre venue.»

De son côté, Fabien Randanne espère que la production de «Drag Race France» saura apporter son soutien face à ces menaces réactionnaires souvent violentes: «Il y a encore beaucoup à faire. Le combat n'est pas terminé, et c'est bien pour cela que l'on a vraiment besoin de telles émissions.» Alors, si vous êtes de celles et ceux qui suivront la saison 2 de «Drag Race France», pensez à soutenir les drag queens localement, à aller à la rencontre de leur diversité et à faire bloc contre l'adversité.