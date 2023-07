Quand les Françaises se dessinaient des bas à l'eyeliner (et autres astuces de mode sous l'Occupation)

Temps de lecture: 4 min

«La France s'ennuyait, l'Occupation lui fournit de la distraction. À Paris tout est une question de mode; en ce moment, c'est la mode de l'Allemagne», ironisait Andrzej Bobkowski en mars 1942, dans son livre En guerre et en paix, journal 1940-1944. L'écrivain polonais, bloqué dans la capitale, s'amusait des styles changeants qui habillaient la capitale durant la Seconde Guerre mondiale.

Sous la botte nazie, le principal changement, c'est l'étoile jaune qui s'épingle sur la poitrine des juifs: un insigne infamant, mais que certains arborent avec fierté, prenant à contre-pied l'humiliation qu'on veut leur faire subir. «Si je le porte, je veux toujours être très élégante et très digne, pour que les gens voient ce que c'est», écrit Hélène Berr, une jeune étudiante parisienne issue de la bourgeoisie juive alsacienne.

Fashion victimes

En période de guerre, le style est souvent considéré comme une fantaisie que l'on remise au placard. La mode est à l'uniforme, et pour les civils, l'essentiel est ailleurs: trouver de la nourriture et du bois de chauffage, se mettre en sécurité loin des pilonnages d'artillerie –en un mot, survivre.

Pour autant, la mode ne s'efface pas du théâtre de la guerre. Hugo Boss a confectionné les uniformes des SS et des Jeunesses hitlériennes; l'occupation allemande est une occasion en or, pour le Troisième Reich, de contester la suprématie française dans le domaine. Les grandes maisons juives, chevilles ouvrières de la haute couture, sont aryanisées et les ateliers de couture perquisitionnés en vue d'en tirer quelques secrets de fabrication.

Mais la population ne l'entend pas de cette oreille. Dès 1940 et le coup de massue de l'Occupation, les Françaises vont faire de l'élégance une priorité –et même un instrument de résistance. Loin d'être capricieuse, la coquetterie est un trésor national: l'entretenir, c'est aussi se montrer digne malgré les flétrissures de la capitulation, dresser des palissades d'orgueil face aux contraintes du rationnement.

Car ce dernier ne touche pas que la nourriture: les textiles comme le cuir, la soie, le coton ou la laine se raréfient jusqu'à l'évanescence. Pire encore, les conditions de l'armistice ont contraint les industries du pays à fournir 300.000 tonnes de textiles à l'occupant, ainsi que 6 millions de paires de chaussures.

Du fil à retordre

Face à cette pénurie, les Françaises restées au pays sont contraintes d'innover. On recycle de vieux vêtements, on se taille des robes dans des rideaux, on défile de vieux pulls pour en tricoter de nouveaux. Le do-it-yourself a la cote: tailleurs cousus main, chemises en étoffe de parachute, bottes en fourrure de lapin, semelles en corde ou en bois...

«On prenait un vêtement déjà usagé qu'on avait beaucoup porté, on le décousait complètement et on le refaisait en mettant ce qui était à l'intérieur à l'extérieur, se souvient la résistante lyonnaise Jeannette Ruplinger. On le retournait et on avait un vêtement propre, net et pas trop usé, cela ne se voyait pas.»

Les magazines féminins suivent le mouvement, distillant des conseils pratiques et des photos de garde-robes entièrement reprisées. Le périodique Marie Claire mise sur la débrouille. «Habiller coquettement bébé est le rêve de toutes les mamans. Pourquoi n'utiliseraient-elles pas les tissus les plus jolis de leur propre garde-robe? Nous savons qu'elles sacrifieront volontiers à son profit les quelques splendeurs qui peuvent leur rester», peut-on y lire en avril 1944. Publiant des patrons de tricot et des astuces de couture, le magazine met en avant une mode discrète et pratique, moins tape-à-l'œil que durant l'entre-deux-guerres.

Créateurs et créatrices de mode s'approprient cette tendance. «Il faut s'adapter aux circonstances actuelles en créant du simple qui soit très beau», assume la grande couturière Jeanne Lanvin (fondatrice de la maison éponyme de haute couture). Faute de tissu, les jupes deviennent plus courtes, s'arrêtant au-dessus de la ligne des genoux, débarrassée des plis et des froufrous superflus.

Privées de bas de soie, les Françaises adoptent les fibres synthétiques, comme la rayonne ou la fibranne (deux types de fibres de viscose). Certaines se contentent même de tracer un trait d'eyeliner derrière leur mollet pour simuler la couture du bas, voire de se peindre les jambes –ce sont les «bas liquides»– pour donner le change!

L'étoffe des héros

Les créations qui naissent de cette période, vêtements anonymes de jours noirs, servent également à renforcer le moral des troupes. «Elles prouveront, en même temps, l'ingéniosité et le goût français, l'habileté de nos ouvrières et celles de toutes les femmes qui sauront exécuter elles-mêmes ces chatoyants travaux et s'inspirer d'une mode restée admirablement vivante en dépit de notre si difficile époque», s'enthousiasme Le Journal en novembre 1941. L'orgueil national est sauf.

Parfois, le style camoufle même de petits actes de rébellion. Le tissu écossais à carreaux est adopté afin de soutenir clandestinement les alliés britanniques, tandis que les couleurs nationales s'affichent discrètement par l'intermédiaire de boutons bleus, blancs et rouges ou de pendentifs ornés d'un coq. Le vêtement signale, sous les plis du tissu, que les Françaises sont prêtes à en découdre. Quant aux sacs à main, ils se réinventent en bandoulière afin de les porter à bicyclette: certains sont dotés d'un compartiment pour masque à gaz ou d'un double-fond dissimulant armes de poing ou faux papiers!

Finalement, l'Occupation a été le théâtre de deux modes parallèles. Celle de la collaboration avec le Troisième Reich, embrayée notamment par la maison Révillon Frères qui offre ses fourrures aux épouses des dirigeants nazis ou par Coco Chanel, qui espionne pour (et partage le lit de) l'occupant.

Mais aussi une mode «débrouille», signature d'une période où les Françaises ont résisté par l'élégance sobre des silhouettes simples. Tout un symbole: à partir de 1947, lorsqu'Édith Piaf vient célébrer les beaux jours retrouvés de la Libération en chantant «La Vie en rose», elle ne porte rien qu'une petite robe noire.