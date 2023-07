Sur Netflix, l'après «Succession» de Sarah Snook et l'après «Titane» d'Agathe Rousselle

Temps de lecture: 6 min

Depuis le 28 mai et la diffusion de l'épisode final de Succession, la vie n'a plus franchement le même goût et les soirées sont longues. Alors quand Netflix a mis en ligne un film dont l'héroïne est Sarah Snook, la Siobhan Roy de la série de Jesse Armstrong, ce fut un peu Noël dans nos cœurs.

Grande fut aussi la joie de retrouver Agathe Rousselle dans un long-métrage, deux ans après la Palme d'or reçue par Titane –mais cette fois avec un film nettement moins traumatisant. Elle n'y tient qu'un second rôle, et il est même assez frustrant de ne pas l'y voir davantage, mais le plaisir est quand même là, en attendant plus consistant.

«Run Rabbit Run», succession compliquée

Mais retour sur Sarah Snook: elle n'aura pas mis longtemps à démontrer que certes, elle fut une Siobhan Roy cinq étoiles durant quatre saisons, mais qu'il est hors de question pour elle de n'être que l'actrice d'un seul rôle. Dans Run Rabbit Run, elle livre une prestation impressionnante, son regard incrédule –celui d'une mère qui ne sait plus trop qui est sa fille– continuant à faire des merveilles.

Écrit par Hannah Kent (dont c'est le premier scénario porté à l'écran) et réalisé par l'expérimentée Daina King (The Handmaid's Tale et tant d'autres), le film met en place une situation assez perturbante. Lorsqu'elle était enfant, Grace, l'héroïne, a perdu une sœur, Alice. Et aujourd'hui, alors qu'elle ne s'était jamais étendue sur le sujet auprès de ses proches, elle a la surprise d'entendre sa propre fille, âgée de 5 ou 6 ans, lui affirmer qu'elle souhaite désormais... être appelée Alice.

La suite est un thriller psychologique très bien mené, qui fait slalomer le public entre plusieurs pistes. Paranoïa, possession, secrets familiaux qui ressurgissent: longtemps, on ne sait sur quel pied danser, et la conclusion de Run Rabbit Run sera d'ailleurs à l'unisson. Le film est particulièrement convaincant dans sa façon de faire évoluer le rapport amour-haine qui lie Grace à sa fille, rempli de complexité et d'ambiguïtés.

«Cash», l'argent n'a pas d'odeur

Le luxe, Jérémie Rozan connaît, lui qui a signé plusieurs vidéos pour Louis Vuitton, Lanvin ou Givenchy. C'est peut-être ce qui a poussé le réalisateur à planter l'action de son premier film dans l'univers du parfum. Bienvenue à Chartres, ville où est installé l'empire de la richissime famille Breuil. À l'autre bout du spectre, il y a Daniel Sauveur, jeune mec qui finit par se mettre à bosser, un peu comme tout le monde dans sa ville, pour cet empire du parfum et du pognon –alors qu'il s'était juré que ça ne serait jamais le cas

C'est Raphaël Quenard qui offre son bagout inimitable au héros de Cash, lequel décide de se lancer dans une entourloupette (vol et recel de parfums de luxe) se muant peu à peu en arnaque à très grande échelle. Dialogues à la Lautner et situations à la Guy Ritchie: Jérémie Rozan déroule une intrigue rocambolesque, qui se perd un peu en route à force de multiplier les personnages et donc d'en négliger certains. On l'a dit et on le répète: il est par exemple assez crispant de ne pas profiter davantage d'Agathe Rousselle en DRH inflexible à la trajectoire imprévue.

Idem, à différents degrés, pour Antoine Gouy, Grégoire Colin, Nina Meurisse, Igor Gotesman ou encore Stéphan Wojtowicz (vous ne connaissez peut-être pas tous ces noms, mais les visages qui vont avec vous diront tous quelque chose), qui auraient mérité d'apparaître davantage à l'écran. Avec une telle galerie de personnages, un sens de la formule aussi aigu et un goût évident pour les intrigues malicieuses, Cash aurait peut-être mieux tiré son épingle du jeu sous la forme d'une mini-série.

«Noise»: post-partum

Étonnamment, ce long-métrage belge sorti en mars sur la plateforme avait échappé à notre légendaire sagacité. Mais il n'est jamais trop tard pour se rattraper. Car Noise est un film délicieusement prenant, qui mêle thriller psychologique et considérations sur l'art (délicat) de mener conjointement vie de couple, vie de jeunes parents et ambitions professionnelles.

C'est l'histoire d'un couple hétéro qui quitte la ville pour s'installer dans la maison où lui a grandi, non loin de l'étang creusé par son propre père, ancien directeur d'une usine de produits chimiques dont ne reste plus que la carcasse. Si elle compte bien se faire connaître dans les alentours en lançant son service de traiteur, lui, vidéaste au succès certain, est déterminé à poursuivre sa percée dans ce milieu. Mais il y a les fantômes du passé... et un bébé à gérer.

Tout le sel de Noise réside dans la façon dont s'enchevêtrent les différents enjeux du scénario: au portrait d'un couple découvrant que sa vie idéale n'est pas si idéale –et que le bonheur ne se résume pas (forcément) à une grande maison et une vie de famille– se mêle l'obsession croissante du héros masculin pour les lourds secrets que son père ne lui a jamais révélés. Le climax en vaut-il la chandelle? Difficile à dire. Mais l'ambiance est prenante, le duo Ward Kerremans - Sallie Harmsen (inconnus chez nous) prodigieux, et c'est la dernière occasion de voir dans un film le grand Johan Leysen, disparu fin mars à l'âge de 73 ans.

«Hunger»: paye ton chef abusif

C'est fou tout ce que semblent se permettre certains chefs au nom de l'exigence et de la perfection culinaire. Et malgré les histoires vécues et les témoignages à charge, les choses ne semblent pas réellement évoluer pour ceux (et encore plus pour celles) qui souhaitent faire leur trou dans les plus grandes cuisines. C'est notamment ce que dénonce ce film thaïlandais de deux heures vingt-six, durée qui peut sembler astronomique mais qui équivaut à celle de trois épisodes de série d'une cinquantaine de minutes –pas tant que ça finalement.

Hunger prend le temps de construire la légende du chef Paul, cuisinier aussi doué que perfectionniste, avant de le faire dégringoler de l'échelle de la respectabilité en dénonçant sa façon souvent intolérable de mettre ses équipes sous pression. Tantôt psychologiques, tantôt physiques, les violences commises par le chef sont fréquentes, et résonnent d'autant plus qu'elles sont généralement observées par le reste de l'assemblée avec le plus grand des silences.

Mais Hunger n'est pas (uniquement) un film dossier sur un cuisinier abusif: il orchestre également la montée en puissance d'Aoy, jeune cuisinière au tempérament de glace qui intègre les cuisines du chef Paul à la suite d'un casting sauvage. Peu à peu, sur fond de dénonciation des violences en cuisine –et du snobisme détestable d'une partie du monde de la gastronomie–, le réalisateur Sitisiri Mongkolsiri donne du corps à un thriller aux effets bien sentis, ou l'histoire d'une lutte de pouvoir entre deux talents qui s'expriment bien différemment. Le scénario en fait parfois trop, mais Hunger, par son savoir-faire, emporte néanmoins le bout de gras.

«À la gorge»: rédemption interdite

Puisque l'on parle de cinéma turc, rappelons que le prochain film du grand Nuri Bilge Ceylan, Les Herbes sèches, sort le 12 juillet en salles, et que ce sera forcément immense –et oui, certes, ça dure trois heures dix-sept, mais convertissez encore une fois en épisodes de série et vous verrez que ça n'est pas grand-chose. Mais revenons à nos moutons, parce que justement, le cinéma turc, ça n'est pas que Ceylan. C'est aussi ce film au crescendo puissant, autour d'un couple qui croit un temps s'offrir une seconde chance.

Dans une vie précédente, Beyza et son mari Yalın vivaient dans les beaux quartiers d'Istanbul, mais les malversations financières commises par ce dernier ont fini par mettre un grand nombre de citoyens et citoyennes sur la paille. Mais s'installer en zone rurale pour tout reprendre à zéro n'a rien d'une évidence quand les médias ont abondamment diffusé votre visage et raconté tout le mal que vous avez fait. Le parti pris d'À la gorge est très fort: le scénario se focalise sur le salaud de l'histoire, et s'attarde tout particulièrement sur la phase au cours de laquelle celui-ci va réaliser qu'il ne sera plus jamais tranquille dans ce pays qui lui en veut pour toujours.

La suite ne se raconte pas, elle se vit: car tout le monde ou presque semble vouloir du mal à Yalın, lequel est soudain contraint d'opérer des choix radicaux s'il souhaite sauver sa peau et retrouver la vie dorée qu'il avait tout fait pour se construire. Séduisant, charismatique, menaçant, l'acteur Kivanç Tatlitug campe un anti-héros parfait, de ceux qu'on suivrait jusqu'au bout du monde pour les voir accumuler les emmerdes.