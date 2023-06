Chefs, cuisiniers, commis, serveurs: comment ils mangent quand ils travaillent

Temps de lecture: 7 min

De «Top Chef» à «Cauchemar en cuisine» en passant par «Snack Masters», le succès des émissions culinaires en atteste: nous sommes curieux de savoir comment travaillent ceux qui nous nourrissent. Mais s'il est un sujet qui est rarement traité, c'est bien la manière dont ils mangent lorsqu'ils sont sur leur lieu de travail. C'est vrai ça: comment font-ils? Nous avons interrogé certains d'entre eux.

«On dit souvent que l'on reconnaît une bonne maison à son pain, mais je pense qu'on la reconnaît aussi à la qualité de ses staff meals [repas du personnel, ndlr]», nous confie d'entrée de jeu Jean Covillault, candidat de la quatorzième saison de «Top Chef» 2023, qui a fait ses armes dans différents restaurants et hôtels en France et en Europe. Le ton est donné. Si tu veux savoir où tu manges, demande aux employés si leurs propres repas sont bons.

Horaires et besoins: deux salles, deux ambiances

Avant de dérouler le menu, posons le contexte et l'heure des repas. Pour ça, il y a deux écoles: avant le service et en grande tablée –plutôt dans les restos classiques– ou après en solo, plutôt dans les fast-foods et les brasseries où le service est continu. Deux écoles aussi selon que l'on œuvre en cuisine ou en salle.

Pour Albane Auvray, également candidate à «Top Chef» en 2023 et qui a dirigé deux restaurants parisiens, la réponse est simple: avant le service, soit vers 11h30 et 18h30. «J'aime trop manger et je n'aime pas manquer un repas, confesse-t-elle. Cela m'a toujours motivée pour arriver à l'heure pour le service du soir! Et une fois cheffe, j'ai toujours fait attention à ce que mes équipes mangent bien.»

«Je mange surtout par besoin, parce que c'est important pour tenir pendant que je travaille.» Jean Covillault, chef cuisinier, candidat de «Top Chef» 2023

Outre le plaisir de manger, la motivation à faire un vrai repas avant de passer en cuisine est aussi d'ordre pratique et physiologique. «Être chef est un métier extrêmement physique. Je passe mon temps à courir, à piétiner, parfois à descendre dans la chambre froide... C'est intense et pour cela, j'ai besoin d'énergie. C'est la raison pour laquelle je préfère faire une pause et manger avant. Autrement, je risque d'avoir l'esprit davantage occupé par mon estomac que par mon travail!», témoigne Junior Davoust, chef d'une brasserie près de Lille (Nord). Celui-ci indique arriver au restaurant vers 8h le matin et apprécier passer à table sur les coups de 11h30.

Un vrai besoin qu'exprime aussi Jean Covillault avec une petite nuance. «C'est un peu particulier. En cuisine, je suis dans la nourriture et les effluves de nourriture toute la journée, je goûte et je grignote parfois. Alors, je ne ressens pas forcément la sensation de faim. Je mange surtout par besoin, parce que c'est important pour tenir pendant que je travaille.»

Pour celles et ceux qui travaillent en salle, les choses sont différentes puisque, souvent, le personnel embauche plus tard dans la matinée et/ou en toute fin d'après-midi, juste avant la mise en place de la salle. Alors les repas se font plutôt tardivement. «En été, il arrive que l'on se réunisse tous pour dîner vers 23h, une fois les derniers clients partis. C'est assez tard et il m'arrive d'avoir faim vers 21h, alors je grignote quelques frites ou du pain pour patienter», témoigne Héloïse qui travaille dans un restaurant à burgers faits maison.

De son côté, Camille, serveuse au bar-restaurant Floréal Belleville à Paris (XXe arrondissement) détaille: «J'embauche entre 10 et 11h. Et en général, j'ai le temps de prendre un café et un croissant en arrivant, avant d'être dans le jus. Entre midi et deux, c'est le rush. Je déjeune une fois qu'il y a moins de monde, c'est-à-dire vers 14h, voire 15h, en fonction des jours. Et comme nous servons en continu, nous nous relayons pour prendre notre pause et je mange seule, au comptoir, en discutant avec le barman.»

«Ça m'est arrivé de manger dans l'arrière-boutique, avec le plateau en équilibre sur les genoux.» Cyrielle, employée dans un stand de pizzas à Florence (Italie)

Cyrielle, qui travaille sur un stand de pizzas dans un food court à Florence (Italie), prend également ses repas tardivement, seule et sur le pouce. «Le rythme de travail ne nous permet pas de prendre nos pauses en même temps que nos collègues, il faut toujours au moins une ou deux personnes au comptoir pour assurer la vente. Dans les cas les plus extrêmes, quand je suis seule au service, je mange debout dans la cuisine en faisant des allers-retours entre chaque bouchée pour voir si je n'ai pas de clients au comptoir.»

«Sinon, selon le monde, soit je mange une part de pizza vite fait, soit je vais chercher quelque chose sur un stand, souvent en fonction de ce qui est le plus rapide, un plat de pâtes ou un sandwich, poursuit Cyrielle. On n'a pas vraiment de salle de pause et chacun s'arrange un peu comme il peut. S'il y a de la place, on s'assoit aux tables utilisées par les clients. Mais ça m'est aussi souvent arrivé de manger dans l'arrière-boutique, avec le plateau en équilibre sur les genoux.»

À la carte: autres produits, restes et «un peu comme à la maison»

Pour ce qui est du contenu des repas, le cas de Cyrielle est assez inhabituel. La plupart du temps, le staff mange un plat préparé en cuisine par un commis ou parfois par le chef, selon la taille du restaurant et des effectifs. Et là, il s'agit très rarement d'un plat à la carte et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, le coût des denrées cuisinées et servies aux clients peut grimper très vite dès lors que le chef travaille des produits raffinés. «Nous avons un budget de 3,20 euros par repas», dévoile Junior Davoust. Un budget qui peut conduire certains patrons à nourrir leurs employés avec des lasagnes en boîte.

Chez les restaurateurs plus respectés, lorsqu'il s'agit de faire les commandes pour les repas du staff, les choix se portent vers des mets moins onéreux que ceux préparés pour les clients. «On ne cible pas les mêmes produits pour nous, mais cela n'empêche pas de préparer des plats qui ont du goût, nuance Jean Covillault. Simplement, ce sera davantage du merlu que de la sole et de la volaille plutôt que du filet de bœuf. On peut aussi récupérer, par exemple, une boule de céleri un peu flétrie ou des pommes moches qui, si elles ne peuvent être servies aux clients, sont toujours bonnes. C'est un peu un terrain de jeu où l'on gagne en optimisation en tentant néanmoins de se faire plaisir.»

En effet, dans le souci d'une démarche zéro déchet, les surplus, les invendus ou ce qui ne sera pas en quantité suffisante pour les clients sont souvent accommodés pour le personnel. «Le chef ne prépare pas une grosse marmite pour tout le monde. À la fin du service, on lui demande ce qu'il reste et il nous prépare rapidement quelque chose que l'on garnit de riz ou de boulgour, ou avec lequel on se fait un sandwich», rapporte Camille du bistrot Floréal Belleville.

«Pour nos propres repas, on vise un certain équilibre et on met des légumes au menu.» Junior Davoust, chef d'une brasserie près de Lille (Nord)

Et, pour les fans de «Top Chef» qui se demandent où vont les produits du garde-manger, la réponse est simple. Là aussi, on vise à éviter le gaspillage comme l'explique l'ancienne candidate Albane Auvray: «Le midi et parfois le soir, il y avait une équipe qui préparait à manger pour tout le monde (candidats, chefs, équipe de tournage, etc.), avec ce qui n'avait pas été cuisiné lors des épreuves.»

En plus de l'aspect financier, si les plats de la carte ne sont pas servis au staff, c'est aussi par souci de temps: les assiettes proposées aux clients sont souvent longues à préparer. Alors on vise davantage l'efficacité et à la simplicité. «Ça peut être un poulet rôti avec de la salade, par exemple, illustre Albane Auvray. Quand on a le temps et qu'on veut s'amuser un peu, on peut faire des pâtes fraîches. Puis les jours où l'on est davantage tenus par les horaires et qu'il faut aller vite, des œufs brouillés. Un peu comme à la maison, en somme.»

Pour eux aussi, la digestion et les repas de fêtes comptent

De ses postes dans l'hôtellerie, Jean Covillault se souvient de la nécessité de conjuguer ces principes relatifs au coût et au temps pour un effectif parfois nombreux. «En plus du monde en cuisine et en salle, il y a aussi toutes les personnes qui s'occupent de l'accueil et du service en chambre, ou encore celles qui s'occupent de l'entretien... C'est impossible de nourrir tout le monde, alors on externalise.»

Enfin, les repas du staff doivent également répondre à un double objectif nutritionnel: être suffisamment nourrissants et sans être trop difficiles à digérer, ce qui est rarement le cas des plats servis dans les restaurants. «On mange, on prend un café et c'est le rush. On ne peut pas se permettre d'avoir une digestion lourde et de somnoler! Alors, par souci d'efficacité, on vise quelque chose de plutôt light», précise Jean Covillault.

Au besoin d'énergie avant le service, Junior Davoust répond par des féculents, ainsi que par des préparations relativement légères. «Pendant le travail en cuisine, on goûte les préparations, souvent grasses et sucrées. Alors, pour nos propres repas, on vise un certain équilibre et on met des légumes au menu.» Et, bien sûr, tout cela est accompagné d'eau ou de softs, jamais d'alcool.

Seules entorses à toutes ces règles, parfois, les repas de Noël ou du jour l'an, partagés par le staff, quelques jours après les festivités des 24-25 décembre et 31 décembre-1er janvier. «On travaille quand les gens s'amusent. Alors, il arrive que l'on se fasse un petit réveillon en décalé. C'est un moment de partage où il s'agit de se faire plaisir. On utilise souvent des produits envoyés en cadeau par les fournisseurs», raconte Jean Covillault.

À défaut, ou pour celles et ceux qui préfèrent passer du temps en famille, Junior Davoust témoigne avoir déjà préparé des petits paniers gourmands constitués de produits restants –«on commande toujours un peu plus que nécessaire pour les repas de fête»– de cadeaux de fournisseurs et «d'une petite bouteille offerte par le patron». Un petit geste pour remercier une équipe dont le travail peut être passionnant, mais aussi intense et ingrat le reste de l'année.