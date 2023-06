Les conseils des stewards et des hôtesses de l'air pour voyager sereinement

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

Les vols en avion représentent pour beaucoup un parcours du combattant. Entre ceux qui arrivent dix heures à l'avance et ceux qui doivent payer au dernier moment un supplément pour mettre leur bagage en soute, les obstacles et questions sont nombreux.

Si vous comptez prendre l'avion cet été et que vous êtes à la recherche des meilleurs conseils pour voyager, CNN est là pour vous épauler. Le média a interrogé un couple de stewards, Rich et Andrew Henderson, qui travaillent depuis dix et vingt ans dans les airs, ainsi qu'Essence Griffin, une hôtesse de l'air américaine qui a commencé il y a un an.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Évitez la course contre la montre

Premier conseil: voyagez tôt dans la journée. CNN explique que généralement, le système des vols d'un aéroport se remet en quelque sorte à zéro durant la nuit. «Vous faites face à moins de délai et à moins de problèmes météo si vous montez à bord du premier vol de la journée», souligne Andrew Henderson. Selon les stewards et l'hôtesse de l'air interrogés, se réveiller en pleine nuit pour voyager vaut clairement le sacrifice de sommeil.

Les professionnels de l'air suggèrent également d'arriver tôt à votre porte d'embarquement. Si votre vol part à 11h, ne vous y présentez pas à 11h. «D'habitude, l'embarquement commence 30 minutes avant [le décollage]. La plupart du temps, ils veulent fermer la porte 10 à 15 minutes avant. Et une fois qu'[elle] est fermée, c'est fini», indique Essence Griffin. Attendez près du point de départ de votre vol, et soyez attentifs aux changements de dernière minute.

Pour éviter de vous retrouver abandonné dans un aéroport lointain ou de devoir courir comme un forcené pour traverser un terminal, prévoyez large pour vos correspondances. D'après Andrew Henderson, il faut prévoir le double du temps «normal» de changement entre deux vols si vous voyagez à l'international.

Voyagez léger

Avant d'embarquer, il est toujours plus agréable d'avoir, si possible, peu de bagages avec soi. «Si vous n'arrivez pas à tout faire rentrer dans une petite valise, c'est probablement que vous l'avez mal faite, estime Rich Henderson. J'ai l'impression que les gens préparent parfois trop de bagages pour leurs voyages.» Même conseil de la part d'Essence Griffin: «Si vous pouvez, optez pour le bagage à main. Ne mettez pas votre valise en soute», tranche-t-elle.

De manière générale, les personnels de bord recommandent de bien se préparer à l'avance pour le vol: chargez votre téléphone et téléchargez les films ou séries que vous voulez voir en amont. «C'est possible que l'écran en face de vous ne fonctionne pas ou que le wi-fi soit instable dans l'avion», note Essence Griffin.

Enfin, puisque les hôtesses de l'air et les stewards sont des êtres humains comme les autres, le couple Henderson et Essence Griffin appellent les passagers à ne pas s'énerver contre le personnel en cas de problème avec le vol. Rich Henderson signale ainsi: «Souvent, nous sommes dans le même bateau, nous sommes tout aussi frustrés que vous, et nous voulons rendre tout ceci aussi agréable que possible.»