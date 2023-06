Les premiers humains se mangeaient les uns les autres

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Discover Magazine, EurekAlert!

Normalement, et on l'espère, il ne vous est jamais venu à l'esprit de manger vos congénères. On ne peut pas en dire autant pour certains des premiers humains. Des traces de ce qui pourrait être du cannibalisme ont été trouvées sur un tibia vieux de 1,45 million d'années, selon un article scientifique paru dans la revue Scientific Reports et relayé par le magazine Discover.

En 2017, Briana Pobiner, paléoanthropologue au musée national d'histoire naturelle des États-Unis, observe un os conservé aux musées nationaux du Kenya, et remarque des traces d'entailles nettes. La scientifique exclut l'hypothèse d'une attaque de bête sauvage: les coups semblent avoir été portés avec des outils en pierre. Les traces sont «très similaires» à celles présentes sur des fossiles d'animaux, découpés par des êtres humains pour être mangés, explique Briana Pobiner dans une déclaration auprès d'EurekAlert!, un site de l'Association américaine pour l'avancement des sciences.

Cannibalisme ou non?

Sur cet os, il semble que l'individu à l'origine des coups ait enlevé un muscle de la jambe, près du mollet, afin de le manger. Selon la scientifique, il est probable que la chair ait été consommée à des fins nutritionnelles, et non rituelles. Si cette hypothèse se confirme, avance le magazine Discover, ce serait la première trace de dépeçage d'un homininé par un autre.

Mais il reste à confirmer qu'il s'agit réellement de cannibalisme. La paléontologue Mary Leakey a découvert l'os étudié en 1970. Puis son fils, Richard Leakey, a classifié le propriétaire du tibia comme faisant partie de l'espèce Australopithecus boisei. D'autres chercheurs proposent ensuite en 1990 de le ranger dans la catégorie de l'Homo erectus. Aujourd'hui, note EurekAlert!, les spécialistes sont d'accord pour dire qu'il n'y a pas assez d'informations pour classer correctement cet homininé. Quant à l'espèce qui a infligé les coups, il est difficile de l'identifier.

Pour Briana Pobiner, il ne s'agissait pas tant de découvrir l'espèce exacte de la victime qui a servi de plat de résistance, mais plutôt de confirmer que les entailles provenaient bien d'outils en pierre. Après la comparaison du moule de l'os avec près de 900 autres blessures recensées dans une base de données, la chercheuse a obtenu confirmation. De plus, la couleur des marques correspond à celle du reste de l'os, ce qui veut dire que les coups ont eu lieu avant la fossilisation.

Une pratique déjà documentée

Briana Pobiner rappelle dans sa recherche que des cas de cannibalisme ont été documentés chez plus de 1.300 espèces, que ce soit pour des raisons nutritionnelles, rituelles, funéraires, spirituelles ou encore guerrières.

En ce qui concerne notre genre, il est déjà connu que l'homme de Néandertal et les premiers Homo sapiens pratiquaient l'anthropophagie.

Le débat sur le cannibalisme chez l'humain n'est pas récent: des traces sur un crâne trouvé en Afrique du Sud en 1976, et dont l'âge est estimé entre 1,5 et 2,6 millions d'années, font dire à certains scientifiques qu'il s'agit de coups provenant d'outils en pierre. D'autres pensent que les entailles viennent du contact avec un bloc de pierre trouvé à côté du fossile. Briana Pobiner, elle, se porte déjà volontaire pour résoudre l'affaire.