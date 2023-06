Comment Poutine a réussi à ancrer l'idée d'une Ukraine nazie chez les Russes

Temps de lecture: 10 min

Cet article est le second volet de l'analyse d'un livre paru le 1er juin, Memory Makers – The Politics of the Past in Putin's Russia, de la chercheuse Jade McGlynn. Le premier volet, à lire ici, explique comment Poutine manipule l'histoire de la Russie pour parvenir à ses fins. Ce second volet examine plus précisément les narratifs que le Kremlin utilise pour justifier son intervention en Ukraine depuis 2014.

Les manifestations d'Euromaïdan , également connues sous le nom de «révolution de la Dignité», ont débuté en novembre 2013 à la suite de la décision du président ukrainien Viktor Ianoukovytch de ne pas signer un accord d'association commerciale avec l'Union européenne, sous l'influence de la Russie de Vladimir Poutine. Cette décision a suscité un mécontentement généralisé en Ukraine. En dépit de la répression violente par la police, les manifestations ont persisté, culminant avec la fuite de Ianoukovytch de Kiev en février 2014 et la formation d'un gouvernement intérimaire par les partis d'opposition.

La Russie a contesté la légitimité de cette action, qualifiant les manifestants et le gouvernement intérimaire d'extrémistes de droite et prétextant une menace d'un génocide imminent contre les russophones de Crimée pour justifier une annexion rapide de la péninsule, suivie par l'envoi de troupes régulières et irrégulières et de matériel militaire dans l'est de l'Ukraine afin de lutter contre l'État ukrainien. Ce conflit a causé la mort de 14.000 personnes entre 2014 et 2022, dont 3.400 civils tués en grande majorité en 2014 et 2015 –au début de l'invasion.

Le contrôle du Kremlin sur les médias s'est intensifié pendant et après Euromaïdan, avec la dissolution de l'agence de presse indépendante RIA Novosti et le limogeage de Galina Timchenko et de son conseil de rédaction du journal Lenta, pour avoir fourni une couverture équilibrée de la crise ukrainienne. L'administration de Poutine a veillé à ce que les manifestations d'Euromaïdan ne franchissent pas la frontière, craignant qu'elles ne représentent une menace directe pour son pouvoir. Cette crainte a été alimentée par l'insistance de Poutine sur le fait qu'Euromaïdan était organisée et financée par les États-Unis, avançant l'idée que les États-Unis et l'Occident organisaient continuellement des «révolutions de couleur» pour déstabiliser la Russie, «jouant ainsi du lieu commun que la Russie est une forteresse assiégée».

La couverture médiatique russe des événements en Ukraine dépeint les manifestations d'Euromaïdan comme un coup d'État soutenu par les Américains, dirigé par des fascistes contre un président légitime, forçant la Russie à intervenir pour défendre les russophones de Crimée et de l'est de l'Ukraine.

Ce narratif du Kremlin est décomposé par Jade McGlynn en quatre éléments:

le nouveau gouvernement ukrainien est composé de Bandérites (nous y reviendrons ci-après);

le comportement du gouvernement ukrainien et occidental est semblable à celui des nazis;

la guerre dans l'est de l'Ukraine est une répétition de la Grande Guerre patriotique («le terme de la Russie pour la guerre de l'Union soviétique contre les nazis de 1941 à 1945»);

le «printemps russe» (ainsi est appelée l'invasion de l'est de l'Ukraine) et le retour de la Crimée sont une nouvelle Grande Victoire.

Bien que d'autres narrations aient été utilisées pour expliquer les événements de 2014 en Ukraine, le cadrage historique de la crise ukrainienne comme une répétition de la Grande Guerre patriotique a été une interprétation dominante dans la couverture médiatique alignée sur le Kremlin. Le principal but de cette narration était de délégitimer les revendications des manifestants d'Euromaïdan, mais l'État a également utilisé cette narration pour renforcer la dominance de la Grande Guerre patriotique dans la mémoire culturelle russe.

Le fantôme du collaborateur Stepan Bandera

La première itération du cadrage historique autour de la crise ukrainienne a été centrée sur la figure controversée de Stepan Bandera [homme politique nationaliste ukrainien qui a collaboré avec l'Allemagne nazie, ndlr] et a comparé les actions et les manifestations pro-Maïdan en Ukraine à la façon dont les ennemis internes et les collaborateurs ont affaibli le pouvoir soviétique et facilité les prises de contrôle nazies du territoire ukrainien pendant et avant la Grande Guerre patriotique.

Bien qu'il y eût en effet des soutiens de Bandera lors des manifestations d'Euromaïdan en 2013-2014, «expliquer que la majorité des manifestants avaient des opinions bandérites pour le futur de l'Ukraine serait absurde». Son utilisation par les médias affiliés au Kremlin visait à accentuer à outrance le rôle et la proéminence des partis d'extrême droite dans la politique post-Maïdan et donc, à délégitimer les manifestants et le nouveau gourvenement intérimaire.

L'idée sous-jacente à cette narration est que les Bandérites des années 1940 faisaient leur grand retour et avaient une fois de plus pris le contrôle en Ukraine pendant les manifestations d'Euromaïdan et le renversement de Viktor Ianoukovytch. Dans ce narratif complètement déconnecté de la réalité, les Bandérites étaient représentés par le nouveau gouvernement intérimaire à Kiev. Ils étaient supposément en train de priver les russophones de leurs droits, poursuivant leur haine idéologique des Russes et de toutes les minorités non ukrainiennes dans le but de purger le territoire de ses habitants et de son histoire russes. Pour appuyer ce narratif, le gouvernement a publié une multitude d'archives de guerre sur les crimes des collaborateurs nazis en Ukraine et rapporté des crimes commis par les (prétendus) Bandérites contemporains.

Les médias russes ont utilisé des tournures rhétoriques pour faire apparaître leurs analogies nazies comme factuelles.

La preuve supplémentaire pour démontrer la pertinence des comparaisons est déduite du comportement des Bandérites pendant la Grande Guerre patriotique: «Ils ont fait cela à l'époque, donc leurs héritiers font cela maintenant.» En décrivant les nationalistes ukrainiens comme des collaborateurs, «Poutine les a présentés comme déloyaux envers la Russie, impliquant que les événements en Ukraine étaient une affaire interne pour la Russie».

Durant les événement en Ukraine de 2014, et alors que la Russie annexait la péninsule de Crimée, la couverture médiatique est devenue de plus en plus hystérique. À partir de début mars 2014, les efforts visant à dépeindre les Ukrainiens non seulement comme des collaborateurs, mais comme des nazis à part entière, ont augmenté.

Le but de ce cadrage historique était de présenter les tentatives du gouvernement ukrainien intérimaire de restaurer la souveraineté dans le Donbass comme étant motivées par un «chauvinisme racial idéologique». L'argument «les Ukrainiens sont des nazis» n'a pas remplacé le récit centré autour de Stepan Bandera, mais il l'a intensifié, tandis que les médias tentaient de mobiliser autant de soutien que possible pour l'ingérence russe en Ukraine.

Les médias russes ont utilisé des tournures rhétoriques pour faire apparaître leurs analogies nazies comme factuelles, citant des documents historiques douteux ou sélectifs et utilisant des comparaisons avec des événements tels que l'incendie du Reichstag. Par ailleurs, le gouvernement russe a employé avec soin des documents d'archives nouvellement publiés concernant Stepan Bandera, les collaborateurs ukrainiens et l'occupation nazie de l'Ukraine pour mêler les faits historiques à la propagande contemporaine.

La Grande Guerre patriotique omniprésente

Lors de l'invasion de l'est de l'Ukraine à partir de 2014, les médias russes ont déployé un discours associant fréquemment les combats à ceux de la Grande Guerre patriotique de 1941 à 1945. Ce conflit mémoriel s'est traduit par la création de milices autoproclamées de «défense», souvent composées de volontaires russes, qui se sont transformées en véritables bataillons armés.

Ces groupes, considérés par le gouvernement et les médias russes comme des «partisans» héroïques défendant l'héritage de la Grande Victoire, se sont attaqués à l'armée ukrainienne et ses milices, comparées aux forces d'occupation nazies. L'objectif principal de ce narratif était de délégitimer la décision de l'armée ukrainienne de lutter contre l'ingérence militaire russe en Ukraine. Cet effort de sape de la légitimité des défenseurs ukrainiens s'est manifestement reproduit lors de l'invasion de l'Ukraine en 2022.

En parallèle, le discours médiatique russe a utilisé une terminologie généalogique pour présenter les forces russes comme descendantes légitimes de l'Armée rouge. En outre, la violence et les atrocités ont été largement exploitées par les médias pour susciter des émotions de peur et de panique parmi la population. Des descriptions crues de la souffrance pendant l'occupation nazie de Kiev ont été explicitement associées aux actions de l'armée ukrainienne en 2014, contribuant à une atmosphère de terreur et d'hystérie en Russie.

D'après Jade McGlynn, la consommation des médias russes par les russophones et les anciens citoyens soviétiques vivant en dehors de la Fédération de Russie, notamment dans l'est de l'Ukraine, «a probablement eu un énorme impact sur ces audiences». À Moscou, la couverture médiatique dramatique et alarmiste de la situation en Ukraine a créé un climat de tension, voire de guerre.

L'apogée de cette couverture a été atteinte lors de l'incendie de la Maison des syndicats d'Odessa le 2 mai 2014, quand les médias russes ont rapidement établi un parallèle entre cet incendie et le massacre de 1943 dans le village biélorusse de Khatyn, commis par des collaborateurs et volontaires nazis ukrainiens. Cet événement, couplé à des images choquantes de cadavres et de bâtiments incendiés, a alimenté la peur omniprésente d'une histoire qui se répète.

La répétition de la Grande Victoire

Alors que le Jour de la Victoire de 2014 approchait, l'appétit du Kremlin pour le risque a semblé s'estomper. À ce stade, une forte envie d'annexer le Donbass était ressentie dans toute la Russie. Pourtant, comme l'explique la chercheuse, l'annexion du Donbass n'aurait pas recréé l'euphorie de l'annexion de la Crimée et aurait entraîné un fardeau financier considérable. De plus, un conflit gelé ou occupé offrait au Kremlin beaucoup plus de leviers sans risquer de nuire encore plus aux relations avec l'Occident. En conséquence, le Kremlin a dû apaiser la rhétorique pour préparer les gens au fait que le Donbass ne «rentrerait pas à la maison».

À l'approche des référendums sur le statut de la république populaire de Donetsk et de la république populaire de Louhansk en mai 2014, le ton des médias et des responsables politiques russes est passé du conflit à la victoire. L'argument principal était que «l'implication russe en Ukraine était d'une certaine manière victorieuse parce que les héros séparatistes de l'est de l'Ukraine étaient maintenant libres de se souvenir de la véritable histoire de leurs grands-pères pendant la Grande Guerre patriotique».

Ce narratif a permis aux médias de se concentrer sur l'idée d'une Russie victorieuse pour compléter les célébrations du Jour de la Victoire et rétablir le triomphalisme du slogan post-annexion «La Crimée est à nous».

«En 2022, [les Russes] avaient déjà entendu [cette histoire] pendant huit ans: dans ce contexte, l'objectif de Poutine de dénazifier l'Ukraine ne paraissait pas obscène.» Jade McGlynn dans Memory Makers – The Politics of the Past in Putin's Russia

Enfin, après la victoire électorale de Petro Porochenko, il y a eu une diminution marquée des comparaisons par les médias et les politiciens de l'invasion de l'Ukraine avec la Grande Guerre patriotique. Pour remplacer ces comparaisons, les médias russes ont adopté une nouvelle narration axée sur l'identité, selon laquelle ils défendaient les compatriotes en Ukraine.

Après avoir mené un travail acharné de cadrage historique lors du début de l'invasion de l'Ukraine en 2014 qui visait à assimiler l'État ukrainien et son armée à des forces bandérites ou mêmes nazies, le Kremlin et ses médias ont pu, en 2022, récolter les fruits de ce qu'ils avaient semé:

«Le gouvernement et ses médias purent alors invoquer [ce narratif] pour obtenir un impact émotionnel sans avoir à préparer les audiences –les Russes reconnaissaient déjà cette histoire. En 2022, ils l'avaient déjà entendue pendant huit ans: dans ce contexte, l'objectif de Poutine de dénazifier l'Ukraine ne paraissait pas obscène –il n'avait que trop tardé.»

Les manipulations de l'histoire à travers le monde

La préoccupation vis-à-vis de l'histoire, particulièrement prononcée en Russie depuis 2012, se manifeste partout dans le monde. En effet, Jade McGlynn explique que les récits historiques ont supplanté le rôle parabolique de la religion dans l'enseignement de la moralité, du bien et du mal. D'après l'autrice, il en résulte une grande similitude entre l'utilisation de l'histoire et de l'idéologie.

Les utilisations de l'histoire dans le monde communiste et post-socialiste fournissent de nombreux parallèles avec la Russie, dont certains ont préfiguré la tragédie ukrainienne. La chercheuse relate notamment que durant les guerres yougoslaves, les médias serbes ont intrumentalisé la mémoire des atrocités commises par les Croates pendant la Seconde Guerre mondiale pour dépeindre l'armée croate des années 1990 comme une résurgence des combattants Oustachis des années 1940.

L'utilisation de l'histoire à des fins politiques n'est néanmoins pas exclusivement liée au monde post-communiste. Ainsi, durant et après le référendum sur le Brexit en 2016, certains médias et responsables politiques britanniques ont invoqué à plusieurs reprises la mémoire culturelle du Blitz et de la bataille d'Angleterre pour prouver la capacité du Royaume-Uni à réussir en dehors de l'UE.

Des schémas similaires d'utilisation de l'histoire sont également observables sur le continent américain. Aux États-Unis, par exemple, la mémoire clivante de la Confédération est utilisée dans le sud pour déterminer qui est un vrai Sudiste et pour évoquer une culture oubliée, qui serait menacée de disparition.

Par ailleurs, l'invocation de l'histoire et l'usage intensif du passé à des fins politiques sont des conséquences et des facteurs contribuant à un monde politique et des sociétés où histoire et identité sont de plus en plus étroitement liées. En 2020, au Royaume-Uni, plusieurs villes ont ainsi été témoins de grandes manifestations contre les statues de colonialistes et l'héritage colonial du pays. L'existence de médias libres dans les démocraties libérales ne sape pas nécessairement la puissance et le potentiel de ces récits, mais «ils fournissent une contestation et empêchent la codification qui a asphyxié la recherche historique et la vérité objective en Russie».

Néanmoins, malgré un tableau très sombre de l'utilisation du cadrage historique, Jade McGlynn rappelle que sa force de mobilisation et d'impact émotionnel peut être réorientée à des fins positives. L'invocation de l'histoire n'est donc pas intrinsèquement un acte négatif.

Il est de la plus haute importance d'étudier sérieusement les processus politiques et les discours en Russie pour comprendre ces mêmes phénomènes qui ont cours à travers le monde. Comme l'explique la chercheuse, la Russie est un exemple extrême de la manière dont l'histoire peut être sapée et redéfinie par le discours politique à des fins autoritaires et impérialistes, mais ce caractère extrême des manipulations de l'histoire rend plus facile l'identification de «modèles qui pourraient être présents mais plus discrets dans d'autres sociétés».

Comme le conclut Jade McGlynn dans son formidable livre, l'invasion totale et brutale de l'Ukraine révèle l'urgence d'étudier l'utilisation de narratifs historiques à des fins extrêmement néfastes, et l'urgence de trouver des manières de lutter contre ces dernières.