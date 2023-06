Les écrans rendraient nos enfants idiots? Une panique morale sans fondement

Temps de lecture: 8 min

«La multiplication des écrans engendre une décérébration à grande échelle»; «L'usage des écrans affecte l'intelligence, la santé mentale et la santé corporelle»; «Enfants et écrans: “On est face à un problème majeur de santé publique”»; «Écrans: comment ils font baisser le QI des petits»; «Éloignez les enfants des écrans!»... Depuis une dizaine d'années, la presse se fait écho de ce qui pourrait ressembler à une menace majeure: la télévision, les jeux vidéo ou encore les réseaux sociaux mettraient en péril l'intelligence de nos enfants, une intelligence supposée déclinante avec une prétendue baisse généralisée du quotient intellectuel (QI).

À grand renfort de titres alarmistes, de livres et de documentaires, le sentiment de menace est amplifié et sans cesse actualisé. Serions-nous devenus une génération d'adultes «crétins», qui par laxisme et ignorance fabriquerait une nouvelle génération de petits «crétins digitaux»? Serions-nous en train de nous livrer à un génocide de l'intelligence en autorisant nos gamins à jouer à Animal Crossing, consulter TikTok ou regarder Peppa Pig sur une chaîne de streaming? Devrions-nous refuser aux enfants et adolescents l'usage des smartphones, tablettes, ordinateurs et autres consoles, afin de ne pas peupler le monde de demain d'individus «décérébrés», agressifs et dépressifs?

Très vraisemblablement non, et c'est tout l'objet de l'ouvrage collectif Les enfants et les écrans, paru le 15 juin 2023, coordonné par Anne Cordier, professeure des universités en sciences de l'information et de la communication à l'université de Lorraine, et Séverine Erhel, maîtresse de conférences en psychologie cognitive et ergonomie à l'université Rennes II. Pas de démystification ici, mais de l'analyse permettant de prendre de la distance. Décortiquant de manière sourcée et nuancée, sans angélisme ni catastrophisme les mythes autour des usages numériques des jeunes, Les enfants et les écrans livre un constat sans appel: nous sommes face à une nouvelle «panique morale» visant les pratiques culturelles et médiatiques juvéniles.

Condescendance et peur

Le phénomène de «panique morale», décrit initialement dans les années 1970 par le sociologue sud-africain Stanley Cohen, se retrouve ici dans toutes ses caractéristiques: une menace exagérée (on y reviendra); un groupe de la population ou des pratiques stigmatisées sinon pathologisées, que l'on étrille; une médiatisation intensive servant de chambre d'écho et l'implication d'«entrepreneurs de morale» (militants, politiques, éditorialistes, etc.) qui statuent sur les normes et attisent les braises.

Pour le groupe cible, les jeunes (et leurs parents prétendument démissionnaires) sont une constante dans l'histoire des paniques morales, du flipper au rock'n roll en passant par les romans criminels, les jeux de plateaux ou les séries télévisées. Anne Cordier explique: «Nous avons tendance à considérer les enfants et les adolescents comme un public non construit et incapable d'être acteur de sa propre socialisation. Alors, nous nous disons que c'est à nous, adultes, de leur inculquer des normes, des règles, des façons de se comporter... face à des influences variées auxquelles ils sont soumis: les industries, les plateformes, les groupes de pairs, etc. Cette vision d'une jeunesse incapable de prendre le pouvoir est quelque chose d'historique et de bien ancré.»

La jeunesse serait tellement incapable de libre-arbitre que les «entrepreneurs de morale», qui prétendent pourtant défendre son bien-être (et son intelligence donc), se refusent à prendre en compte son avis et rechignent à écouter les enfants et les adolescents qui s'épanouissent dans des pratiques numériques.

«Derrière cela se cache aussi une peur des capacités subversives de la jeunesse, de ses capacités à investir des domaines de pouvoir auxquels les adultes n'ont pas accès, précise Anne Cordier. Des adultes qui développent alors des discours du type “on ne sait pas trop ce qu'ils font sur ces réseaux sociaux”, “ils font n'importe quoi”, “ils développent des idées très bizarres”... C'est typiquement cette idée qui s'incarne dans la peur du “crétin digital”.»

Idéologie, fantasme et réécriture du passé

Dans la ligne de mire également, des pratiques rattachées à des technologies qui apparaissent comme menaçantes. «Nous avons collectivement tendance à supposer que chaque nouvelle technologie se développe de manière autonome, indépendamment des vecteurs sociaux, économiques et individuels, expose Séverine Erhel. Il existe toujours une croyance que ces nouvelles technologies vont provoquer des changements, qu'ils soient bénéfiques dans une vision parfois idyllique des choses, ou, au contraire, néfastes. Cette vision, parfois portée par des universitaires, il faut bien le dire, consiste à penser que la technologie va nous corrompre et nous abîmer et s'inscrit dans la perspective d'un déterminisme technologique qui relève de l'idéologie.»

Pour la chercheuse, c'est cette idéologie qui conduit à penser que les technologies peuvent nuire aux individus indépendamment des contextes des usages. À cela, il faut ajouter une stigmatisation de la culture geek dans son intégralité, ainsi que la croyance en un mythe du «c'était mieux avant» qui idéalise les usages et comportements passés.

Anne Cordier donne ici l'exemple du temps partagé entre parents et enfants: «Il existe par exemple un fantasme sur le fait qu'une conversation aurait existé entre parents et enfants; qu'avant, ils avaient coutume de se parler. C'est totalement faux! Avant, les enfants n'avaient pas le droit de parler à table, ou bien ils mangeaient avant les adultes ou à une autre table! En outre, les études tendent aussi à montrer qu'un réseau comme TikTok est un levier de communication familiale et intergénérationnelle avec des enfants, des grands-parents et des parents qui entretiennent le lien avec des échanges de vidéos.»

Une étude brandie partout, sans apporter aucune nuance

D'ailleurs, les «entrepreneurs de morale» et tous ceux qui se font l'écho des paniques morales n'ont cure des études. Et ils se contrefichent de savoir si les rares analyses qu'ils brandissent à l'envi comme gage de la pertinence de leurs propos souffrent d'erreurs ou de biais méthodologiques. C'est typiquement le cas de celles qui ont conduit à évoquer une baisse de l'intelligence prétendument causée par un usage des écrans numériques.

Séverine Erhel rapporte: «L'idée selon laquelle il y aurait une diminution des capacités intellectuelles en France est basée sur un article des chercheurs Edward Dutton et Richard Lynn [paru en 2015 dans la revue Intelligence, ndlr], deux auteurs par ailleurs bien connus pour leurs positions suprémacistes, eugénistes et sexistes. Ils ont mené en France une étude dans laquelle ils ont comparé les résultats aux versions III et IV de la WAIS [Échelle d'intelligence pour adultes selon Wechsler, servant à mesurer le QI, ndlr] et ont estimé qu'il y avait une baisse générale du QI.»

«C'est un raisonnement totalement fallacieux, poursuit Séverine Erhel. D'une version à l'autre, les tâches sur les connaissances verbales notamment sont actualisées pour correspondre aux standards culturels de l'époque. Par exemple, sur les tâches de vocabulaire, si on pose aujourd'hui la question “qu'est-ce qu'une carte téléphonique?” à quelqu'un âgé de 16 ans, il n'est pas capable de répondre parce que ce n'est pas de sa génération. La WAIS III est pleine de questions ancrées dans la culture des années 1990 et 2000, portant sur des objets qui sont plus du tout contemporains. Alors forcément, les gens répondent mal. Mais, cette étude a été énormément reprise, sans réellement avoir été critiquée correctement.»

La variété des contenus disponibles offre différentes portes d'entrée sur le monde, ce qui peut favoriser le développement de l'intelligence.

Et lorsque, plus tard, des analyses plus fines ont été menées, elles n'ont pas montré une inversion de l'effet Flynn, qui décrit l'accroissement avec le temps des scores aux tests calculant un quotient intellectuel. Il y aurait tout au plus un ralentissement plutôt normal qui correspondrait à l'atteinte d'une sorte de plafond de verre en matière d'intelligence telle qu'elle est mesurée par les tests de QI –qui font d'ailleurs l'objet d'autres critiques, mais c'est un autre sujet...

Mais l'article de Dutton & Lynn a fait son chemin. Et puisque les erreurs et les biais de raisonnement ne sont pas un problème pour les «entrepreneurs de morale», ceux-ci n'hésitent pas à établir un lien de causalité entre la baisse prétendue de l'intelligence et l'augmentation du temps passé devant les écrans. Ici, nouvelle difficulté méthodologique: comment mesurer réellement cette hausse du temps passé devant les écrans et évaluer ce qu'il remplace? Et surtout, peut-on penser que tous les moments passés devant ces écrans se valent?

Comme le signale Anne Cordier, l'aspect qualitatif des usages n'est que rarement pris en compte. Ce n'est pas la même chose de passer trois à heures à scroller sur son écran, à regarder des vidéos de vulgarisation ou des tutoriels YouTube pour ensuite fabriquer des choses, ou à jouer à des jeux vidéo. Ce n'est pas non plus pareil de compulser des contenus seul dans son coin et s'en servir comme support de discussion et d'échange avec ses pairs ou ses parents. Mais, ces nuances, ainsi que le contexte global dans lequel se situe l'enfant ou l'ado, n'intéressent finalement que peu les semeurs de panique morale, pour qui le temps d'écran est forcément délétère.

Ils ne s'intéressent pas non plus aux nombreuses études qui montrent qu'un temps d'écran raisonnable, raisonné et accompagné, durant lequel le jeune utilisateur est davantage acteur que récepteur passif, peut au contraire avoir des bénéfices pour le développement cognitif ou l'intelligence sociale des jeunes. En outre, la variété des contenus et des supports disponibles offre différentes portes d'entrée sur le monde et la culture, ce qui est potentiellement favorable au développement de l'intelligence.

Vérification d'information: non, les jeunes ne sont pas moins vigilants

Un dernier point au sujet de cette intelligence estimée en déclin. Une idée reçue nous invite à penser que les jeunes sont crédules face aux écrans et qu'ils ne savent pas faire la part des choses entre informations et fake news.

Là encore, Anne Cordier invite à la mesure: «On retrouve cette conception de la jeunesse qui ne sait pas faire, qui ne sait pas évaluer. Il y a derrière cela d'abord un enjeu marketing pour soutenir des projets de fact-checking ou des espèces d'outils d'éducation à l'évaluation de l'information comme si, avec une vidéo de deux heures, il était possible d'apprendre à évaluer l'information. Mais ça, c'est très rentable et lucratif. Il y a une deuxième chose, c'est l'incompréhension de ce que c'est qu'évaluer l'information. Cette évaluation est quelque chose de très complexe qui nécessite de distinguer les contenus par sous-tâches. Ce que nous avons pu constater, c'est que les enfants et surtout les adolescents font preuve d'une certaine vigilance.»

La chercheuse tempère néanmoins: «Vigilance ne veut pas dire compétence et la question qui se pose est celle des critères qui permettent d'évaluer une information. Ceux-ci sont multiples et varient en fonction des situations, des sources et des personnes. Mais ce qui ressort, c'est que ce ne sont pas les jeunes mais les seniors qui ont une plus forte propension à partager des fake news.» En outre, il convient de prendre garde à l'assimilation entre fake news et complotisme: «On peut tout à fait se tromper dans l'évaluation d'une information et ne pas être complotiste. Et puis se tromper à un moment sur une information et pas à un autre moment.»

Le fait est là aujourd'hui: rien ne laisse à penser que les jeunes soient moins intelligents, moins capables de discernement ni même moins sociables. Et s'il convient pour les parents de s'intéresser à leurs usages du numérique et de les accompagner (ce qui revient aussi à poser certaines limites), il n'y a nulle raison fondée de leur interdire l'accès aux réseaux sociaux ou aux jeux vidéo, ni à alimenter une culpabilité ou une anxiété devant des écrans allumés.