La journée de plage à l'envers, ou comment en profiter avec vos tout-petits

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur HuffPost

Crème solaire, brassards plus ou moins assortis, parasols et changes… C'est armé jusqu'aux dents que les jeunes parents débarquent sur les plages l'été avec leurs bout'choux. Pour ces derniers, la journée de plage est un jour de conquête: éclaboussures au bord de l'eau, écrasage de crabes, assaut de châteaux de sable et braquage de pelle et seau du voisin...

Kelsey Pomeroy, maman de deux petits garçons habitant dans le Kansas (États-Unis), en a eu marre d'assurer la base arrière de leur champ de bataille. Dans le HuffPost, elle revient sur le déroulement de ces traditionnelles journées de plage en famille lorsqu'elle était enfant: petit déjeuner puis départ à la plage pour la journée entière avec pique-nique le midi, retour en fin d'après-midi pour se doucher, avant de ressortir pour dîner au restaurant. Devenue mère, Kelsey s'étonne de cette routine: «C'est littéralement l'opposé d'un programme adapté aux plus petits enfants.»

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Sur Instagram, elle présente sa méthode d'une «journée de plage à l'envers». Depuis sa publication en février, la vidéo a cumulé près de 2 millions de vues. «Cette prise de conscience m'a fait aimer aller à la plage avec des enfants en bas âge», assure-t-elle.

Éviter la foule et le soleil, sans sauter la sieste

Pour profiter de la plage malgré les 1 et 4 ans de ses fils, Kelsey Pomeroy a donc changé le planning classique. Le matin, ils font des activités plus rapides et plus simples, comme aller à la piscine ou au parc, suivies d'un déjeuner au restaurant. Ensuite, elle met ses enfants à la sieste. Après le réveil, ils se rendent à la plage vers 15 ou 16h, et pique-niquent pour dîner, au coucher du soleil.

L'Américaine voit dans cette routine plus d'un avantage. Elle estime tout d'abord que les restaurants sont moins prisés (et moins chers) à l'heure du déjeuner, ce qui tombe bien, étant donné qu'elle observe que les jeunes enfants ont tendance à mieux manger plus tôt dans la journée. «Je suis prête à tout pour éviter de dîner à 18h avec des enfants fatigués», affirme-t-elle. Deuxième avantage: la fréquentation. La plage est en effet nettement moins bondée en fin d'après-midi et en début de soirée, une fois que les vacanciers sont rentrés chez eux.

En fin d'après-midi, l'indice UV est aussi plus faible, ce qui permet de ne pas s'encombrer d'un parasol ou de se battre avec la crème solaire toutes les heures.

Pas besoin de se battre non plus quand vient l'heure de partir: «Pour les enfants qui ont du mal à mettre fin à une activité, voir le soleil se coucher est un moyen explicite de savoir qu'il est l'heure d'aller au lit», explique l'Instagrameuse. La plage «est aussi une activité amusante mais peu stimulante, qui fatigue les enfants et les aide à se détendre pour la nuit, ajoute-t-elle. Nous quittons la plage, nous les lavons et nous les mettons directement au lit.»

Cela dit, une journée à l'envers ne convient pas forcément à toutes les familles, ni à toutes les plages. Si vous prévoyez d'aller à l'eau avec vos enfants ou que certains sont en âge de nager, n'oubliez pas de vous assurer que le maître-nageur est encore en service, ou que la plage est bien dans une zone sous surveillance. Pour des enfants du même âge que ceux de Kelsey, qui jouent généralement dans le sable et au bord de l'eau, le problème est moindre.

Avec petits, grands ou même sans enfants, la journée de plage à l'envers présente de nombreux avantages pour tous ceux qui veulent rester au soleil sans se surexposer, éviter l'excitation et les foules, ou encore, économiser un peu d'argent.