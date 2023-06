Menacés mais passionnés, les journalistes fixeurs en Afrique racontent leur métier

Temps de lecture: 6 min

Sur le continent africain, les sujets ne manquent pas: urgence climatique, terrorisme, phénomènes migratoires, présence d'investisseurs chinois et indiens, ingérence russe, etc. Pour réaliser des reportages qui seront ensuite diffusés dans des médias européens, les journalistes envoyés spéciaux travaillent régulièrement avec des fixeurs. Ils ne bénéficient pas de statut officiel, mais les fixeurs peuvent être considérés comme des journalistes, s'ils n'exercent pas déjà ce métier dans leur pays d'origine.

Derrière ce terme, apparu lors de la guerre du Golfe en 1991 et qui vient de l'anglais «to fix», qui signifie «arranger, préparer», il y a une tâche aux multiples facettes. Ils sont les traducteurs, les informateurs, les chauffeurs et surtout les yeux et les oreilles des journalistes étrangers sur le terrain. Sans eux, impossible de faire vite, difficile de faire bien.

Qui sont-ils? Quels sont leurs profils? Mais surtout, comment vivent-ils personnellement ce métier? Contrairement aux journalistes étrangers qui peuvent rentrer à tout moment chez eux, eux ne peuvent pas partir.

«Je pense toujours à ma sécurité en premier, c'est primordial»

En Afrique, des conflits armés sont toujours en cours, qu'il faut continuer de médiatiser. Notamment au Soudan, au Tigré –région autonome du nord de l'Éthiopie– ainsi qu'en République démocratique du Congo (RDC), dans la province du Nord-Kivu. Lorsque des médias européens envoient des reporters au Nord-Kivu (situé à l'est de la RDC), Moses Sawasawa, photojournaliste de 24 ans, aide parfois des journalistes étrangers à obtenir des accréditations.

Âgé de 24 ans, Moses Sawasawa est photojournaliste et fixeur en République démocratique du Congo (RDC). | DR

Correspondant de l'agence de presse américaine Associated Press (AP), Moses Sawasawa collabore régulièrement avec The Guardian et Libération. Conscient des risques, Moses Sawasawa est l'inverse d'une tête brûlée. Après avoir analysé la situation dans la province, il a déjà refusé de travailler avec certains médias et journalistes étrangers.

En avril 2023, lorsque les rebelles du M23 quittent le village de Bunagana, au Nord-Kivu et à la frontière avec l'Ouganda, après près de dix mois d'occupation, des dizaines de journalistes étrangers lui écrivent, mais il refuse toutes les propositions de collaborations. «Je pense toujours à ma sécurité en premier, c'est primordial. La plupart des journalistes étrangers font leur reportage et le publient une fois rentrés chez eux. Tout ça peut retomber sur la tête du fixeur, alors qu'eux n'ont plus grand-chose à craindre», détaille-t-il.

Interpellé plusieurs fois, il a déjà vu son matériel détruit sous ses yeux, mais il continue d'exercer son métier par vocation, dans un pays où la liberté de la presse n'existe que sur le papier. Parmi les sujets qui l'ont marqué, Moses Sawasawa se souvient péniblement d'une matinée du mois de mai dernier, durant de terribles inondations au Sud-Kivu, qui ont engendré au moins 400 morts, 5.000 disparus et 3.000 familles sans-abri. «Tu te sens inefficace, mais tu essaies de bouger ton doigt pour appuyer sur le déclencheur de l'appareil photo, sans rien dire, avoue-t-il. Devant tous ces corps déchirés et déshabillés, tu réalises que ton appareil pèse presque cent kilos.»

Certains journalistes fixeurs sont parfois emprisonnés, torturés ou encore assassinés. Que ce soit au Cameroun, au Mali ou en RDC, la plupart des affaires de journalistes assassinés ne sont pas élucidées. Même lorsque des enquêtes sont ouvertes, elles ne parviennent pas toujours à remonter jusqu'aux commanditaires, comme l'illustrent les cas du journaliste camerounais Martinez Zogo et de son homologue rwandais John Williams Ntwali.

«Avec des journalistes blancs, c'est toujours extrêmement périlleux»

Dans la Corne de l'Afrique, la Somalie demeure «le pays le plus dangereux pour les journalistes» du continent, d'après l'ONG française Reporters sans frontières (RSF), qui le classe au 141e rang sur 180 pays dans son classement mondial de la liberté de la presse. Depuis 2010, plus d'une cinquantaine de professionnels des médias ont été tués dans le pays. Malgré ces chiffres, certains médias étrangers continuent de produire des reportages, avec l'aide cruciale des fixeurs locaux.

Parmi ces hommes de l'ombre, dont le courage n'est plus à prouver, Mohamed Ibrahim Bulbul, 27 ans, a déjà collaboré avec des dizaines de médias européens. Sa réputation de journaliste infatigable et amoureux de son métier a dépassé les frontières de la Somalie. «Être fixeur à Mogadiscio [la capitale de la Somalie, ndlr], c'est porter de grandes responsabilités. La Somalie lutte depuis plusieurs années contre l'insurrection islamiste, menée notamment par les Chabab. Travailler ici avec des journalistes blancs, c'est toujours extrêmement périlleux car les groupes terroristes prennent régulièrement les étrangers pour cible et les enlèvent.»

«Pour moi, le métier de fixeur en Somalie, c'est comme être un poisson qui nage dans des eaux empoisonnées, mais qu'est-ce que j'aime faire ça.» Mohamed Ibrahim Bulbul, journaliste et fixeur somalien de 27 ans

Mohamed Ibrahim Bulbul continue son métier, pour «continuer à progresser et pour gagner sa vie». En amont de l'arrivée des équipes de journalistes étrangers, il s'occupe des accréditations presse, réserve les hôtels, travaille les sujets avec eux et évalue les risques avant chaque interview. Tout est minutieusement analysé, il n'y a pas de place à l'erreur. Aujourd'hui basé à Mogadiscio, Mohamed Ibrahim Bulbul a dû entrer en clandestinité en 2019, à la suite d'un reportage qui a bien fallu lui coûter la vie.

En septembre 2019, il publie un article qui révèle l'infiltration des Chabab au sein d'entreprises locales de la capitale. Le lendemain de la parution de son enquête, des membres du groupe djihadiste ont commencé à le menacer sans relâche. «Un terroriste m'a appelé pour me dire qu'il allait bientôt me tuer, raconte-t-il. Il a précisé qu'il connaissait chaque membre de ma famille et l'adresse de mon domicile. Après plusieurs déménagements, j'ai dû me résoudre à quitter le pays. C'était ma seule option. Je suis revenu fin 2021. Pour moi, le métier de fixeur en Somalie, c'est comme être un poisson qui nage dans des eaux empoisonnées, mais qu'est-ce que j'aime faire ça.»

La plupart des fixeurs que nous avons interrogés expliquent unanimement que leur profession prend encore plus de sens depuis que le continent est le nouveau laboratoire de la désinformation et de la propagande. En Zambie, John Chola, 50 ans, dont plus de vingt années d'expérience en tant que fixeur, a déjà subi de multiples pressions de la part du gouvernement.

«J'ai plusieurs fois perdu mon emploi parce que des hommes politiques ont menacé directement mes employeurs. La vie d'un journaliste, surtout en Afrique, est si fragile. J'enquête sur des affaires de corruption, avec des journalistes étrangers notamment. Je travaille de manière indépendante maintenant, j'aime mon boulot plus que tout», confie John Chola, qui a collaboré de nombreuses fois avec la BBC.

Pour le journaliste somalien Mohamed Ibrahim Bulbul, 27 ans et déjà menacé de mort par les islamistes chabab, «être fixeur à Mogadiscio, c'est porter de grandes responsabilités». | DR

Des pressions, mais «le sentiment de contribuer à l'histoire»

En Sierra Leone, Saidu Bah, 34 ans, est le correspondant de l'Agence France-Presse (AFP), mais également fixeur. Des pressions, il en a encaissé et en encaisse encore, notamment lorsque des journalistes lui demandent de travailler avec eux sur des sujets concernant les mutilations génitales ou l'avortement, sujets considérés comme tabous en raison des croyances culturelles. «Je les fais tout de même car ce sont des sujets qu'on ne peut pas mettre sous le tapis. J'ai le sentiment de contribuer à l'histoire de mon pays», précise le journaliste depuis Freetown, la capitale de cet État d'Afrique de l'Ouest.

Absence de reconnaissance, paiements à la tâche sans être déclarés, pressions gouvernementales, risques décuplés... Autant d'éléments avec lesquels les journalistes fixeurs doivent composer. À cela s'ajoute la paranoïa de certains dirigeants politiques africains. Le simple fait de collaborer avec des envoyés spéciaux peut rendre le fixeur suspect. Dans des contextes de guerres ou de tensions, un rien suffit pour qu'il soit désigné comme un espion.

Le point fort d'un fixeur, être «un local», peut aussi devenir sa plus grande faiblesse. Pour le journaliste sénégalais Sadibou Marong, responsable du bureau basé en Afrique de l'Ouest (à Dakar) de Reporters sans frontières, c'est une donnée supplémentaire pour les protéger coûte que coûte. «On a vu de nombreux cas en RDC, notamment. Dès que des chefs de province voient un fixeur local travailler avec des étrangers sur le terrain, il est suspecté de tout et n'importe quoi», indique-t-il.

Fin mai et début juin 2023, lors des manifestations au Sénégal qui ont suivi la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko, de nombreux journalistes locaux ont été empêchés de faire leur métier. «À Dakar, des fixeurs subissent des pressions. Il y a seulement quelques semaines, certains d'entre eux ont été interdits de couvrir les manifestations. Les forces de l'ordre leur ont mis directement la pression. RSF continuera d'essayer de les aider, autant que possible», conclut Sadibou Marong.

Pour tous les fixeurs que nous avons interviewés, l'absence de distance avec le terrain contribue à leur laisser des traces et blessures, autant physiques que psychologiques. Malgré ces épreuves et difficultés, rares sont ceux qui regrettent leur engagement. Si tous souhaitent continuer d'exercer leur profession, ils sont unanimes sur le fait qu'ils manquent de reconnaissance... Autant de la part des médias que du grand public, qui continue, pour la plupart, d'ignorer leur existence.