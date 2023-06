Ces conseils de cuisine que vous pouvez transgresser en toute sécurité

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Le monde de la cuisine est fait d'idées reçues: ainsi avez-vous peut-être déjà entendu qu'il ne faut pas manger de moules fermées, qu'il ne faut pas laver les champignons ou encore qu'il faut saler les légumineuses uniquement à la fin de la cuisson. Sachez que tout ceci n'est pas vrai, rétorque le Guardian.

«Oubliez ce que vous avez appris sur les genoux de votre mère, ce qui est écrit sur l'emballage, ou ce que vous avez entendu un jour un chef cuisinier dire dans “Saturday Kitchen” [une émission de cuisine de la BBC, ndlr]», écrit Felicity Cloake, la journaliste du Guardian. Elle revient sur des règles culinaires que vous pouvez outrepasser en toute sécurité.

Eau des pâtes et graines de piment

Le premier conseil concerne le taux de sel dans l'eau des pâtes. Certains auteurs culinaires disent que cette eau nécessite d'être aussi salée que la mer. «Si vous vous êtes déjà pris une vague en pleine figure, vous savez que la salinité est bien trop élevée pour la consommation humaine», tempère Felicity Cloake, qui souligne que ces mêmes auteurs se trompent tout simplement sur le taux de sel de l'océan (qui est environ d'une trentaine de grammes par litre). Ils ne se méprennent toutefois pas sur la manière de cuire les pâtes: 10 grammes par litre est par exemple le taux recommandé par le chef étoilé Giorgio Locatelli.

Le journal britannique revient ensuite sur une idée bien tenace: il ne faut pas laver les champignons, parce que cela les rendrait mous et trempés. Au contraire, l'humidité ajoutée est un atout pour ces aliments. «Pendant que les champignons se vident de leur eau, ils n'absorbent pas d'huile. Lorsque l'ébullition s'arrête, ils se sont déjà rétractés et ne sont donc pas aussi poreux que des champignons crus», observe Dave Arnold, de l'International Culinary Center.

Autre idée reçue démontée par le Guardian: les graines de piment sont responsables du piquant de cet aliment, et il faudrait donc les enlever le plus méticuleusement possible. C'est à nouveau faux: le côté épicé provient en réalité de la membrane blanche qui lie les graines à la chair du piment.

Ouvrez les moules

Vous a-t-on déjà dit qu'il ne fallait surtout pas saler les légumineuses au début de leur cuisson à la poêle? L'argument avancé est que le sel ôterait l'humidité de ces aliments et les rendrait durs. S'il est vrai que ce condiment réduit la vitesse à laquelle les légumineuses absorbent l'eau, Harold McGee, auteur spécialisé dans l'alimentation, écrit dans son livre On Food And Cooking que les légumes secs continueront à ramollir, même avec du sel. Aucune inquiétude à avoir, donc.

Passons enfin aux moules. Vous avez sûrement entendu un jour qu'il ne faut pas les consommer si elles sont fermées. Sachez que cette recommandation n'est pas universelle. «Toute moule qui peut être ouverte facilement peut être mangée en toute sécurité», affirme Felicity Cloake.

Seuls les mollusques ayant la coquille brisée ou étant déjà ouverts avant la cuisson doivent être examinés plus scrupuleusement: s'ils ne se referment pas en tapotant dessus, ils sont probablement morts et vous pouvez vous en débarrasser. Et ne vous inquiétez pas de tomber sur une moule avariée: selon la blogueuse culinaire espagnole Harley Gutiérrez, celles-ci ont une odeur «de chair et de fruits de mer en décomposition». Elle serait si forte qu'il serait «difficile de s'en approcher».