«No sex»: la jeunesse a d'autres rêves et d'autres modèles

L'asexualité et l'abstinence sont de plus en plus visibles dans notre société. Regroupées sous le terme générique du «no sex», elles nous interrogent sur la norme ou l'hétérogénéité et viennent bouleverser les scripts traditionnels de la sexualité. Le sujet est encore tabou car quand le sexe n'y est pas, la société tremble. Ne pas éprouver de désir, ni avoir de sexualité, est souvent considéré comme douteux, voire anormal.

Le «no sex» est toujours-déjà stigmatisé, pathologisé, quand il n'est pas considéré comme un épisode forcément temporaire auquel il est nécessaire de remédier... L'absence de rapports sexuels questionne et met mal à l'aise tant la société que la communauté scientifique. La principale raison est que cette absence s'avère généralement associée au vide ou au rejet d'autrui qu'elle pourrait induire. L'absence de pulsion sexuelle est fréquemment perçue comme un refus du sexe et non une faculté de déplacement (par la sublimation) vers autre chose.

Ne pourrait-on pas penser l'absence de sexualité autrement que par le néant ou par le vide? Considérer la nouvelle visibilité de l'abstinence et de l'asexualité comme des enjeux socio-sexologiques majeurs pour comprendre notre contemporanéité?

De l'overdose du désir et l'asphyxie progressive du plaisir

En 2022, pour un sondage IFOP, 43% des jeunes de 15-24 ans ont déclaré ne pas avoir eu de rapport sexuels durant l'année écoulée. Par ailleurs, depuis une vingtaine d'années, la demande principale des femmes qui consultent en sexologie est celle de la perte ou de l'absence de libido. Ne plus avoir envie de relations sexuelles devient, pour beaucoup de personnes, une réalité.

Qu'est-ce à dire? La liberté sexuelle serait-elle en train de changer de pratiques et de paradigme? Où passe alors l'excitation? Les personnes asexuelles ou abstinentes pratiquent-elles quand même la masturbation? De quoi le «no sex» devient-il le nom? Serait-il la clé pour comprendre et déjouer les rouages grippés d'un monde hypersexualisé, écœuré jusqu'à l'overdose? À vrai dire, depuis l'essor de la mondialisation, soutenue par l'arrivée d'internet, notre société occidentale a une fâcheuse tendance à cultiver la philosophie du «trop», où tout n'est plus qu'injonctions, effusions, agressions, addictions…

Bien souvent, la sexualité n'est plus liée au principe de plaisir mais aux records, aux performances et aux enjeux de domination. De surcroît, la sexualité est devenue un objet comme un autre; elle est «consommée». Jusqu'au vertige parfois. L'heure est à l'overdose du désir et à l'asphyxie progressive du plaisir. Le sexe actuel, avec ses soutènements porno-commerciaux, a envahi l'ensemble des espaces publics et mentaux. Il s'est répandu jusque dans les cours de récréation, sans plus avoir quoi que ce soit de récréatif. Garrotté par les ressorts marchands des industries du X, il semble à bout de souffle et à bout d'idées.

Le sexe ne fait plus rêver

Et si la visibilité des personnes asexuelles et des personnes abstinentes dans les médias désignait, en creux, la face noire du sexe contemporain? Le fait qu'un jeune sur deux entre 15 et 24 ans déclare ne pas avoir fait l'amour durant l'année écoulée est un élément qui vient révéler quelque chose de notre société. «Le sexe ne nous fait plus rêver. Les modèles que vous nous proposez ne nous correspondent pas», proclame la jeune génération, à l'image des publications actuelles et des témoignages des personnes en cabinets de consultations.

Aussi, face à l'élan centrifuge que notre modernité génère, certaines personnes choisissent l'élan inverse, l'élan centripète. Ce dernier réduit et recentre les forces en un même cœur. Et du cœur au corps, il n'y a qu'un pas. C'est le pas de côté qu'une partie de la jeune génération –entre autres– décide de faire pour tenter d'alerter les moins jeunes sur les dérives de la surconsommation et de la marchandisation en tout genre, y compris sexuelle et pornographique.

À travers ces nouveaux scripts sexuels et amoureux, c'est toute l'histoire d'une société qui se trouve à nouveau questionnée, révolutionnée.

L'enjeu générationnel est à prendre en compte. La société a tellement changé avec l'arrivée du numérique dans nos vies que les générations Y et Z, biberonnées aux us et coutumes du monde cyber dès leur naissance, ont une vision des potentialités –mais aussi des dommages et des risques– plus affinée que les générations précédentes (qui ont encore le pouvoir décisionnaire et les rôles clés).

Cela peut prendre l'effet d'un paradoxe, mais les jeunes qui se désintéressent de plus en plus du sexe en viennent à faire office de «surmoi» et de régulateur moral face aux excès du porno, des industries du X et tout ce qui représente la consommation à outrance dans notre société.

Une nouvelle bataille d'Hernani entre les anciens et les modernes s'annoncerait-elle? Plusieurs études tendent à l'indiquer. Au conflit de générations évoqué, je proposerais plutôt l'idée d'une rencontre nécessaire entre deux mondes qui se concurrencent et se complètent: le principe de plaisir face au principe de réalité.

De la pulsion sexuelle à la pulsion d'autoconservation

Face à l'explosion, la protection. Face à l'addiction et la compulsion, la frugalité et la maîtrise des effusions. Face au nombre de couples divorcés, la recherche de nouveaux types de conjugalité. Face aux excès de la décharge, l'engouement pour le repli qui protège et recharge. La pulsion change de registre. À travers ces nouveaux scripts sexuels et amoureux, c'est toute l'histoire d'une société qui se trouve à nouveau questionnée, révolutionnée. Si la génération des baby-boomers a connu la pulsion sexuelle à foison, les générations suivantes sont poussées à mettre en exergue sa petite sœur pulsionnelle, à savoir la pulsion d'autoconservation.

Selon Freud, pulsion d'autoconservation et pulsion sexuelle représentaient les deux parties d'un même tout: la pulsion de vie. C'est pourquoi, il n'est pas osé de considérer ces deux pulsions comme les sœurs d'une même famille: la famille Éros, pulsion de vie, face à une famille ennemie: la famille Thanatos, pulsion de mort.

La pulsion d'autoconservation, comme son nom l'indique, conserve. Il en va de la conservation de soi, mais aussi de la préservation du désir. Ces derniers ne sont alors ni vampirisés, ni annihilés par les plaisirs stéréotypés que véhiculent notre société actuelle. Ils restent intacts. Ce qui d'une certaine manière, permet au principe de plaisir –qui a connu bien des malaises dans notre civilisation– de se refaire une santé…

Le «no sex» vient bouleverser les codes établis au profit de nouveaux gestes littéraires, éthiques, politiques, relationnels et amoureux.

C'est pourquoi jouissance et abstinence sont deux réponses possibles face aux pulsions mortifères. Les deux possèdent une dynamique interne qui font d'elles des alliées complémentaires face au chaos, à la grande dépression voire la décompensation. Aussi, les «jouisseurs» et les «stoïciens» peuvent se rejoindre au nom d'une lutte commune contre les dérèglements actuels (pulsion de mort en action).

Il est important de rappeler que les personnes qui pratiquent le «no sex» s'inscrivent dans un élan de vie. Certes, un élan moins visible que celui dit des «bons vivants» par exemple, mais tout aussi essentiel pour maintenir la structure et la cohérence de soi, et aussi du système dans lequel chacun évolue. Voilà de quoi la révolution du «no sex» est déjà le nom: la pulsion d'autoconservation en tant que pulsion de vie, face à Thanatos, la pulsion de mort.

Un nouvel amour courtois?

Ainsi, la révolution du «no sex» dessine une nouvelle articulation des pulsions où la tempérance des débordements de la pulsion sexuelle se voit assurée par la pulsion d'autoconservation. La perte de l'hédonisme est compensée par un nouveau stoïcisme. L'on pourrait dire encore qu'au regard de notre actualité, le principe de plaisir cède sa place au principe de réalité. Désormais, avant de penser au sexe et à la jouissance, l'humain pense d'abord à sa sécurité. À sa pérennité. Car pour pouvoir jouir et éprouver du plaisir, encore faut-il être en vie. Osons dire que l'en-vie précède l'envie.

La révolution du «no sex» vient nous le rappeler: il s'agit de se recentrer sur soi pour pouvoir durer. C'est pourquoi les jeunes qui n'ont plus envie de faire l'amour (tel qu'il se fait), les personnes d'orientation asexuelle et les personnes abstinentes délivrent un message fort à la société: en isolant la pulsion sexuelle de leur mode de vie, ils la protègent du mortifère et de l'asphyxie. Poétique d'un nouvel art d'aimer, dégénitalisation et sublimation sexuelle font partie de l'étayage des pratiques proclamées.

Tels des troubadours au temps de l'amour courtois, les personnes qui pratiquent le «no sex» viennent, d'une certaine manière, bouleverser les codes établis au profit de nouveaux gestes littéraires, éthiques, politiques, relationnels et amoureux. Le «no sex» indique, entre autres, que le sexe actuel est à réinventer. Tout comme il y a mille et une bonnes raisons de faire l'amour, il y a mille et une bonnes raisons de ne pas ou de ne plus faire l'amour. Ne pas l'entendre serait prendre le risque de passer à côté des mutations actuelles de notre société.