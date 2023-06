Ni Charlotte, ni Miranda, ni Samantha: nous sommes tous et toutes des Carrie Bradshaw

Temps de lecture: 5 min

Sex and the City est entré dans ma vie pendant la pandémie de Covid-19, à la faveur d'une période d'isolement que nous avons passée ensemble avec ma copine. 2020 a été une période d'expérimentation effrénée: teinture capillaire maison, commandes de plats à emporter deux fois par jour, et consommation de plusieurs saisons d'une rom com vintage de HBO qui, à ce jour, reste terra incognita pour la plupart des hommes hétérosexuels.

Par le passé, j'avais cru à tort que Sex and the City était dans le même registre que Girls, une série aseptisée déclinant diverses expériences traumatiques, jouant davantage sur l'identification que sur les ressorts gaguesques d'une bonne sitcom. Mais j'avais tort, à la fois d'avoir nourri ces préjugés et d'avoir attendu si longtemps pour ouvrir mon cœur à la série. Sex and the City est un petit miracle de légèreté et d'impertinence –un sommet du divertissement tel qu'il se pratiquait avant le 11 septembre 2001.

En voyant ces quatre copines qui passent leur temps à traîner et à boire des cocktails flashy tout en évaluant les avantages et les inconvénients des différents types de mecs, j'ai été happé et, surtout, j'ai enfin acquis des fondements culturels indispensables. Ceux qui permettent de répondre à une question récurrente des quiz BuzzFeed et des débuts de soirées entre filles depuis 1998: «Es-tu une Carrie, une Miranda, une Samantha ou une Charlotte?»

L'inévitable vérité

La taxonomie de base est la suivante: Samantha est hédoniste, Miranda est indépendante, Charlotte est une romantique et Carrie est un vrai chaos. C'est un cadre assez souple pour qu'on puisse le plaquer sur n'importe quel groupe d'ami·es, de la même manière que les horoscopes sont rédigés avec un flou suffisant pour embrasser les insondables complexités de l'âme humaine. (Au cas où vous seriez curieux, je suis Taureau et, selon BuzzFeed , je suis Miranda).

Cependant, après avoir découvert cette série culte près de vingt ans après sa diffusion –et après avoir regardé avec perplexité la moitié du deuxième film, puis consommé l'intégralité de l'affligeant reboot – je pense qu'il est grand temps d'admettre la vérité:

Nous sommes tous fondamentalement des Carrie. Voilà, c'est une affaire classée.

Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme Miranda: une cynique convaincue et dogmatique qui est viscéralement incapable de se réjouir de la vie amoureuse de ses amies, au point que le reboot, And Just Like That... a dû intégrer l' histoire psychédélique de Che Diaz pour mieux cerner les racines de son ressentiment. (Si quelqu'un de proche me comparait à Miranda, je mettrais des jours à m'en remettre).

Samantha est l'incarnation dionysiaque de la sensualité portée à son paroxysme, et si regrettable cela soit-il, personne sur cette planète n'est capable de profiter de la vie autant qu'elle. Quant à Charlotte, elle nous ferait croire que New York est une ville peuplée d'ingénues de 37 ans qui ont brillamment réussi et qui abordent leurs relations personnelles comme si elles venaient de subir un grave traumatisme crânien.

Cela nous amène à Carrie, qui est le seul personnage à avoir des désirs et des besoins équilibrés et cohérents. Carrie veut un mariage solide, mais elle ne veut pas sacrifier ses aspirations professionnelles! Elle apprécie son indépendance de citadine, mais s'inquiète de passer à côté des charmes de la vie domestique! Elle aime le sexe, mais déteste les dates! À qui cela vous fait-il penser? Littéralement à toutes les personnes que vous connaissez.

Cumul de tensions

Les tensions qui animent les trois autres femmes sont toutes présentes chez Carrie. Elle partage à certains égards l'insatisfaction et la lassitude de Miranda, le narcissisme égoïste de Samantha et la tendance de Charlotte à l'auto-sabotage par excès de romantisme –pensez à ces moments de folie où il vaudrait mieux écouter sa tête plutôt que son cœur (justice soit rendue à Aidan, et à Steve, d'ailleurs).

La différence est que, pour Carrie, toutes ces faiblesses et ces contradictions ne l'arriment pas à un code moral immuable. Elle est multiple et fait preuve d'une certaine capacité à résister, ou du moins à enquêter sur son ça ô combien vorace. Les autres personnages, bien qu'indispensables, ne sont pas dotés d'un tel pouvoir. Samantha Jones est asservie aux exigences caricaturales de Samantha Jones. Il faudrait avoir subi une lobotomie pour s'identifier vraiment à elle.

Carrie est bien le personnage principal de Sex and the City, et les personnages principaux se doivent d'être proches de la réalité. Nous pouvons reconnaître notre face sombre en Miranda ou en Charlotte –et éventuellement notre face solaire en Samantha– mais les lois de la gravité nous ramènent toujours à Carrie et à son monologue intérieur. Jamais trop euphorique, jamais trop déprimée, et toujours à peu près saine d'esprit lorsqu'elle se promène dans New York avec tous ses doutes et ses remises en question. Elle est humaine, quoi.

Avec le temps, il semble que HBO n'ait fait que donner davantage de crédit à cette idée que nous serions tous des Carrie.

Ce phénomène ne se limite pas à Sex and the City. J'irais même jusqu'à dire que ce problème se retrouve dans toute production médiatique visant à l'universalisation de certaines tendances psychologiques. Dans Les Filles du Docteur March (la transposition de Sex and the City dans une famille désargentée), Amy et Jo March sont, de loin, les résultats les plus satisfaisants que l'on puisse obtenir à un quiz BuzzFeed, car ce sont les deux personnages du roman qui maintiennent une véritable cohérence psychologique.

Après avoir vu la version cinématographique de Greta Gerwig , j'ai dit à ma copine qu'elle me rappelait Meg –j'avais confondu le nom de Jo avec celui de Meg– et la situation a failli mal tourner, parce que dire à quelqu'un qu'il est une Meg, c'est un peu lui dire qu'il n'est pas vraiment une personne. La même logique s'applique quand on passe en revue les maisons de Poudlard dans Harry Potter: le jeu consiste à demander aux participants s'ils se considèrent comme des personnes normales ayant des principes moraux (Gryffondor, le domaine de la distribution principale), ou comme des excentriques anticonformistes (les trois autres options).

Universelle

S'agissant de la question cruciale que pose Sex and the City, je me suis longuement demandé s'il existait un pendant masculin. Certains évoquent Entourage, une série que je n'ai pas vue; mais du haut de mon ignorance, j'ai du mal à imaginer qu'un homme puisse s'identifier à Jerry Ferrara [l'interprète du personnage de Turtle, ndlr] plutôt qu'à Adrian Grenier [le héros Vincent Chase, ndlr].

Avec le temps, il semble que HBO n'ait fait que donner davantage de crédit à cette idée que nous serions tous des Carrie. And Just Like That... est l'une des productions télévisuelles les plus étranges (et j'attends avec impatience la splendeur fantasmagorique de sa deuxième saison à venir). La première saison a maladroitement passé au crible toute une série d'enjeux emblématiques du fossé entre les générations –l'identité de genre, la cancel culture, l'économie du podcast– n'épargnant aucun de ses personnages bien-aimés.

Miranda semble être en pleine crise de la cinquantaine , Charlotte ne cesse de se ridiculiser devant ses collègues noirs, et Samantha –Dieu merci– a disparu. Carrie, en revanche, se voit assumer un rôle plein de dignité, celui d'une femme d'une cinquantaine d'années qui doit faire face à la mort soudaine de son mari. Il s'agit de l'un des thèmes les plus émouvants et les plus profondément universels que Sex and the City ait jamais abordé: tout le monde sur terre connaît le deuil (mais pas forcément le marché de l'immobilier de l'Upper West Side).

Il n'est donc pas surprenant que ce fil narratif soit porté par le personnage de la série qui ressemble le plus à un être de chair et de sang. Carrie est comme toi –et, donc, malheureusement, tu es aussi comme moi.