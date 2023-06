Des produits contre l'acné comme déodorants: la tendance TikTok est-elle saine?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur HuffPost

Déodorants et produits contre l'acné sont les indispensables de la salle de bains des adolescents (et de leur trousse de survie face aux changements hormonaux). Il y a quelques années, ces vedettes des placards sont sorties prendre la lumière sur TikTok. En particulier, les masques, savons pour le visage et autres crèmes contre l'acné, sont décrits par les utilisateurs des réseaux sociaux comme des produits deux en un: ils permettraient de lutter non seulement contre les boutons, mais également contre les odeurs de transpiration.

Leur secret? Contenir des acides qui contribueraient à éliminer les bactéries responsables des effluves émanant de nos dessous-de-bras. Mais «ce n'est pas si simple», nuance le HuffPost après avoir consulté des experts sur cette tendance virale.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

«Il faut comprendre ce qui provoque les odeurs corporelles pour comprendre pourquoi l'acide glycolique ou l'acide salicylique peuvent être utiles», explique le Dr Christopher Bunick, dermatologue et professeur à la Yale School of Medicine (Connecticut).

La prudence reste de mise

Il y a plusieurs années maintenant que les chercheurs ont découvert les différents types de bactéries à l'origine des odeurs corporelles. En ce qui concerne spécifiquement celle de nos aisselles, c'est le staphylococcus hominis, une espèce de bactéries vivant sur notre peau, qui est responsable, indique le Dr Bunick. C'est en effet elle qui transforme la composition chimique provenant de notre sueur en une autre substance, cette fois odorante.

C'est sur cette bactérie que les acides des produits contre l'acné interviennent. Zakia Rahman, professeure de dermatologie à Stanford (Californie), note que les aisselles, tout comme les parties génitales, ont naturellement un pH plus élevé, ce qui constitue un environnement favorable aux bactéries. Or, en utilisant des produits à base d'acide glycolique ou d'acide salicylique, vous abaissez le pH, ce qui «réduit la prolifération bactérienne dans cette zone».

Si l'effet des acides sur les bactéries est prouvé scientifiquement, l'équation reste incomplète: «La bactérie en elle-même ne va pas produire d'odeur», précise le Dr Bunick.

«Si l'on se contente d'utiliser de l'acide glycolique ou de l'acide salicylique pour tuer les bactéries, c'est très bien, on peut les tuer. Mais la cause profonde de l'odeur est en fait la combinaison des bactéries ET de la sueur.» Pour lutter véritablement contre les odeurs, Brandon Cohen, dermatologue au Centre médical Cedars-Sinaï (Californie), estime qu'il faut s'attaquer à la transpiration plutôt qu'aux bactéries.

Dans les cas où les odeurs ne sont pas trop problématiques, «je pense qu'il est raisonnable d'essayer les acides», assure tout de même le Dr Cohen. Le dermatologue conseille toutefois de se montrer précautionneux: la peau des aisselles étant fine, les acides ne conviennent pas à tout le monde, surtout si vous avez une peau sensible. Commencez donc par des produits à faible concentration, pour ne pas créer d'irritations.