La Maison Rostang, un joyau de la gastronomie française

Le restaurant étoilé du chef Michel Rostang, devenu Maison Rostang, a été repris par Stéphane Manigold, du groupe Éclore, et le chef Nicolas Beaumann, en cuisine, au début de l'année 2020.

Table emblématique depuis plus de quarante-cinq ans, la Maison Rostang est le lieu idéal pour les amateurs dégustateurs des grands classiques de la gastronomie française. Dans cette institution auréolée de 2 étoiles, le chef Nicolas Beaumann est un artiste de la cuisine: ses assiettes sont des partitions de saveurs, des combinaisons audacieuses conjuguant la tradition française et l'innovation pour offrir une expérience gastronomique inoubliable.

L'expérience culinaire à la Maison Rostang est un voyage gastronomique à travers la France. Et quel palmarès! Deux étoiles au Guide Michelin, trois Toques au Gault&Millau, «un des meilleurs restaurants de Paris», écrit le Guide Lebey.

À propos du maestro en cuisine

S'il y a bien une chose qui définit le chef Nicolas Beaumann, c'est sa passion pour la bonne chère et le régal des papilles.

Son parcours gastronomique commence dans de petits restaurants parisiens pour se poursuivre dans des établissements comme Le Beauvilliers (75018) et le restaurant Michel Rostang, où il a fait ses armes en tant qu'apprenti.

Après ses années de formation, il rejoint Yannick Alléno pour l'ouverture du restaurant de l'Hôtel Meurice (75001) en tant que sous-chef. Mais l'appel de la Maison Rostang est trop fort.

Cinq ans plus tard, le chef retourne à son premier amour et devient chef de cuisine de l'établissement. Il fait évoluer brillamment les grands classiques de la Maison Rostang en combinant les bases de la cuisine traditionnelle et les produits les plus raffinés, dans un esprit de vraie modernité afin d'élaborer une gastronomie d'excellence et audacieuse.

La cuisine de Nicolas Beaumann

Elle met en avant la diversité et la richesse des terroirs français. L'attachement de Nicolas Beaumann pour les produits de saison, rigoureusement sélectionnés, transparaît dans chacun de ses plats. Le produit est sublimé, les goûts sont marqués et les accords précis.

Au restaurant Maison Rostang, les canapés. | Ingrid Lovstrom

C'est un retour à l'essentiel de la gastronomie: l'expression du produit, l'hommage à la tradition, le défi de l'innovation.

En tant que fervent défenseur du savoir-vivre à la française, le chef réussit à actualiser la cuisine classique qui attire autant les clients français qu'étrangers: ils aiment se retrouver dans cette Maison pour y honorer l'héritage gastronomique.

Au restaurant Maison Rostang, les mignardises. | Ingrid Lovstrom

Les sauces jouent un rôle essentiel dans ses recettes. Le chef les considère comme le liant puissant qui unifie les différents éléments de ses plats, toujours dans le respect des saisons.

Le service garde une place majeure à la Maison Rostang comme le canard au sang, plat emblématique de la cuisine française et de la Maison, il est toujours préparé et découpé en salle dans la presse traditionnelle, offrant aux convives un spectacle culinaire fascinant et un jus ô combien parfumé.

Le lieu

Dans un cadre raffiné et chaleureux et un décor qui marie harmonieusement le traditionnel et le contemporain, la Maison Rostang offre une atmosphère à la fois sophistiquée et accueillante. L'endroit rend hommage à la naturalité, au bois, au végétal tout en apportant de la modernité sous l'œil avisé de l'architecte Michel Amar.

La salle du restaurant Maison Rostang. | Pierre Lucet Penato

Matériaux nobles, cave à vins qui se dévoile aux convives, objets de décoration sur mesure, arts de la table et salons ouverts sur le spectacle des fourneaux, tout cela contribue à la mise en scène d'une ambiance particulièrement intimiste.

Une cave

La cave de la Maison Rostang est l'une des figures emblématiques des référencements de vins et domaines les plus prestigieux de la haute gastronomie française.

Érigée pour promouvoir et faire découvrir des domaines très prisés des amateurs et épicuriens, elle compte 1.500 références pour 80.000 bouteilles. Ces flacons d'exception s'accordent avec justesse à la cuisine du chef, grâce à l'accord des mets et des vins.

La carte

Les entrées

• Les grosses asperges vertes de Provence cuites à l'étouffée aux saveurs de Sichuan vert, fumées à la tagète, condiment d'herbes fraîches et pistache, sabayon léger au fenouil (86 euros)

Au restaurant Maison Rostang, les grosses asperges vertes. | Ingrid Lovstrom

• Les langoustines pochées dans un consommé, fumées à la marjolaine puis rôties, coques au bouillon et rhubarbe acidulée, petits pois à cru et jus des têtes corsé (98 euros)

• Le moelleux de pommes de terre et caviar Osciètre de la Maison Petrossian, coulis de cresson (115 euros)

Au restaurant Maison Rostang, le moelleux de pommes de terre et caviar. | Ingrid Lovstrom

Les poissons

• La sole de petit bateau en habit vert d'ail des ours, morilles étuvées rafraîchies de coriandre et févettes, crème de moules comme un «americano» (96 euros)

• Le homard bleu laqué au barbecue, coussins d'aubergine et chèvre fais, jus d'une ratatouille (110 euros)

Au restaurant Maison Rostang, la sole de petit bateau. | Ingrid Lovstrom

Les viandes

• La noix de ris de veau croustillante à la saveur de noix, quartiers d'artichauts cuits à l'étouffée et condiment d'olives et d'oignons, jus au vin jaune (105 euros)

• La canette Miéral servie saignante, sauce au vin rouge liée de son sang et au foie gras, pour deux personnes (92 euros)

• Le suprême de volaille de Bresse au barbecue, asperges blanches infusées à la verveine, anguille fumée, sauce d'une poule au pot (105 euros)

Au restaurant Maison Rostang, la noix de ris de veau. | Le Photographe du Dimanche

• Les fromages affinés de chez Alléosse (30 euros)

Les desserts (tous à 30 euros)

• Le café d'Éthiopie, praliné et crème glacée au café, crémeux et croustillant à la noix de muscade, réduction de whisky bourbon

Au restaurant Maison Rostang, le café d'Éthiopie. | Ingrid Lovstrom

• Le chocolat Sao Tomé 65%, olives noires confites et crème glacée à l'huile d'olive, crémeux et sauce amère aux saveurs de poivre Sichuan

• La rhubarbe pochée dans son jus et grillée, crème au poivre Voatsiperifery, jus rafraîchissant à l'aspérule odorante

• La fraise Anaïs glacée dans son jus vanillé, compotée acidulée et crème légère à la fleur d'oranger, sorbet à la baie d'Andaliman (épice poivrée)

Au restaurant Maison Rostang, la rhubarbe pochée dans son jus et grillée. | Ingrid Lovstrom

Menus au déjeuner en quatre services à 105 euros, Découverte autour des produits de saison à 195 euros (275 accord mets/vins), Dégustation en sept services à 250 euros (375 accord mets/vins).

Ce n'est pas donné, mais la gourmandise est là: une expérience gustative unique!

20 rue Rennequin 75017 Paris. Tél.: 01 47 63 40 77. Carte de 185 à 260 euros. Fermé le dimanche et le lundi. Voiturier.