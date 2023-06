«How to Save a Dead Friend», docu russe sur une génération désenchantée

Temps de lecture: 5 min

En 2005, Marusya Syroechkovskaya a 16 ans. Cette jeune Russe, qui trouve sa seule échappatoire dans la musique, se réveille tous les matins «en évitant de penser au suicide». Il faut dire qu'autour d'elle, ses amis se donnent la mort les uns après les autres.

Avec un ton mordant, elle raconte en voix off qu'elle s'automutile avec tout ce qui lui passe sous la main (à l'image, un montage facétieux fait défiler les objets en question, ciseaux, trombones, feuilles de papier, à base d'images de stock souriantes et désincarnées). «J'étais une adolescente dépressive. Je ne le savais pas, je pensais que c'était juste la vie. Il n'y avait pas vraiment de psy à l'école, on n'avait aucun accès à des soins médico-psychologiques», se remémore aujourd'hui la cinéaste.

Et puis Marusya rencontre Kimi, son âme sœur, lors d'une des nombreuses soirées punk auxquelles elle participe. Ces deux ados perdus s'accrochent l'un à l'autre, et se marient, très jeunes –sur les photos, Marusya mime l'agonie, vêtue d'une robe blanche tachée de faux sang. Pendant les douze années qui suivent, elle filmera leur vie, rythmée par la drogue, la musique, la dépression, et la frustration face à une Russie étouffée par un régime politique mortifère.

Il y a quelques années, la jeune cinéaste s'est replongée dans ces précieuses archives pour créer le superbe documentaire How to Save a Dead Friend, en salles le 28 juin. Elle y retrace deux déchéances parallèles: celle de son ancien amour Kimi, décédé en 2016 après avoir lutté contre l'addiction pendant des années, et celle de son pays, qu'elle surnomme «la Fédération de la dépression».

Le documentaire, sélectionné à l'ACID au festival de Cannes 2022, s'ouvre sur l'enterrement de Kimi. Puis, Marusya Syroechkovskaya nous transporte douze ans en arrière pour «tenter de reconstruire un souvenir» du jeune homme. Un hommage poétique, irrévérencieux et parfois brutal, qui offre une plongée fascinante dans les années 2000 en Russie.

Russie en perdition

Appartements défraîchis, isolement social, addiction et étouffement politique: voilà le portrait peu glorieux que dresse How to Save a Dead Friend. Le film est ponctué par les images des discours de nouvelle année prononcés par les différents présidents russes, mais aussi par des scènes de manifestations et de répression politique.

La cinéaste, actuellement basée à Vienne et opposée à «la guerre cruelle et dévastatrice contre l'Ukraine», explique: «Quand j'ai commencé à penser au film, deux ans après la mort de Kimi, je me suis dit que cette histoire ne s'était pas déroulée en vase clos, mais dans un certain lieu et une certaine époque. Je voulais montrer l'agression qui venait de l'extérieur, et les gens isolés dans leurs appartements. Je voulais donner au film la sensation de ce qui se passait à cette époque.»

Tandis que Marusya s'adonne à la suspension corporelle, Kimi maltraite son corps en plongeant du haut d'un pont.

Son film dépeint ainsi une crise d'identité à la fois nationale et intime. «Je crois que la Russie est l'ancien État soviétique avec le taux de suicide le plus élevé chez les hommes –pour de nombreuses raisons, que ce soit l'inaccessibilité des soins de santé, la pauvreté, le chômage, la criminalisation de la communauté LGBTQ, l'usage de drogues et d'alcool, la stigmatisation de l'addiction et des problèmes de santé mentale.»

Le film n'a pas encore été projeté en Russie, et pourrait présenter un risque pour la jeune cinéaste: «Il y a des gens qui sont allés en prison pour moins que ça.» Marusya Syroechkovskaya espère néanmoins pouvoir le diffuser un jour dans son pays natal: «C'est important pour moi que les gens de Russie puissent le voir.»

Lettre d'amour

Mais derrière ce récit désenchanté sur la Russie, Marusya rend surtout un hommage bouleversant à Kimi, jeune homme brillant, drôle, torturé, et de plus en plus embourbé dans l'addiction. «Je pense qu'il se voyait comme quelqu'un indigne d'une vie meilleure, parce qu'il s'auto-stigmatisait en tant que consommateur d'alcool et de drogue dure. C'est difficile d'aller mieux et d'envisager le futur quand on se voit comme ça.»

Face aux problèmes de dépendance de Kimi, qui enchaîne les séjours en cure de désintoxication, le couple se sépare, sans pour autant se perdre de vue. Alors que le documentaire avance, la photographie se fait plus sombre, la musique plus mélancolique, et l'esprit punk des débuts s'étiole pour laisser place à la désillusion. Le mal-être des deux amoureux s'exprime aussi de manière plus extrême: tandis que Marusya s'adonne à la suspension corporelle, Kimi maltraite son corps en plongeant du haut d'un pont.

En plus de l'accompagner dans son deuil et sa reconstruction, la cinéaste affirme que le film lui a permis de voir Kimi différemment. «J'ai compris certaines choses que je ne pouvais pas comprendre quand nous étions ensemble. Quand il était encore en vie, je n'avais pas réalisé à quel point la mort de son père l'avait traumatisé par exemple, et ce n'est qu'en revoyant mes archives, et la fréquence avec laquelle il en parlait, que j'ai compris.»

«Transformer Kimi en musique»

La noirceur parfois déchirante de How to Save a Dead Friend est contrebalancée par son humour salvateur et son excellente bande-son. Le film est rythmé par la musique rock qui a rapproché Kimi et Marusya: du punk, du grunge russe, mais aussi du Joy Division (leur chat s'appelait même Curtis, en hommage au chanteur du groupe).

Au cours du processus de création, la réalisatrice a d'ailleurs décidé de littéralement «transformer Kimi en musique», à l'aide d'une application. «J'ai commencé à chercher en ligne des outils de sonification, et j'ai trouvé cette appli, Vosis. C'est comme un instrument de musique qui crée des sons lorsqu'on touche une image. J'ai contacté le développeur et je lui ai demandé de m'aider à créer quelque chose pour le film.» Dans plusieurs scènes, on la voit ainsi à l'œuvre, posant ses doigts sur une photo de Kimi pour en faire sortir des mélodies.

D'une grande poésie visuelle, le film se conclut sur des images de synthèse d'immeubles semblant flotter dans un ciel obscur. «Pour moi, cela représente l'isolement de tous ces habitants, cloîtrés dans leurs immeubles. Mais d'un autre côté, c'est dans ces immeubles que tout s'est passé. D'une manière romantique, c'est le seul lieu où notre histoire existe. Je ne sais pas trop comment le formuler.»

À la fois objet d'art, éloge funèbre et outil thérapeutique, How to Save a Dead Friend a permis à Marusya Syroechkovskaya d'immortaliser le souvenir de Kimi: «Tant que les gens se souviennent de nous, on continue d'exister. Je n'ai pas pu le sauver tant qu'il était en vie, mais je pense que j'ai essayé de le sauver avec mon film.»