Il fait partir en fumée vingt ans de recherche scientifique en débranchant un congélateur

Certaines erreurs sont réparables. D'autres non, et peuvent coûter extrêmement chères. Un concierge de l'Institut polytechnique Rensselaer (RPI), à Troy, dans l'État de New York aux États-Unis, l'a appris à ses dépens. La chaîne américaine CNN rapporte qu'en septembre 2020, l'homme, excédé d'entendre des «alarmes agaçantes», a désactivé accidentellement un congélateur de l'établissement.

Ce faisant, il a soulagé ses oreilles, mais il a fait partir en fumée l'équivalent de vingt ans de recherche, selon la plainte déposée par l'université de Troy. L'Institut polytechnique Rensselaer ne poursuit pas en justice le concierge en personne mais plutôt l'entreprise qui l'employait, à savoir Daigle Cleaning Systems Inc. L'école exige plus d'un million de dollars (912.000 euros) à la firme de nettoyage et estime que celle-ci n'a pas formé et supervisé correctement son agent.

Des «dégâts catastrophiques»

Le congélateur, réglé à -80 degrés Celsius, contenait des cultures cellulaires et des échantillons très sensibles aux changements de température. Une «fluctuation de 3 degrés peut causer des dégâts catastrophiques», relate la plainte déposée auprès de la Cour suprême du comté de Rensselaer. Autant dire que les habitants de la machine n'ont pas survécu à son arrêt total.

Pour autant, Michael Ginsberg, l'avocat du RPI, prend en compte «l'erreur humaine» et estime qu'il ne s'agit pas d'un acte malveillant délibéré. «Toutefois, le centre du problème est que l'entreprise de nettoyage a échoué à former correctement son personnel. Un agent de nettoyage doit être formé à ne pas tenter de remédier à un problème électrique», ajoute-t-il.

Lorsque le concierge travaille à Troy, le congélateur souffre de légers soucis. Le 14 septembre 2020, K.V. Lakshmi, une professeure de l'école, remarque que l'appareil émet un signal d'alarme, car sa température a augmenté de 2 degrés. Elle estime cependant que les échantillons sont en sécurité jusqu'à ce que quelqu'un vienne réparer le freezer.

Par mesure de précaution, un message d'avertissement est alors posé sur l'engin: «Ce congélateur sonne car il est en cours de réparation. S'il vous plaît, ne le bougez pas ou ne le débranchez pas. Aucun nettoyage n'est requis dans cette zone. Vous pouvez appuyer sur le bouton de mise en sourdine de l'alarme/du test pendant cinq à dix secondes si vous souhaitez désactiver le son.» Pour être sûr que personne ne vienne débrancher le freezer, K.V. Lakshmi installe un boîtier de verrouillage sur la prise de courant.

Un travail potentiellement «révolutionnaire»

Le 17 septembre 2020, le concierge de Daigle Cleaning Systems entend donc plusieurs «alarmes agaçantes» durant son travail sur le site. D'après la chaîne NBC, l'agent, voulant se rendre utile, craint que les disjoncteurs soient éteints, et agit en pensant les remettre en marche. Malheureusement, il vient tout juste de faire l'inverse.

Sans électricité, la température du congélateur grimpe jusqu'à -32 degrés Celsius. Le lendemain, des étudiants remarquent que l'appareil n'est pas allumé, et que la majorité des échantillons est «compromise, détruite et irrécupérable».

NBC rapporte également que le travail de K.V. Lakshmi était potentiellement «révolutionnaire». Il portait, selon les mots de Michael Ginsberg, sur la conversion en énergie utilisable du solaire dans les systèmes de photosynthèse.