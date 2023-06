Insémination artisanale: ce chemin détourné pour devenir parent est-il légal?

Temps de lecture: 5 min

La coparentalité est un monde qui s'ouvre à de nombreuses personnes qui désespéraient de devenir parent un jour. Il n'est là aucunement question de trouver un amoureux ou un amant, mais seulement de mêler ses gamètes à celles de l'autre personne, et de décider d'élever l'enfant ensemble.

Mais qui dit coparentalité signifie bien souvent qu'avoir un rapport sexuel n'est pas un moyen envisageable pour concevoir un enfant. La conception se passe alors sous la forme d'une insémination artisanale, pipette à l'appui.

Pourquoi faire le choix de la coparentalité?

Christophe et Victor* n'ont pas opté pour la coparentalité immédiatement lorsqu'ils ont voulu faire famille. Ils sont d'abord passés par un parcours d'adoption qui n'a jamais abouti. «On s'est heurté aux violences institutionnelles des acteurs en place et à l'opacité du système d'attribution. On a quand même obtenu notre agrément, mais sans être contacté par la suite. Finalement, c'est à travers l'Association des parents gays et lesbiens que nous avons découvert la coparentalité.»

Le couple rencontre alors un couple de lesbiennes, le feeling passe bien, mais leur projet commun de coparentalité tombe à l'eau lorsqu'elles déménagent à l'étranger. «On envisageait une situation équilibrée avec deux papas, deux mamans, la chambre de l'enfant entre les deux maisons. Finalement, nous avons trouvé la maman de notre fille, hétéro et célibataire, sur un groupe Facebook dédié à la coparentalité en Île-de-France.»

«Il était obligatoire pour nous que ce ne soit pas une conception biologique, car ça serait une violence.» Christophe et Victor

Pour Alexis et Delphine, la situation de départ était différente. Collègues et amis, et tous les deux célibataires, ils nourrissaient le désir de fonder une famille, chacun de leur côté. «Delphine s'était renseignée sur la coparentalité et avait consulté des sites de rencontres spécialisés, sans accrocher. À 37 ans, elle songeait petit à petit à faire le deuil de son enfant», raconte Alexis. «Quant à moi, j'avais le désir de devenir père dans un avenir à moyen ou long terme, j'attendais de rencontrer l'homme qui partagerait ce désir. Puis j'ai décidé de n'attendre personne pour avoir accès à la parentalité. Avec Delphine, notre amitié a été une évidence pour que l'on devienne parents ensemble.»

Du côté des sites de rencontres pour coparents, le but est de pouvoir mettre en relation deux personnes souhaitant devenir parents. «C'est un site de rencontres à thème», explique Frédéric Bianco, le fondateur de Coparentalys. «Il y a quatre catégories sur notre site, la principale concerne effectivement la coparentalité, sans forcément être en couple. Mais il y a aussi la possibilité de trouver une relation amoureuse dans le but de fonder une famille traditionnelle. Enfin, il y a la mise en relation de couples homosexuels pour former une famille à quatre parents, et les femmes célibataires qui cherchent un géniteur pour leur enfant, et non un coparent.»

En a-t-on le droit?

«Il était obligatoire pour nous que ce ne soit pas une conception biologique, car ça serait une violence», se souviennent Christophe et Victor, qui ont donc procédé à une insémination artisanale.

Alexis et Delphine ont, eux aussi, fait le même choix: «Nous nous étions renseignés au préalable au sujet de l'insémination artisanale, mais notre façon de vivre notre parentalité nous amène à un vide juridique. De manière générale, la coparentalité est très peu représentée, de même que la conception par PMA pour des coparents. Cela nous paraissait plus compliqué de passer par la médecine, donc on a opté pour la manière la plus simple.»

Sur Coparentalys, il est indiqué que la conception des enfants ne doit pas être faite par insémination artisanale: «Notre site a pour thématique le désir de devenir parent, mais on n'incite personne à faire une insémination artisanale, d'ailleurs on utilise le terme “géniteur” et non “donneur”. Après, les gens font comme ils veulent.»

«Il s'agirait d'une véritable police des mœurs de contrôler qu'un enfant a bien été conçu à la suite d'un rapport sexuel et non par une pipette!» Marie Mesnil, maîtresse de conférences en droit privé

Alors, est-ce légal? Face à ces questionnements, Marie Mesnil, maîtresse de conférences en droit privé à l'Université de Rennes, évoque l'article 511-12 du code pénal: «Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons en violation de l'article L. 1244-3 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.»

Mais elle précise: «À ma connaissance, aucune condamnation n'a eu lieu sur ce fondement et il semble difficile de poursuivre la réalisation d'une insémination artisanale hors cadre médical. Il s'agirait d'une véritable police des mœurs de contrôler qu'un enfant a bien été conçu à la suite d'un rapport sexuel et non par une pipette!»

Julie Mattiussi, maîtresse de conférences en droit privé à l'Université de Haute-Alsace, est du même avis: «L'insémination artisanale n'est pas prouvable. Que la conception se fasse à travers une seringue pour ne pas s'adonner à un rapport sexuel, cela regarde les personnes. Même si une réponse ministérielle dit que c'est interdit, cela n'a pas de valeur juridique, et la jurisprudence, elle, ne s'est jamais prononcée sur la question. Par contre, si l'on passe par la PMA (procréation médicalement assistée), là c'est encadré par la loi.» Et au niveau sanitaire, les risques sont les mêmes que lors d'un rapport sexuel.

A-t-on le droit de faire un enfant avec un ami, ou même un inconnu? «On n'est pas obligés d'être en couple pour faire un enfant, il n'y a absolument rien d'illégal à cela», rappelle Julie Mattiussi. Mais quid de la question de la reconnaissance de l'enfant, notamment lorsqu'il y a trois ou quatre parents?

«Se pose la question de l'autorité parentale du deuxième papa»

Les coparents sont-ils des parents comme les autres aux yeux de l'État français? «Lorsque deux majeurs consentants décident de faire un enfant ensemble, il n'y a pas de cadre légal spécifique, l'État ne sait pas qu'il ne s'agit pas d'un couple», explique Frédéric Bianco. «Être en couple n'est absolument pas une condition pour devenir parent, on ne va pas chercher s'ils sont amis, en concubinage, ou séparés», confirme Julie Mattiussi.

Pour Alexis et Delphine, le parcours administratif a, en effet, été simple: «Nous sommes reconnus comme deux personnes vivant en union libre. Avant la naissance de notre fille, j'ai pu faire une pré-reconnaissance à la mairie.» Comme n'importe quel père non marié à la mère de son enfant.

Pour Christophe et Victor, cependant, la difficulté est tout autre: «Nous sommes trois dans le tableau, dont deux parents biologiques qui ont reconnu l'enfant de manière anticipée à la mairie, dès le cinquième mois de grossesse. Se pose donc la question de l'autorité parentale du deuxième papa, un parent social qui n'a aucune existence légale. On a signé une charte de futurs coparents avant la naissance, mais on ne peut pas avoir trois parents reconnus en France. Il faut donc demander une délégation de partage de l'autorité parentale, comme pour un beau-parent dans une famille recomposée. Nous passons justement bientôt au tribunal pour cela; il y a normalement peu de chances d'avoir un avis défavorable puisque nous sommes tous consentants, mais un juge politisé pourrait refuser. Si c'est le cas, nous envisageons un accompagnement avec une avocate en droit de la famille.»

Julie Mattiussi l'atteste, «pour les compagnons ou compagnes respectifs des parents biologiques, il n'y a pas de filiation reconnue avec l'enfant, ils n'ont donc pas de droits. Seule l'adoption simple permet d'avoir plus de deux liens de filiation reconnus.»

*Les prénoms ont été changés.