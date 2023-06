Ces favorites royales qui ont marqué l'histoire de France

Temps de lecture: 3 min — Repéré sur National Geographic

Avant de former une union conjugale, les mariages royaux représentaient d'abord des alliances militaires entre les différents États d'Europe. Aussi les reines venaient-elles souvent de l'étranger, et la relation du couple était davantage empreinte d'incompréhension et d'animosité que d'affection. Celle-ci, les rois pouvaient donc se permettre d'aller la chercher en dehors de leur mariage. Beaucoup de souverains européens avaient une maîtresse, mais en France, celles-ci ont pu jouir d'un statut officiel.

Pour l'historienne Tracy Adams, la compagnie apportée par ces femmes aux rois de France trouve une autre explication. Si elles sont reconnues comme les égales intellectuelles des hommes, il leur reste impossible de rivaliser légalement avec le roi pour l'obtention de leur trône. Cette infériorité, qui exclut toute menace directe sur le pouvoir du souverain, fait d'elles le meilleur choix de conseillers politiques.

National Geographic revient sur quatre de ces amantes royales dont l'influence a dépassé de loin la chambre à coucher du roi de France.

Agnès Sorel (1422-1450)

Agnès Sorel, appelée également «Dame de beauté», est la première favorite royale officiellement reconnue. Issue de la petite noblesse, elle est d'abord la dame de compagnie de la reine, Marie d'Anjou. C'est une fois installée dans les appartements de la reine que sa liaison avec le roi Charles VII débute. Avec lui, elle aura trois filles qui passeront l'adolescence, toutes trois reconnues et pourvues de dots par le roi.

Agnès Sorel doit sa renommée à deux choses: son goût pour la mode et les décolletés, pour lequel on lui prête l'inspiration de la vierge allaitante de Jean Fouquet; et pour sa mort prématurée. Ce n'est qu'en 2005 que le voile sur son décès a été levé, lorsque des scientifiques ont trouvé des traces d'empoisonnement au mercure dans sa dépouille. On attribue son assassinat à ses ennemis politiques, ou au roi lui-même.

Diane de Poitiers (1499-1556)

Lorsqu'elle arrive à la cour de François Ier, Diane de Poitiers est une jeune veuve, dont la gestion du domaine fait grande impression auprès du roi. Mais c'est son fils, futur Henri II, qui, encore adolescent, tombera fou amoureux d'elle, au point de porter régulièrement ses couleurs: le noir de son veuvage et le blanc de Diane, déesse de la Lune.

Exilée après avoir été soupçonnée de participer à un complot contre le roi, Diane ne revient à la cour qu'après la mort de François Ier, en 1547. Fidèle compagne du nouveau roi Henri II, malgré le fait que celui-ci soit marié à la tempétueuse Marie de Médicis, elle s'occupe de ses enfants, veille sur les joyaux de la couronne de France et écrit même ses lettres, qu'elle signe du nom de «Henri-Diane».

Blessé mortellement lors d'une joute, le roi meurt en 1559. Diane sera interdite de visiter son lit de mort, puis exilée dans son château. Elle décède, probablement des quantités d'or qu'elle buvait comme un élixir de jeunesse.

Madame de Pompadour (1721-1764)

Jeanne Poisson, connue dans les couloirs de Versailles comme «la Pompadour», est peut-être la favorite la plus puissante de l'histoire de France. Son père exilé pour une affaire de corruption, elle est sans le sou, mais une voyante lui prédit qu'elle deviendra la maîtresse du roi. C'est assez pour que sa mère investisse dans son éducation. Mariée à un financier à 19 ans, elle attire l'attention de Louis XV lors d'une promenade.

Le roi affiche sa favorite et lui donne le titre de marquise de Pompadour. Il envoie son mari dans une ambassade lointaine, et la couvre de cadeaux –parmi eux, le bâtiment du Petit Trianon, à Versailles. Malgré la condamnation publique de son influence, elle encourage les excès du roi, favorise son soutien aux arts et le convainc même de soutenir diverses personnalités du siècle des Lumières. Sa santé décline, et le roi la soigne jusqu'à sa mort, à l'âge de 43 ans.

Jeanne du Barry (1743-1793)

À la mort de la marquise de Pompadour, Louis XV s'éprend de Jeanne Bécu, roturière lorraine devenue courtisane. Refusant d'avoir une maîtresse sans titre de noblesse, il organise son mariage avec Guillaume du Barry, avant de l'installer à Versailles auprès de lui. Louis XV nourrit tous les excès de sa favorite: outre de magnifiques parures, il va jusqu'à lui offrir un esclave bengali, Zamor, qui lui sert de domestique personnel. Il lui offre également un collier de diamants que le pays n'a même pas les moyens de payer.

Ces extravagances choquent le peuple français, même après la mort de Louis XV, qui entraîne l'exil de Jeanne du Barry. Loin de la cour, elle est tout de même emportée par la révolution, lorsque Zamor, après des années d'exploitation, la dénonce aux révolutionnaires pour avoir prétendument aidé financièrement des contre-révolutionnaires. Arrêtée pendant le règne de la Terreur, elle est décapitée devant la foule en 1793.