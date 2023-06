Pour lutter contre le changement climatique, il faut plus de mondialisation

Temps de lecture: 9 min

Quelle trace le sommet de Paris des 22 et 23 juin voulu par Emmanuel Macron pour un nouveau pacte financier mondial laissera-t-il dans l'opinion? Vraisemblablement celle-ci sera très faible, pour plusieurs raisons.

Il y a d'abord le caractère très technique du débat: réunir des gens pour parler de finance –et notamment de la collaboration à établir entre grandes institutions internationales et financiers privés dans la double lutte contre la pauvreté et le réchauffement climatique– n'était pas un événement de nature à susciter une grande vague d'enthousiasme populaire.

Cette impression s'est confirmée lorsque l'on a vu que la réunion ne débouchait, comme cela était prévisible, sur pratiquement aucune grande décision concrète, mais seulement sur un programme de travail entre professionnels de la finance pour les prochains mois.

Dès lors, on pourrait être tenté d'applaudir la tirade du président Lula lorsqu'il affirme que la question du climat est devenue «une blague». Que peut-on lui répondre lorsqu'il demande: «Qui a appliqué le protocole de Kyoto? Qui a appliqué les décisions de la COP15 de Copenhague? Qui a appliqué les décisions de la COP de Paris?» Poser la question, comme il l'a fait, c'est y répondre.

Cela fait trente ans que l'on répète dans les instances internationales qu'il est absolument nécessaire de réduire les émissions de gaz à effet de serre et que chacun s'engage à le faire, plus ou moins tôt, plus ou moins vite. Et cela fait trente ans que ces émissions continuent d'augmenter, en marquant juste une pause lorsque se produit une crise économique ou financière.

Beaucoup trop de petits pas

Lorsque le président Lula affirme que «les institutions de Bretton Woods ne fonctionnent plus et ne correspondent plus aux aspirations et aux intérêts de la société», il a parfaitement raison, bien que la réalité soit un peu plus complexe –le discours d'un tribun politique n'est pas une thèse universitaire et les raccourcis y sont souvent assez saisissants. Mais c'est précisément ce constat qui a justifié la tenue d'un tel sommet.

Le but est bien de mettre en place cette «gouvernance mondiale» dont Lula déplore l'inexistence. Toute la question est de savoir si, de sommet en conférence, les petits pas enregistrés à chaque fois permettront d'aller suffisamment vite pour avoir encore une chance d'atteindre les objectifs fixés lors de la conférence de Paris en 2015. Les raisons d'en douter ne cessent de s'accumuler.

Beaucoup d'ONG déplorent qu'il ne soit question que de suspension des paiements, pas d'annulation de la dette, mais le progrès est réel.

Le texte publié par l'Élysée à l'issue du sommet de Paris comporte beaucoup de vœux pieux, de belles résolutions et très peu de réels progrès. Prenons l'exemple cité par Lula de l'engagement pris à Copenhague en 2009 par les pays développés de mettre, chaque année à partir de 2020, 100 milliards de dollars de financements publics et privés à la disposition des pays en développement pour leurs actions de lutte contre le réchauffement climatique.

Où en est-on? «La probabilité de parvenir à un engagement de 100 milliards de dollars pour financer l'action climatique en 2023 a été vivement saluée», peut-on lire dans le texte de l'Élysée. En clair, cela signifie que l'objectif fixé est peut-être atteint, mais avec plusieurs années de retard et que ce n'est même qu'une «probabilité». Pour l'instant les déclarations des uns et des autres laissent entendre qu'on y est arrivé, mais ce n'est pas encore sûr, et il faudra attendre le résultat des calculs effectués par l'OCDE pour le confirmer.

Quelques actions concrètes

Certes, à Paris, les 22 et 23 juin, on a pu constater que des actions concrètes se mettaient en place. Grâce à un accord conclu avec le FMI, le Rwanda va pouvoir attirer des investissements privés pour un montant supplémentaire de 300 millions d'euros; et le même FMI a annoncé un renforcement de sa collaboration avec la Banque interaméricaine de développement pour mobiliser les capitaux privés en Amérique latine et dans les Caraïbes en faveur de l'action climatique.

La Banque mondiale a annoncé diverses mesures pour les pays frappés par des catastrophes naturelles: il s'agirait notamment de proposer dans ce cas «une pause dans le remboursement de la dette pour permettre aux pays de se concentrer sur ce qui importe plutôt que de s'inquiéter de ce qu'il faut payer». Beaucoup d'ONG déplorent qu'il ne soit question que de suspension des paiements, pas d'annulation de la dette, mais le progrès est réel.

L'OCDE s'engage à faire tout le travail prévu dans la feuille de route publiée le 23 juin pour aller vers le nouveau pacte financier mondial promis. Un partenariat pour une transition énergétique juste a été lancé par l'Allemagne, la France, l'Union européenne, le Royaume-Uni et le Canada, avec le Sénégal: il devrait permettre de financer pour 2,5 milliards d'euros d'investissements. En marge du sommet, les pays créanciers de la Zambie, dont la Chine, ont accepté de restructurer 6,3 milliards de dette du pays.

Les États, à la fois solution et problème

Mais ces points positifs ne peuvent cacher l'immensité de la tâche restant à accomplir. Ce qu'on avait appelé jusqu'à présent mondialisation consistait principalement à ouvrir les frontières aux marchandises, aux capitaux, voire aux personnes (en général moins bien traitées que les marchandises ou les capitaux…).

Cette fois, il s'agit d'aller beaucoup plus loin et de travailler ensemble pour atteindre des objectifs définis collectivement. C'est une forme de mondialisation beaucoup plus ambitieuse et d'autant plus difficile à mettre en œuvre que les États sont à la fois la solution et le problème.

La pression exercée sur les dirigeants au pouvoir n'est pas aussi forte qu'on pourrait être tenté de le croire.

La solution, parce que les investissements privés colossaux qui vont être nécessaires pour réussir la transition énergétique et l'adaptation au changement climatique ne pourront avoir lieu que si les États prennent les décisions nécessaires pour orienter les capitaux dans la direction souhaitée.

Le problème, parce que les États poursuivent des politiques de puissance qui entrent souvent en conflit avec la recherche du bien commun. Et dans ces politiques de puissance, l'exploitation des énergies fossiles est un atout dont on ne se prive pas sans quelques arguments sonnants et trébuchants.

Sur ce point, l'action des gouvernants est vivement critiquée. De plus en plus souvent, des actions en justice sont entamées contre eux pour inaction climatique, la dernière en date étant le procès qui s'est ouvert le 12 juin aux États-Unis dans le Montana pour atteinte au droit constitutionnel à un «environnement propre et sain».

Mais la multiplication de ces procédures et la mobilisation des militants écologistes ne doivent pas conduire à se faire trop d'illusions sur la pression exercée sur les dirigeants au pouvoir: elle n'est pas aussi forte qu'on pourrait être tenté de le croire. Une étude récente de l'OCDE sur le comportement des ménages et l'environnement menée dans neuf pays (Belgique, Canada, États-Unis, France, Israël, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse) est très instructive.

Le climat n'est pas la première préoccupation

Cette étude montre que le changement climatique et d'autres problèmes environnementaux sont devenus un vrai sujet de préoccupation dans les pays développés, mais qu'ils viennent après les questions de sécurité et les problèmes économiques. Les personnes interrogées sont prêtes à modifier leur mode de vie pour l'environnement, mais à condition que cela ne les entraîne pas dans des dépenses supplémentaires, que cela soit facile à mettre en œuvre et ne conduise pas à une perte de confort…

C'est un peu la politique du Guépard: il faut que tout change pour que rien ne change! Pratiquement tout le monde est d'accord pour éteindre la lumière en quittant une pièce, car c'est une mesure d'économie facile, mais dès que la contrainte envisagée demande plus d'efforts ou implique un changement plus important des habitudes de consommation, l'enthousiasme tombe assez vite.

Travailler à un nouveau pacte financier mondial, cela veut dire que les riches devront mettre la main à la poche pour aider les plus pauvres.

La conclusion est claire: si les gouvernements veulent aller vers une économie durable, ils doivent éviter les sujets sensibles comme la taxe carbone et travailler à prévoir des solutions nouvelles facilement accessibles et peu contraignantes. Ils doivent aussi tenir compte du fait que la majorité des électeurs ont d'autres préoccupations et qu'il faut agir en ce domaine avec un certain doigté. Le succès des campagnes contre les éoliennes, par exemple, doit inciter à la fois à la fermeté dans l'action –il faut fixer un cap et s'y tenir– et à un effort continu de pédagogie et de communication.

De ce point de vue, on ne peut que déplorer les faux pas de nos présidents, qui veulent montrer qu'ils sont proches du peuple et partagent ses inquiétudes, mais, ce faisant, ne font qu'encourager les mouvements les plus conservateurs, voire les plus réactionnaires.

On a eu Sarkozy, pour qui l'environnement, «ça commence à bien faire». Maintenant on a Emmanuel Macron, qui un jour se montre en pointe sur ce sujet, mais s'empresse le lendemain de parler d'une «sobriété écologique raisonnable et non punitive» pour mettre de son côté tous ceux qui commencent justement à trouver que l'environnement, ça commence à bien faire…

Les démons du nationalisme

Nos dirigeants devraient être d'autant plus prudents dans leur expression sur ce sujet qu'il implique un haut degré de coopération internationale à un moment où les démons du nationalisme semblent se réveiller dans beaucoup de pays. Il faut être clair: travailler à un nouveau pacte financier mondial, cela veut dire que les riches devront mettre la main à la poche pour aider les plus pauvres. Et ce n'est pas en tenant ce genre de discours que l'on gagne des élections face à des Le Pen ou des Zemmour.

Les écologistes et les économistes ne brillent non plus par la subtilité de leurs arguments sur le sujet. À chaque conférence internationale, on entend dire que les pays riches ont une lourde responsabilité dans le changement climatique parce qu'ils émettent des gaz à effet de serre depuis des décennies alors que les pays qui en souffrent le plus n'ont jamais été de gros émetteurs.

La démonstration se termine par un réquisitoire suivi d'une condamnation: vous êtes coupables, donc vous devez payer. Le raisonnement est juste, mais le discours est inaudible: il n'est pas très astucieux d'accuser des gens de tous les maux de la terre avant de leur demander de l'argent…

Nouvelle mondialisation

En revanche, même des électeurs peu sensibles à la solidarité internationale peuvent comprendre que les pays vulnérables face au changement climatique sont aussi en général les plus pauvres, et que l'intérêt bien compris des pays riches est probablement d'aider ces pays pauvres dans un cadre multilatéral, avec des moyens et des objectifs clairement affichés sous le contrôle d'instances internationales publiant des rapports annuels accessibles à tous.

Les travaux de qualité sur ce sujet ne manquent pas et il n'y a pas à chercher loin pour les trouver: il suffit d'aller regarder sur les sites de la Banque de France et du Trésor. Dès juillet 2020, ce dernier émettait dans une note une recommandation qui mériterait d'être suivie: «Outre les bénéfices économiques locaux de telles mesures (réduction des dommages futurs), il est essentiel d'anticiper et de contenir les foyers potentiels d'instabilité économique et politique, susceptible de se propager par les échanges extérieurs, les marchés financiers ou les déplacements massifs de population.» On ne saurait mieux dire.

Il faut travailler à une nouvelle mondialisation, dans laquelle les plus riches coopèrent au sein des grandes organisations internationales.

Les travaux des économistes sont sans équivoque. À l'université Notre Dame, en Indiana, des chercheurs ont établi un index ND-Gain (Notre Dame Global Adaptation Initiative) qui combine deux séries de paramètres: la vulnérabilité des pays au changement climatique et leur capacité à faire face à ce défi.

En tête, parmi les pays les moins vulnérables et les plus capables d'affronter les problèmes qui se poseront, se trouvent tous les pays développés, avec en premier lieu la Norvège, la Finlande et la Suisse; à l'autre bout de la chaîne, parmi les plus vulnérables et les plus démunis pour régir, on trouve les pays les plus pauvres, avec, aux derniers rangs, la Guinée-Bissau, la République centrafricaine et le Tchad.

La conclusion s'impose: il faut travailler à une nouvelle mondialisation, dans laquelle les plus riches coopèrent au sein des grandes organisations internationales pour permettre à l'ensemble de l'humanité de traverser l'Affaire du Siècle dans les meilleures conditions possibles. Les divisions du monde ne permettent pas d'être très optimistes, mais ce n'est pas une raison de ne rien faire. Nous ne sommes qu'au début d'une longue marche.