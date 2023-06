Une cité maya cachée pendant 1.000 ans dans la jungle vient d'être découverte

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Smithsonian Magazine

La civilisation maya n'a pas fini de dévoiler ses secrets. Parfois, sous les yeux des archéologues, elle cache des cités entières. Heureusement, les scientifiques parviennent à les découvrir, comme cela vient d'être le cas dans la réserve de Balamkú, sur la péninsule du Yucatán au Mexique. Une ville maya y était enfouie sous la jungle depuis plus de 1.000 ans, rapporte le Smithsonian Magazine.

Les chercheurs de l'Institut national d'anthropologie et d'histoire (INAH) du Mexique ont baptisé la cité «Ocomtún», ce qui signifie «colonne de pierre» en maya yucatèque, en référence aux nombreux piliers découverts sur le site. L'archéologue en chef Ivan Šprajc estime dans une déclaration que la ville aurait été un important centre régional durant la période classique maya (entre 250 et 1000 de notre ère).

Pyramide et ballons

Les archéologues ont découvert Ocomtún avec l'aide d'une autre équipe de l'INAH qui cherche à étudier le centre de l'État mexicain de Campeche, couvert d'une jungle encore largement inexplorée. Grâce à des scans lasers aériens effectués par l'Université de Houston, l'équipe a remarqué une «grande concentration de structures pré-hispaniques». Près de la rivière La Rigueña, les scientifiques ont mis au jour des structures similaires.

Les cités mayas sont souvent centrées autour de pyramides, qui possèdent des fonctions religieuses (comme celle de Chichén Itzá, qui servait à des rituels ou des sacrifices). Une telle structure a été trouvée à Ocomtún, accompagnée de colonnes de pierre, de céramiques, de trois places, d'un complexe composé de structures en cercles, et d'un terrain de jeu de balle.

Concernant ce dernier point, le Smithsonian Magazine cite Caitlin C. Early, qui, dans un essai en 2017 pour le Metropolitan Museum of Art de New York, rappelait que les Mayas, Aztèques et autres civilisations mésoaméricaines jouaient à des jeux de ballons, qui représentaient «la fertilité agricole» ou «la bataille entre le jour et la nuit».

Une découverte «surprise»

L'architecture observée sur place fait dire aux archéologues que la chute d'Ocomtún coïncide avec le déclin global de la civilisation maya, entre 800 et 1000 de notre ère. Pendant cette période, des «dizaines d'aires urbaines dans les basses terres de la péninsule du Yucatán sont passées de cités florissantes à des ruines abandonnées», expliquait déjà en 2012 le Smithsonian Magazine.

La plus grande «surprise» pour les chercheurs de l'INAH a été la localisation du site, situé sur «une “péninsule” de terrain élevé, entouré de vastes zones humides», décrit Ivan Šprajc. «Le cœur du site s'étend sur plus de 50 hectares et comporte divers grands bâtiments, dont des structures pyramidales atteignant 15 mètres de hauteur.»