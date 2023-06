Retraites, JO: il est impossible de faire confiance aux estimations politico-économiques

Temps de lecture: 4 min

Avant chaque évènement, chaque politique publique, chaque réforme, on nous présente des rapports et des études d'impact, des estimations faisant état d'effets bénéfiques et durables, de retombées positives et de résultats réels. Pourtant, quelques mois après, on attend toujours et on en vient à remettre en cause ces estimations. Alors celles-ci sont-elles vraiment fiables?

Prenez le dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites (COR), sorti le 22 juin. Malgré la récente réforme du système des retraites et l'allongement de l'âge légal de départ, les conclusions laissent présager une absence totale de rééquilibrage des comptes. Au contraire, les déséquilibres devraient se maintenir au moins jusqu'en 2040. Alors même que, quelques mois plus tôt, le gouvernement soulignait l'importance de la réforme et prédisait un équilibre budgétaire.

Et ce, à l'inverse du COR, encore lui, qui anticipait au début de l'année un «équilibre atteint sans réforme» et refusait de s'inquiéter d'un probable éclatement du système. Ce même COR annonce maintenant une réforme des retraites insuffisante et un déficit qui se maintient dans le temps. C'est à n'y rien comprendre. À quelques mois d'écart, tout le monde se contredit et assure le contraire de ce qu'il avait énoncé précédemment.

Selon certains, la réforme des retraites altérera principalement les pensions des femmes et des ménages les plus précaires. Et maintenant, on apprend que la réforme soutiendrait d'abord les pensions... des femmes et des ménages les plus modestes. La vérité d'un moment est l'inverse d'un autre. Les rapports se contredisent et les études n'expliquent plus rien.

Les retombées des Jeux olympiques sont toujours surestimées

En fait, à y regarder de plus près, on a presque l'impression que c'est le lot de toutes les estimations, tous les rapports et toutes les évaluations ex ante (au préalable). Même période, autre sujet: les Jeux olympiques de Paris 2024. Lorsqu'ils ont été attribués en 2017, différentes publications de l'époque annonçaient un coût total inférieur à 7 milliards d'euros et des retombées économiques estimées jusqu'à 10,7 milliards d'euros, étalées sur plus de dix ans, grâce à la fois aux dépenses touristiques, aux investissements dans le BTP et à l'impact sur la réputation et la renommée du pays.

Or, au fur et à mesure que Paris 2024 approche, on se rend compte que cela coûtera plus cher que prévu et n'apportera pas forcément toutes les retombées annoncées. Dans un nouveau rapport, la Cour des Comptes a déjà alerté en indiquant un budget initial «sous-estimé» lors de la candidature et un dépassement évident.

«Les deux tiers (de l'augmentation du budget) résultent non pas d'une dérive en gestion ou d'une évolution inconsidérée du projet, mais d'une sous-estimation évidente du budget de candidature et d'une méconnaissance peu compréhensible de la complexité du cahier des charges du CIO (Comité international olympique)», pointe le rapport de la Cour des Comptes. D'ailleurs, c'est un peu une marotte à ce sujet puisque depuis 1968, chaque édition olympique a quasiment toujours vu son budget exploser, avec un taux moyen de dépassement estimé à 167%.

Quant aux estimations des retombées, elles sont elles aussi toujours surestimées, toujours gonflées, toujours survalorisées, à des fins essentiellement politiques et médiatiques. Lors d'un colloque sur les Jeux olympiques organisé les 22 et 23 juin par l'Observatoire des conjonctures économiques (OFCE), l'économiste Jean-Pascal Gayant, directeur de l'IUT de Saint-Malo, a rappelé à quel point les rapports ex ante vendent monts et merveilles sans pour autant qu'ils aient une quelconque véracité. «Pour estimer l'impact économique d'un événement sportif, on intègre les effets directs, les effets indirects et les effets induits. Puis on les associe à un multiplicateur de type keynésien. À ce niveau-là, il n'y a rien à dire, la méthodologie est très robuste. C'est néanmoins au niveau du choix du multiplicateur que le bât blesse: alors qu'il devrait être compris entre 1,25 et 1,5, certains cabinets d'étude et d'audit font le choix d'un multiplicateur de 2, voire de 2,2.»

Autrement dit, on grossit artificiellement les impacts, alors qu'ils restent fondamentalement mineurs. Jean-Pascal Gayant cite le cas des Jeux olympiques de Londres en 2012, avec des retombées estimées et calculées proches des 13 milliards de livres (environ 16,1 milliards d'euros à l'époque). «Sauf que dans la méthodologie d'étude, ils ont intégré les investissements directs à l'étranger. C'est comme si on avait supposé que sans les Jeux de Londres, il n'y aurait eu aucun investissement étranger au Royaume-Uni en 2012. C'est absurde.»

Des méthodes d'évaluation incertaines, des rapports biaisés

Pour dire les choses très clairement, on a vraiment l'impression que les rapports et les études ex ante ne valent rien; elles ne servent qu'un intérêt au pire médiatique, au mieux pédagogique, mais n'apportent aucune vision durable et scientifique. Les experts nous disent ce qu'ils ont envie d'entendre et diront le contraire, avec autant de certitude, quelques mois plus tard.

Un constat d'ailleurs rappelé par les maîtres de conférences et économistes Mathieu Bunel et Yannick L'Horty, dans un article publié en 2011 dans la revue Reflets et perspectives de la vie économique: «Pourquoi est-il si difficile d'évaluer les politiques publiques?» En prenant l'exemple des allègements de charges sur les bas salaires et leurs impacts pronostiqués, ils montrent comment les études d'estimation se trompent régulièrement, surtout pour des raisons méthodologiques, et sont incapables de préciser, avec certitude, une conséquence future. «En pratique, on constate que la plupart des méthodes d'évaluation ne peuvent pas être facilement appliquées aux politiques qui sont effectivement mises en œuvre par les gouvernements et que la plupart des politiques publiques ne peuvent par conséquent pas être évaluées de façon rigoureuse avec les méthodes quantitatives existantes.»

Les deux auteurs prônent pour un renforcement de «l'évaluabilité» des politiques publiques. On ne peut pas baser l'intégralité de ses prises de décisions sur des estimations incertaines. Il faudrait au contraire consolider la qualité des évaluations, renforcer les méthodologies et les techniques économétriques, diversifier les sources et repérer les biais potentiels. Sans cela, on continuera à voir les rapports comme des poudres de perlimpinpin, soutenant d'abord l'idée préconçue du rapporteur, avant de soutenir la population et l'intérêt général.